V Bruselu na cyklisty čekalo 75 tisíc lidí. Jaká bude letošní Tour?

Belgie žije cyklistikou celý rok, na začátku července se ale Brusel stal středobodem cyklistického vesmíru. Vždyť i čůrající chlapeček se převlékl do žluté, aby oslavil start Tour.

Fanoušci ve čtvrtek vpodvečer stáli namačkáni na slavném náměstí Grande-Place, i všude kolem něj.

Jen aby zahlédli své hrdiny.

I slavný čůrající chlapeček se převlékl se startem Tour do žluté.

Jak už je poslední roky zvykem, i tentokrát přijížděly jednotlivé stáje na pódium na kolech. Na náměstí v srdci Bruselu přivedl chlapec ve žlutém trikotu jako první domácí stáj Wanty - Gobert.

Následovaly Kaťuša, Cofidis, polská stáj CCC i s Gregem van Avermaetem.

„Doufám, že budu mít šanci vyhrát nějakou etapu. Jsem hlavně rád, že jsem se mohl vrátit na Tour do Belgie,“ usmál se domácí miláček a olympijský šampion a sklidil obrovský potlesk.

Následoval UAE Emirates a pak už jihoafrický Dimension Data s jediným Čechem nominovaným na letošní Starou dámu - Romanem Kreuzigerem.

Spolu s osmi cyklisty Dimension dorazili na pódium i mladí cyklisté z Afriky, které stáj po celý rok finančně a materiálně podporuje.

Pak už se na pódiu objevil i ředitel Tour Christian Prudhomme.

„Bude to Tour, která uctí Eddyho Merckxe a také 100 let historie žlutého trikotu. Jakmile přišla kandidatura Bruselu, nebylo o čem diskutovat. Ta volba byla naprosto jasná,“ prozradil s tím, že právě před 50 lety vyhrál Eddy Merckx svou první z nakonec pěti Tour.

Peter Sagan zdraví diváky při prezentace týmů před startem Tour na slavném náměstí Grande-Place.

Následovala Bora i s Peterem Saganem, která si pro Tour připravila nové bílé dresy, a pak také další týmy s velkými favority na celkové prvenství.

Richie Porte a Trek, Thibaut Pinot a FDJ, Adam Yates a Mitchelton-Scott, Romain Bardet a AG2R, Jakob Fuglsang s Astanou.

„Nečekal jsem, že tady bude až tak hezky, jsem příjemně překvapen, kolik přišlo lidí,“ usmál se Dán na fanoušky pod pódiem. „Věřím, že v tom skvělém roce budeme pokračovat. Myslím, že to pro nás bude dobrá Tour. Cílem je pódium a snem je vyhrát celou Tour.“

Po Sunwebu přišla na řadu poslední z 22 stájí, které se letos na Tour představí. Tým Ineos i s obhajujícím šampionem Geraintem Thomasem a v úžasně formě jezdícím Eganem Bernalem.

„Jsem v pohodě, bez nervů. Loni jsem si splnil největší sportovní sen, letos mám kolem sebe znovu skvělý tým. Jestli zase vyhraju? Nejsem si jistý, uvidíme na konci,“ usmál se Thomas.

Bernal zase vzpomínal, jak jel ještě před čtyřmi roky poslední závod na mistrovství světa horských kol, aby teď stál na startu své druhé Tour.

DÍKY EDDY! Fanoušci na Merckxův fenomenální triumf před 50 lety nezapomněli.

Celou prezentaci poté zakončil právě zmíněný Merckx, kterého fanoušci přivítali hromovým: „Eddy, Eddy, Eddy!“

Nejúspěšnější cyklista historie zavzpomínal na svou debutovou a vítěznou Tour 1969.

„Děkuju, že mi Brusel umožnil připomenout si ji,“ usmál se.

Součástí slavnostní prezentace týmů bylo i představení trasy, které po následující tři týdny na závodníky čeká.

Jaká bude?

Planina i časové bonusy

Hned první den se v Bruselu a jeho okolí pojede zahajovací 192kilometrová etapa. Na trati nebude chybět ani proslulá zeď Muur van Geraardsbergen až ke slavné kapličce, pojede se i okolo bojiště Waterloo, ale jinak by ale mělo jít o den pro sprintery.

Už v neděli se ale budou dít věci. Od Královského paláce se pojede 28kilometrová týmová časovka, která skončí u Atomia.

Ve třetí etapě závod opustí Belgii, když z Binche vyrazí do vinařského regionu Champagne do města Epernay a na posledních 50 kilometrech čeká pět kratších stoupání.

Právě tady, na Cote de Mutigny - stoupání třetí kategorie - čekají na vrcholu první bonusové vteřiny. Na prvního cyklistu 8, na druhého 5 a na třetího 2.

Podobných prémií bude na letošní Tour celkem osm, vždy v závěru jednotlivých etap a také na slavných vrcholech jako Galibier nebo Iseran.

„Myslím, že všichni cyklisté, kteří jedou o celkové pořadí, vnímají vliv těchto bonusových vteřin. Můžou být ve finále rozhodující,“ myslí si Fuglsang.

Sprinteři se znovu dočkají ve čtvrtém dějství vrcholícím v Nancy.

„Můžeme doslova zaručit, že v jedné z těch etap bude hrát roli vítr a jsme skoro přesvědčeni o tom, že se to může stát i ve dvou,“ říká šéf Tour Prudhomme.

