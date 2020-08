Horko, prach i nervozita. Cyklistika se vrací, pojede se „jiné“ Strade Bianche

Její místo v kalendáři tradičně bývá na začátku března. O pozornost fanoušků se musí dělit se zimními sporty a před dvěma lety těsně před startem její šotolinové silnice zasypal poprašek sněhu.

To letos nehrozí.

Když pandemie koronaviru v Evropě nabírala na síle, jeden z prvních odložených závodů byla právě klasika Strade Bianche.

„Snad je to opravdu jen odklad, ne úplné zrušení,“ doufal starosta Sieny Luigi De Mossi.

Jeho přání, stejně jako všech fanoušků, se splnilo.

Bude jí patřit restart cyklistické sezony. Pojede se jako první worldtourový závod poté, co byl ročník na několik dlouhých měsíců přerušen.

„Bude to ale úplně něco jiného, než na co jsme tu byli zvyklí,“ upozorňuje loňský vítěz Francouz Julian Alaphilippe.

Až v sobotu před druhou hodinou peloton vyrazí ze Sieny, místo teplot pod dvacet stupňů, které zde panovaly loni, se očekává více než pětatřicetistupňový pařák.

Šotolinové cesty, které se klikatí kolem toskánských vinic, by měly být rozpálené a za koly se zvedat mračna oslepujícího prachu.

A že ho bude hodně.

Na 184 kilometrech totiž čeká závodníky hned 11 sekcí s celkem 63 kilometry po bílém štěrku. Ten je pro závod typický, ostatně v italštině Strade Bianche znamená bílá cesta.

„V té jízdě po šotolině se mísí určitá historie, tradice. Když navíc dojedete na finální náměstí, máte zvláštní pocit, a to i přesto, že nevyhrajete. Ten pocit můžeme pojmenovat jako štěstí,“ vyznal se kdysi Ital Vincenzo Nibali.

Podobná pochvalná slova se pelotonem jen hemží. Navzdory tomu, že se letos pojede teprve 14. ročník, si klasika za svou krátkou existenci vybudovala velké jméno.

Šestý monument sezony, nazývají ji někteří.

A i proto na ni míří samá velká jména.

Štybar se bude dělit

V loňském roce to tady všechno začalo. Alaphilippe svou premiérovou účast v závodě proměnil ve vítězství, a odstartoval tak úchvatnou sezonu, která vyvrcholila dvěma týdny ve žlutém dresu na Tour de France.

„Vítězství v loňském roce bylo úžasné, jeden z největších momentů mé kariéry,“ ohlíží se 28letý Francouz.

Na startu se objeví i letos a společně se Zdeňkem Štybarem povede tým Deceuninck-QuickStep.

Štybarovi se na bílých silnicích kolem Sieny dlouhodobě daří. V roce 2015 tu oslavil vítězství, pak dojel druhý, čtvrtý, sedmý a v minulé sezoně znovu čtvrtý.

VÍTĚZNÝ FINIŠ. Suverénní Zdeněk Štybar vyhrál v roce 2015 závod Strade Bianche.

„Mám rád tamní atmosféru i scenérie. Trochu mi připomínají cyklokros,“ popisoval 34letý Čech před rokem.

K ruce jim budou Kasper Asgreen, Bob Jungels, Pieter Serry, Davide Bellerini a Mikkel Frolich Honoré.

„V minulosti jsme zde měli spoustu dobrých výsledků, třikrát jsme s různými jezdci vyhráli a ačkoliv to letos bude úplně jiný závod, vyhrát chceme i letos,“ vyhlásil sportovní ředitel stáje Davide Bramati.

Jistota Van der Poel?

Překazit se jim to bude snažit celá řada jmen. S tradičně velkými ambicemi do závodu vstoupí Greg van Avermaet ze stáje CCC, loni druhý Jakob Fuglsang z Astany nebo předloňský vítěz Tiesj Benoot ze Sunwebu.

„Je to trochu, jako kdyby sezona začínala úplně od začátku, bude to stejně nervózní,“ vyhlíží Benoot. „Dlouho jsem ostatní jezdce neviděl, je teď těžké něco dopředu odhadovat.“

Podobná opatrná prohlášení jsou v pelotonu rozšířená.

