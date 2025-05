A letos?

Mexičan proti Ekvádorci.

Náhradní lídr svého týmu proti jezdci, na nějž je naopak tým postaven.

Debutant na Giru proti šampionovi tohoto závodu z roku 2019.

Mladík, jenž až do letošního května neměl jakékoliv zkušenosti s obhajobou trikotu lídra na Grand Tour, proti o deset let staršímu matadorovi, který úspěšně hájil maglia rosa před šesti lety, tvrdě útočil na červený dres v závěru Vuelty 2020, ale také dokázal ztratit růžový dres na úplně posledním vrcholu Gira 2022.

Tito dva bezesporu skvělí cyklisté změří v sobotní 20. etapě síly na obávaném a záludném Colle della Finestre a potom i na výrazně lehčím cílovém stoupání do Sestriere.

Amantes del Ciclismo @amantes_cycling 📌Colle Finestre (Italia) 🇮🇹



-📏 Longitud 19 km

-⛰️ Altitud 2.176 m

-📐 Pendiente media 8,9%

-📈 Desnivel 1675 m

La frontera entre el cielo y el infierno, que decidirá el ganador del Giro 2025

Isaac Del Toro průsmyk Finestre s jeho šotolinovou cestou vůbec nezná. Richard Carapaz si jej naopak moc dobře pamatuje už z roku 2018, kdy v památné etapě přes něj vedoucí dojel na druhém místě za excelujícím Chrisem Froomem.

Zatímco na Ekvádorcově straně je zkušenost, v Mexičanův prospěch naopak hraje výrazně silnější tým.

V závěru páteční náročné etapy měl Carapaz u sebe v dresu stáje EF Education jen Georga Steinhausera a i ten relativně brzy odpadl, zatímco pro Del Torra takřka až do konce tvrdě dřeli Rafal Majka, Brandon McNulty a dlouho i Adam Yates a Igor Arrieta. Přitom dva špičkoví vrchaři UAE Emirates - Juan Ayuso a Jai Vine - jsou už mimo hru.

„Nemůžu uvěřit veškeré té podpoře, kterou od týmu na letošním Giru dostávám,“ ocenil Del Toro.

Byl to opět dravý Carapaz, kdo měl v páteční alpské etapě v údolí Aosta chuť útočit, nicméně jeho růžový protivník byl vždy připraven. Ať už 20 kilometrů před cílem na Col de Jeux, kdy na Ekvádorcův nástup zareagovali i další cyklisté ze skupiny favoritů, nebo i sedm kilometrů před metou během stoupání ma prémii 2. kategorie Antagnad. Tehdy už s Carapazem udržel kontakt pouze Del Toro – a ve spurtu o bonusové sekundy posléze lídr závodu svého vyzyvatele porazil.

Isaac del Toro přijíždí do cíle 19. etapy Gira před Richardem Carapazem.

„Myslím, že jsme se všichni ocitali docela na limitu, ale i tak jsem se chtěl o něco pokusit. Byla to docela dobrá etapa,“ konstatoval Carapaz. „V celkové klasifikaci jsem nechal pár kluků víc za sebou, za což jsem samozřejmě rád.“

Znovu jej chválil i jeho sportovní ředitel Juan Manuel Garate: „Richie má nejlepší formu, jakou kdy měl, od chvíle, kdy k nám přestoupil z Ineosu.“

Del Torovi však v pátek žádné větší trápení navenek nezpůsobil. „Poslední stoupání nebylo až tak moc strmé,“ tvrdil majitel maglia rosa. „Pak už jen stačilo pohlídat si, abych neupadl při sjezdu do cíle. Nemusel jsem dnes podstupovat žádná větší rizika.“

Čtyřiadvacet sekund za vedoucím duem celkové klasifikace se naopak ve druhé skupině poněkud trápil Simon Yates, který pak za cílem poněkud záhadně pronesl: „Měli jsme úplně jiný plán, než jaký jsme nakonec s týmem provedli. Nechci k tomu víc říkat, musíme to probrat.“

Na chvostu téže skupiny dorazil rovněž průběžně čtvrtý Derek Gee a posteskl si: „Dnes jsem vůbec neměl nohy.“

Del Toro nyní vede o 43 sekund před Carapazem, o 1:21 minuty před Simonem Yatesem a o 2:27 minuty před Geem.

Zdá se nepravděpodobné, že by se ekvádorský vyzyvatel v sobotu pokusil své manko na první místo smazat až na snazším stoupání do Sestriere, lze tedy očekávat, že se pokusí o útok už na Finestre.

Profil 20. etapy Gira d’Italia

„V sobotu očekáváme velké horko, a to může také spoustu jezdců ovlivnit,“ připomíná Garate. „Finestre je stoupání, které se zdá být věčné, nekonečné. Znám ho moc dobře, v roce 2005 jsem ho na Giru sám jel (a skončil čtvrtý). Může se na něm stát cokoli.“

Totéž si uvědomují i další možní Del Torovi protivníci, jejichž odstup v celkovém pořadí je už přece jen větší.

„Nemám šotolinu zrovna moc v lásce,“ přiznává Yates. „Ale počkejme si, jak se budu cítit. Pokud dobře, něco bych na Finestre zkusit mohl.“

V takový scénář rozhodně doufá i Mark Reef, Britův sportovní ředitel v týmu Visma: „Ano, Del Toro a především Carapaz vypadali v posledních dnech o něco lépe než Simon. Ale v minulosti jsme viděli, že Finestre je zabiják. Simon by se na něm mohl posunout pořadím výš.“

Na startu etapy ve Vieře se stane Isaac Del Toro nejmladším jezdcem v historii Gira, který na sebe oblékl jedenáct etap po sobě maglia rosa. Překoná tím legendárního Fausta Coppiho, jenž tentýž výsostný dres nosil deset etap v řadě coby dvacetiletý v roce 1940, těsně před vstupem Mussoliniho Itálie do 2. světové války.

Ovšem mnohem víc než o minulost a rekordní statistiky jde nyní Del Torovi o současnost.

O Trofeo Senza Fine, pověstný Nekonečný pohár, který pozdvihne vítěz tohoto Gira v nedělním večeru v Římě.

Má před zatím nejdůležitějším dnem své kariéry z něčeho strach?

„Jen z toho, abych neupadl,“ reagoval mexický mladík v pátečním večeru. „Hlavně chci zůstat co nejvíc v klidu a sám sebou. To znamená: dobrá večeře, dlouhý spánek – a v sobotu se do toho zase pustíme. Snad se vyhnu všem potížím i s pomocí mého týmu, který se neustále snaží kontrolovat špici závodu. I když nám chybí dva kluci, zůstáváme velmi silní. Starší kluci se mi snaží dodávat sebevědomí. To nejmenší, co pro mě mohu udělat, je pokusit se vyhrát tohle Giro.“