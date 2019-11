Dumoulin, Carapaz, Nibali a ti další. Kdo všechno letos změnil dres?

Dost se toho příští rok v mužské profesionální cyklistice změní.



Závodní kalendář bude nově tvořen třemi divizemi – World Tour, Pro Series a Continental Circuits.

Ve World Tour klasicky zůstávají tři Grand Tour sezony a dalších 35 největších etapových i jednorázových závodů světa.

Mění se také systém, podle kterého mohou organizátoři zvát druhodivizní stáje na své závody.

A dost se toho změnilo také v samotných týmech. Na která jména si budeme muset nově zvykat v jiném dresu?

Tím největším je pravděpodobně Tom Dumoulin.

Že měl platný kontrakt se Sunwebem až do přespříštího roku? Že ještě loni prohlašoval, že ho určitě dodrží?

Málo platné. Devětadvacetiletý Nizozemec není prvním ani posledním cyklistou, kterého jeho budoucí tým z kontraktu vyplatil. Vlastně není divu.

Od jeho statečného boje na Vueltě, kdy se rval s početní převahou Astany v čele s Fabiem Aruem, uběhly čtyři roky. Za tu dobu se v Sunwebu nic nezměnilo.

„Každý rok jsem žádal, aby mi do týmu přivedli nějaké slušné vrchaře, abych měl šanci bojovat s těmi nejlepšími. A stal se naprostý opak,“ popisoval vítěz Gira 2017.

Vítěz španělské Vuelty Primož Roglič bude v týmu s Tomem Dumoulinem.

Třeba před letošní sezonou týmu pláchl i Laurens ten Dam – jeden z mála, který se s nejlepšími dokázal v horách držet. A Dumoulinovi pochopitelně došla trpělivost.

Skočil po nabídce Jumbo-Visma, kde spolu s vítězem Vuelty Primožem Rogličem a třetím mužem Tour Stevenem Kruijswijkem vytvoří elitní trojku.

A hvězdné války s Ineosem můžou začít.

Čistka v Movistaru

Velmi zajímavé přestupní léto prožil španělský Movistar.

Během pár dní totiž přišel o tři velké hvězdy. Přestup vítěze Gira Richarda Carapaze do Ineosu byl dlouho veřejným tajemstvím. Šuškalo se o něm už během italské Grand Tour, v červnu přišla první nabídka na 1,5 milionu eur, kterou Ekvádorec odmítl.

„Chci zůstat v Movistaru. Je to tým, který mi umožnil vstoupit do nejvyšší cyklistické ligy a který mi věří,“ tvrdil tehdy.

Richard Carapaz

Měl dostat výrazně přidáno, měl být hlavní hvězdou týmu, ale pak přišla další nabídka Ineosu. A tu už odmítnou nedokázal.

„Něčemu podobnému jsme nemohli finančně konkurovat,“ popisoval šéf španělské stáje Eusebio Unzue.

Toho po osmi letech opustil také Nairo Quintana, který zamířil do druhodivizního Arkéa-Samsic, a rovněž Mikel Landa mířící do Bahrainu-Merida.

Ze silné čtyřky Movistaru tak zůstal pouze nezmar Alejandro Valverde, za kterým mají dostat šanci Andrej Amador nebo Marc Soler. Stáj s velkým M na dresu pak posílil druhý muž loňské Vuelty Enric Mas, jenž letos neprožil nijak zářivý rok.

„Doufám, že se výkonnostně vrátím do sezony 2018,“ říká.

Nibali a káva

Barvy dresu mění také Žralok z Messiny. U Vincenza Nibaliho šlo spíše o potvrzení už dříve známého.

Začátkem června jeho přestup do Treku-Segafredo potvrdil majitel kávové společnosti Massimo Zannetti. „Mám Vincenza. Je ten nejlepší, koho Itálie nabízí, a jedním z nejlepších na celém světě. Dlouho jsem po něm toužil a teď jsem ho konečně získal,“ radoval se Zanetti v rozhovoru pro list Gazzetta dello Sport.

Vincenzo Nibali odchází do Treku.

Spolu s ním přichází i bratr Antonio, kouč Paolo Slongo, masér Michele Pallini a doktor Emilia Magni, kteří s Nibalim tráví celou kariéru.

„Vím, že všichni cyklisté momentálně touží po rodinné atmosféře v týmu. Nibali ji u nás najde. Tým bude poskládán kolem něj,“ ujišťuje Zanetti.

O roli lídra se Nibali bude dělit s Richie Portem a Bauke Mollemou.

Ani Bahrain ale díky příchodu Landy a Wouta Poelse z Ineosu nemusí smutnit.

Hirt, Vakoč i Ťoupalík

Zatím jediným českým potvrzeným přestupem v rámci nejvyšší divize je ten Jana Hirta z Astany do polského CCC, kam se vrací po dvou letech.

Osmadvacetiletý cyklista v posledních dvou sezonách sbíral zkušenosti hlavně coby superdomestik Miguela Ángela Lópeze, teď má roli lídra znovu zastat sám.

„Věříme mu a počítáme s ním. Budeme na něm stavět jako na jednom z lídrů pro týdenní etapové závody a Grand Tour,“ říká šéf stáje Piotr Wadecki.

Rozloučí se Petr Vakoč s Quick-Stepem?

O post jedničky týmu pro celkovou klasifikaci velkých závodů se Hirt podělí s rovněž příchozími Ilnurem Zakarinem a Faustem Masnadou.

Čím dál hlasitěji se také hovoří o zatím nepotvrzeném přestupu Petra Vakoče z Quick-Stepu do nizozemského Corendonu k Mathieu van der Poelovi. Český celek Elkov-Author posílil po ročním působení v Německu Adam Ťoupalík.

A tříletá smlouva letos v prosinci v Boře skončí Leopoldu Königovi, což s velkou pravděpodobností také znamená konec kariéry kdysi velkého talentu.

Co bude s Bennettem?

Po třech úspěšných letech v Quick-Stepu odchází do Lotta-Soudal Philippe Gilbert, který se bude v následujících letech snažit získat do sbírky pátý vítězný Monument. Spolu s ním míří do Lotta také John Degenkolb. Naopak na odchodu jsou Tiesj Benoot s Victorem Campenaertsem.

Quick-Step přišel kromě Gilberta a Mase také o elitního spurtera Eliu Vivianiho, který vzal za vděk Cofidisem.

Naštvaný Mark Cavendish odchází do Bahrainu.

Z nejrychlejších mužů pelotonu mění barvy také Mark Cavendish, který poté, co se nedostal do nominace na Tour, odchází z Dimension Data do Bahrainu. Matteo Trentin zase opouští Mitchelton-Scott a odchází do CCC.

Naopak podepsáno ani v téměř polovině listopadu nemá třeba vítěz 13 etap Sam Bennett, kterému končí smlouva v Boře a měl by podepsat v Quick-Stepu. Stále se také neví, co bude s mistrem světa v časovce Rohanem Dennisem nebo druhým mužem Paříž-Roubaix Nilsem Polittem.

U které stáje pro příští roky zakotví?