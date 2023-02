Za přepadení cyklisty Cavendishe dostali pachatelé mnohaleté tresty vězení

Dva muži, kteří se v listopadu 2021 vloupali do domu britského cyklisty Marka Cavendishe a ohrožovali ho a jeho ženu nožem, dostali mnohaleté tresty vězení. Jeden pachatel byl odsouzen za mříže na 15 let, druhý na 12 let.