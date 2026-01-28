Překonala propast a září. I hvězdy už Zemanovou berou a na MS před ní varují

„Psychicky strašně těžké období. Asi nejtěžší, které jsem měla,“ ohlíží se dvaadvacetiletá domácí jednička. „Byly tam i myšlenky na konec. Ale nemám v povaze se vzdávat. Řekla jsem si, že musím zatnout zuby a zkusit se vrátit.“
A skutečně. Svá slova potvrdila. Tuto zimu září!
Ve všech závodech, do kterých nastoupila, finišovala v elitní desítce. Ve Světových pohárech byla dost často první závodnicí za nizozemskými suverénkami. Minulý víkend v Hoogerheide dokonce drtivou většinu z nich nechala za zády.
Zemanová tehdy o šest setin nestačila jen na Puck Pietersovou. Druhé místo. Zatím životní výsledek!
|
Cyklokrosařka Zemanová zakončila Světový pohár životním druhým místem
„Neskutečné,“ vydechla závodnice českého týmu VIF Cycling. „Snažila jsem se využít, že tu nebyly dvě nejlepší soupeřky a naštěstí se to povedlo. Krásný pocit a obrovské uspokojení po tom všem.“
Nyní se už upíná na mistrovství světa v Hulstu. V úvodu týdne ještě potrénovala doma, ve čtvrtek odjede do Nizozemska, kde se v sobotu postaví na start elitního klání.
„Ale musím zůstat nohama na zemi, v Hoogerheide nebyla kompletní špička a taky je každý závod jiný,“ uvědomuje si.
Chtěla jsem víc a víc, což byla chyba
Už před mistrovstvím světa si nicméně může říct, že aktuální sezona je pro ni snová. „Určitě předčila očekávání. Nechci říct, že jsem takové ambice neměla. Měla. Ale po minulé sezoně jsem byla pokornější a opatrnější v tom, co říkám a co od sebe můžu čekat,“ vykládá.
Líčí, že přesně takovou vzpruhu potřebovala. Hlavně po psychické stránce byla minulá zima složitá.
„Chtěla jsem být lepší a lepší, a tak jsem trénoval víc a víc. Jenže to naopak vedlo do propasti. Úplně jsem se vyždímala. Přidaly se nemoci a neměla jsem z čeho brát. Musela jsem se úplně zastavit. Ale zase jsem aspoň poznala, jaké lidi mám kolem sebe a kdo je schopen a ochoten mi pomoct,“ hledala příčiny.
Myšlenky na konec i díky podpoře okolí zahnala a řekla si, že zabojuje. Změnila toho vážně dost. Začala o sebe víc pečovat a dávat větší pozor na nemoci. Spojila se zkušeným koučem Michalem Bednářem, který zároveň vede reprezentaci. Víc řeší stravu a našla si nutričního terapeuta.
„Hodně pomohlo i zázemí, které mám v týmu. Jsem strašně vděčná, co mi dali a mám k dispozici,“ děkovala stáji VIF. „Hodně mi pomohla i sezona na silnici. Dobře jsem se rozzávodila a pak se vrhla na cyklokros. Jsou to všechno drobné kroky a změny, ovšem pomohly výkonnost nakopnout zpátky.“
Hřeje ji, že ji už berou jinak i soupeřky. Ano, už v předchozích sezonách si vybudovala jméno a provázela ji pověst velkého talentu. Až se současnou stabilní špičkovou výkonností na ni ale světové hvězdy nahlížejí jinak.
„Strašně moc se to změnilo. Dřív jsem měla pocit, že se mnou moc nepočítají,“ popisuje. „Teď už vidím, že se po mně koukají. Pozdravíme se, prohodíme pár slov. Cítím, že na mě reagují i v závodě. Po povánočním turné jsem poslouchala rozhovor s Lucindou Brandovou, která řekla, že si mě hlídala a spřádala na mě taktiku. I ona sama mi pak povídala, jak vidí, že se zlepšuju. Velká čest.“
Příští rok by mohla být ještě lepší
Upozorňuje, že ji ale současné výsledky rozhodně neukolébají. Stále vidí prostor pro zlepšení.
„Je samozřejmě těžké říct, co udělat lépe, abych se dotáhla k absolutní špičce,“ kývne. „S trenérem to ale řešíme a věřím, že ji postupně dotáhneme. I v této sezoně určitě cítím výpadek z minulého roku. Přece jen jsem tolik nezávodila a na dlouho vypadla z intenzity. Pokud teď bude probíhat všechno správně, tak další cyklokrosová sezona by mohla být ještě lepší.“
Těší se, až jaro a léto vyplní kláními na silnici. O ní povídá, že si k ní už našla vztah. „Určitě mě baví víc než v minulých letech a změnila jsem na ni názor. Ale pořád cyklokros nepředčí. Ten je naprostý top,“ usměje se.
Český ryze ženský tým VIF po loňském vydařeném premiérovém ročníku postoupil o úroveň výš mezi kontinentální stáje, což obnáší kvalitnější program a více příležitostí.
|
Vytratil se respekt, já chci být jiný. Řepa o pádech, tlaku i práci v ženském týmu
„Jsem ráda. Těším se. Doufám, že vyrazíme i někam do světa. Prvními cíli ale budou určitě Gracia Orlová a Tour de Feminin, což jsou domácí závody. Co mě na silnici čeká dál, ještě uvidím. Zatím jsem to tolik neřešila, momentálně mám dost starostí s cyklokrosem,“ kývne.
Nejprve tedy mistrovství světa. Na trati v Hulstu jela jen jednou před dvěma roky, kdy v rámci Světového poháru dojela desátá. „Prý doznala nějakých změn, tak uvidíme. Tenkrát se mi ale dost líbila. Je hodně na výkonnost, hodně technická, má dlouhý a poctivý výběh,“ líčí.
Kouč Bednář o Zemanové tvrdí, že může zajet v jakýchkoliv podmínkách. Na suchu, na bahně, na sněhu.
Ani ona vysněnou podložku nemá: „Minulý rok se tam jelo na blátě, takže pravé cyklokrosové podmínky. Ale i na ledu mi to docela jde, takže kdyby byla trať rychlejší, taky bych se nebránila. Jak často říkám, cyklokrosař musí umět jezdit na všem.“
Což tento rok dokazuje.