O den později se styl závodění znovu změní. První vrchařský čeká ve Vogézách, kam se v páté etapě se čtyřmi vrchařskými prémiemi peloton přesune.

Šestá etapa pak bude definitivně úvodním testem nohou všech favoritů. Čeká je šest vrchařských prémií a končit se bude na Planině krásných dívek. Cíl ale tentokrát bude posunut ještě o kilometr výš než obvykle.

Stage 6



Big day in the Vosges Mountains! 7 climbs, 7 chances for the race to break apart. But let's be realistic here, it's all coming down to La Planche des Belles Filles at the end. This is the first uphill test. Expect fireworks and a few to go backwards.#TDF2019 pic.twitter.com/vipLMnN0WM — Will Newton (@InsidePeloton96) 4. července 2019

„Jestli chcete být favorit na celkové vítězství na Tour, na tohle rande s Planinou krásných dívek musíte přijít připraveni a nesmíte zaspat. Bude to výživné menu s ještě těžším koncem, než na jaký jsme zvyklí,“ těší se Prudhomme.

Následuje nejdelší rovinatá pouť z Belfortu do Chalon-sur-Saone na 230 kilometrů a kopcovitá pouť do St. Etienne s 3750 výškovými metry.

O den později přijde velký den pro Romaina Bardeta. Devátá etapa totiž končí v jeho rodišti Brioude. Následně se Tour přesune k Pyrenejím v kopcovité etapě do Albi. A až tedy přijde na řadu první volný den.

Tourmalet potřetí

Jedenáctá etapa bude odměnou pro spurtery. Peloton se v rovinaté pouti ještě víc přiblíží pyrenejskému masivu, do nějž pronikne ve 12. etapě. Přes slavné vrcholy Peyresourde a Ancizan dojede až do Bagneres de Bigorre.

Nebude chybět ani Pau, tradiční hostitel Tour tentokrát ale přivítá individuální časovku na 27 kilometrů. Velmi podobnou té, která se jela na letošním Critériu du Dauphiné a kterou překvapivě ovládl Wout van Aert.

Pau zatím v historii časovku hostilo pouze dvakrát. Poprvé v roce 1939, kdy tady triumfoval Karl Litschi, a poté v roce 1981, právě v ní se do žlutého dresu dostal Bernard Hinault a ten pak udržel až do cíle.

Hned po časovce přijde pořádné kladivo. Tourmalet.

In 1 month I set off on my latest cycling challenge, La Vuelta a Davie, raising money for @supportdogsuk who train dogs to help people get to safety before seizures. I’m cycling the Pyrenees and the Picos de Europa. These images are from the Col du Tourmalet in the Pyrenees. pic.twitter.com/NXq3yQS9CC — Davie Brown (@daviebrown1978) 28. června 2019

Už 83krát se přes něj na Tour jelo, pouze dvakrát ale končila etapa přímo na jeho vrcholu. Potřetí se tak stane v krátké, pouze 117kilometrové 14. etapě z Tarbes a na vrcholu bude čekat prémie Jacquese Goddeta.

Třetí horský den v Pyrenejích poté vyvrcholí patnáctou etapou se 4700 výškovými metry. Na trase budou celkem čtyři náročná stoupání (jedno druhé kategorie, tři první kategorie), včetně premiérového dojezdu na 16kilometrový vrchol Prat d’Albis u města Foix.

Vysokohorský triptych na závěr

Po druhém volném dni v Nimes, které hostilo start španělské Vuelty předloni, zůstanou cyklisté v tomto jihofrancouzském městě i dál. Rovinatá 16. etapa bude mít právě tady svůj start i cíl.

Sedmnácté dějství zamíří do Gapu, brány Alp s vyhlídkou na tři rozhodující dny. Zajímavý bude i start 17. etapy, který se odehraje přímo u Pont du Gard, 49 metrů vysokého obřího akvaduktu z 1. století před našim letopočtem.

DES ARCHES DANS LA GARRIGUE... 

Ce pont à 3 étages a été construit au 1er siècle de notre ère en seulement 5 ans.  Il a permis d'apporter l'eau courante aux 20.000 habitants de la cité antique de Nîmes  pendant 5 siècles. #PontduGard #JeudiPhoto #Romanité

 R.Sprang pic.twitter.com/WeMicRQanQ — Site du PONT DU GARD (@pontdugard) 4. července 2019

V tu chvíli budou do konce Tour zbývat čtyři dny. Tři z nich ale cyklisté stráví ve vysokých horách. Půjde o jeden z nejtěžších závěrů Tour historie.

Osmnáctá etapa nabídne legendární vrcholy Vars, Izoard a Galibier. Poprvé od roku 2011 budou v jedné etapě tři dvoutisícové průsmyky.

Druhý den v Alpách zavede peloton na 123 kilometrech ze St. Jean de Maurienne až na vrchol často nevlídného průsmyku Iseran do výšky 2770 metrů. Odtud cyklisté spadnou do Val d’Isere, kde začnou stoupat do cílového Tignes.

No a horskou pouť završí dvacátá etapa z Albertville. Ta má rovněž pouze 130 kilometrů, ale hned tři těžká stoupání. Nejprve jedničkový Cormet de Roselend, poté dvojkový Cote de Longefoy a tečku za všemi horami udělá závěrečné 33kilometrové martyrium na Val Thorens, kam Tour zatím zavítala pouze jednou - v roce 1994.

Tady se rozhodne o tom, kdo o den později s šampusem v ruce a žlutým trikotem na sobě vjede do srdce Paříže.