„Bude to něco jiného, než na co jsme zvyklí.“

„Nevíme, jak na tom budou ostatní.“

„Po dlouhé pauze se může stát ledacos.“

Kdo také pojede? AG2R: O. Naesen, Dillier

Alpecin-Fenix: VAKOČ, Van der Poel

Astana: Lucenko, Fuglsang

Bahrain-McLaren: Teuns, Mohorič

Bora-hansgrohe: Sagan, Schachmann

CCC: Van Avermaet, De Marchi

Deceuninck-QuickStep: ŠTYBAR, Alaphilippe, Jungels, Asgreen

EF: Bettiol, Woods, Clarke

Ineos: Kwiatkowski, Moscon

Jumbo-Visma: Van Aert

Lotto Soudal: Gilbert

Movistar: Cataldo

NTT: KREUZIGER, Boasson Hagen, Valgren

Sunweb: Benoot, Arndt

Trek-Segafredo: Nibali, Ciccone

UAE-Emirates: Pogačar, Ulissi, Costa, Formolo

Jisté je, že další velké věci se dají čekat od cyklistického všeuměla Mathieua van der Poela, kterého na italské klasice čeká premiéra.

„Těším se, až si připnu startovní číslo a až zase vyrazíme,“ říká 25letý Nizozemec. „Hrozně mi to chybělo, i když život v karanténě měl taky něco do sebe.“

Podle sázkových kanceláří je to právě on, kdo by měl být největším favoritem. A jako největšího adepta na triumf ho vidí i Michal Kwiatkowski z Ineosu, dvojnásobný vítěz klání.

„V tomhle závodě potřebujete taky trochu štěstí. Pokud ho máte a dojedete až k cíli, zvítězí ten, kdo je nejsilnější,“ vysvětluje Polák. „A právě Van der Poel už v minulosti dokázal, že to bývá on.“

Pomáhat mu bude i týmový kolega Petr Vakoč. „Do závodu půjdu s tím, že pojedu pro něj, aby vyhrál,“ řekl v nahrávce pro média. „Když jsem viděl, co všechno dokáže a v jaké formě je, určitě má velkou šanci.“

Vakoč se Strade účastní počtvrté, v roce 2016 byl dokonce pátý. Letošní ročník ale i pro něj bude v lecčems nový. „Podmínky jsou úplně jiné. Bude velké horko, což závod udělá ještě těžším. Už jsme tu ale několik dní, tak doufám, že jsme se trochu adaptovali,“ popsal.

Na startu i Kreuziger

Na prašných cestách by se mohl zaskvět i další univerzál Wout van Aert, který doléčil zranění, jež utrpěl po pádu v časovce na Tour de France, a cítí se ve formě.

„Už od června jsem se speciálně připravoval k tomuto datu,“ prohlásil jezdec Jumbo-Visma. „V minulosti se mi vždycky po delší pauze dařilo. Doufám, že po dvou pódiových umístěních (dvakrát třetí) tu budu i letos útočit na nejvyšší příčky.“

Mezi favority bude pochopitelně patřit i Peter Sagan.

Loňský ročník vynechal, v minulosti na italské klasice skončil dvakrát druhý. V sestavě Bory-hansgrohe vedle něj figuruje i Maximilian Schachmann.

Domácí fanoušci zase budou sledovat Vincenza Nibaliho z Treku-Segafredo a na startu v Sieně nebude chybět ani bývalý vítěz Philipe Gilbert z Lotta Soudal.

Třetím Čechem, který v sobotu vyrazí na trať, bude Roman Kreuziger. Před šesti lety se zde umístil na páté pozici, letos ale nepředpokládá, že by jel na výsledek.

„Bude to pro mě start na rozzávodění. Věk nezastavím a po třicítce se do formy dostáváte pomaleji. Mé tělo potřebuje víc času, aby navyklo závodní intenzitě,“ prozradil.

„Bude to vyprahlý, prašný a technicky náročný ročník,“ očekává Kreuziger.

Kdo nakonec na středověké náměstí Piazza del Campo vyjede jako první?