Překonala propast a září. I hvězdy už Zemanovou berou a na MS před ní varují

Autor:
  16:15
Závěrem minulé cyklokrosové sezony se protrápila. Byla nemocná, dostala covid a jeho následky cítila ještě týdny. Už zkraje ledna proto Kristýna Zemanová kolo odložila a zimu předčasně ukončila. Přemítala co dál. Do hlavy se jí dokonce vkrádalo, jestli neskončí.
Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kristýna Zemanová na tiskové konferenci týmu VIF Cycling
Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě
Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.
Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.
7 fotografií

„Psychicky strašně těžké období. Asi nejtěžší, které jsem měla,“ ohlíží se dvaadvacetiletá domácí jednička. „Byly tam i myšlenky na konec. Ale nemám v povaze se vzdávat. Řekla jsem si, že musím zatnout zuby a zkusit se vrátit.“

A skutečně. Svá slova potvrdila. Tuto zimu září!

Ve všech závodech, do kterých nastoupila, finišovala v elitní desítce. Ve Světových pohárech byla dost často první závodnicí za nizozemskými suverénkami. Minulý víkend v Hoogerheide dokonce drtivou většinu z nich nechala za zády.

Zemanová tehdy o šest setin nestačila jen na Puck Pietersovou. Druhé místo. Zatím životní výsledek!

Cyklokrosařka Zemanová zakončila Světový pohár životním druhým místem

„Neskutečné,“ vydechla závodnice českého týmu VIF Cycling. „Snažila jsem se využít, že tu nebyly dvě nejlepší soupeřky a naštěstí se to povedlo. Krásný pocit a obrovské uspokojení po tom všem.“

Nyní se už upíná na mistrovství světa v Hulstu. V úvodu týdne ještě potrénovala doma, ve čtvrtek odjede do Nizozemska, kde se v sobotu postaví na start elitního klání.

„Ale musím zůstat nohama na zemi, v Hoogerheide nebyla kompletní špička a taky je každý závod jiný,“ uvědomuje si.

Chtěla jsem víc a víc, což byla chyba

Už před mistrovstvím světa si nicméně může říct, že aktuální sezona je pro ni snová. „Určitě předčila očekávání. Nechci říct, že jsem takové ambice neměla. Měla. Ale po minulé sezoně jsem byla pokornější a opatrnější v tom, co říkám a co od sebe můžu čekat,“ vykládá.

Líčí, že přesně takovou vzpruhu potřebovala. Hlavně po psychické stránce byla minulá zima složitá.

Kristýna Zemanová na tiskové konferenci týmu VIF Cycling

„Chtěla jsem být lepší a lepší, a tak jsem trénoval víc a víc. Jenže to naopak vedlo do propasti. Úplně jsem se vyždímala. Přidaly se nemoci a neměla jsem z čeho brát. Musela jsem se úplně zastavit. Ale zase jsem aspoň poznala, jaké lidi mám kolem sebe a kdo je schopen a ochoten mi pomoct,“ hledala příčiny.

Myšlenky na konec i díky podpoře okolí zahnala a řekla si, že zabojuje. Změnila toho vážně dost. Začala o sebe víc pečovat a dávat větší pozor na nemoci. Spojila se zkušeným koučem Michalem Bednářem, který zároveň vede reprezentaci. Víc řeší stravu a našla si nutričního terapeuta.

„Hodně pomohlo i zázemí, které mám v týmu. Jsem strašně vděčná, co mi dali a mám k dispozici,“ děkovala stáji VIF. „Hodně mi pomohla i sezona na silnici. Dobře jsem se rozzávodila a pak se vrhla na cyklokros. Jsou to všechno drobné kroky a změny, ovšem pomohly výkonnost nakopnout zpátky.“

Hřeje ji, že ji už berou jinak i soupeřky. Ano, už v předchozích sezonách si vybudovala jméno a provázela ji pověst velkého talentu. Až se současnou stabilní špičkovou výkonností na ni ale světové hvězdy nahlížejí jinak.

„Strašně moc se to změnilo. Dřív jsem měla pocit, že se mnou moc nepočítají,“ popisuje. „Teď už vidím, že se po mně koukají. Pozdravíme se, prohodíme pár slov. Cítím, že na mě reagují i v závodě. Po povánočním turné jsem poslouchala rozhovor s Lucindou Brandovou, která řekla, že si mě hlídala a spřádala na mě taktiku. I ona sama mi pak povídala, jak vidí, že se zlepšuju. Velká čest.“

Příští rok by mohla být ještě lepší

Upozorňuje, že ji ale současné výsledky rozhodně neukolébají. Stále vidí prostor pro zlepšení.

„Je samozřejmě těžké říct, co udělat lépe, abych se dotáhla k absolutní špičce,“ kývne. „S trenérem to ale řešíme a věřím, že ji postupně dotáhneme. I v této sezoně určitě cítím výpadek z minulého roku. Přece jen jsem tolik nezávodila a na dlouho vypadla z intenzity. Pokud teď bude probíhat všechno správně, tak další cyklokrosová sezona by mohla být ještě lepší.“

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

Těší se, až jaro a léto vyplní kláními na silnici. O ní povídá, že si k ní už našla vztah. „Určitě mě baví víc než v minulých letech a změnila jsem na ni názor. Ale pořád cyklokros nepředčí. Ten je naprostý top,“ usměje se.

Český ryze ženský tým VIF po loňském vydařeném premiérovém ročníku postoupil o úroveň výš mezi kontinentální stáje, což obnáší kvalitnější program a více příležitostí.

Vytratil se respekt, já chci být jiný. Řepa o pádech, tlaku i práci v ženském týmu

„Jsem ráda. Těším se. Doufám, že vyrazíme i někam do světa. Prvními cíli ale budou určitě Gracia Orlová a Tour de Feminin, což jsou domácí závody. Co mě na silnici čeká dál, ještě uvidím. Zatím jsem to tolik neřešila, momentálně mám dost starostí s cyklokrosem,“ kývne.

Nejprve tedy mistrovství světa. Na trati v Hulstu jela jen jednou před dvěma roky, kdy v rámci Světového poháru dojela desátá. „Prý doznala nějakých změn, tak uvidíme. Tenkrát se mi ale dost líbila. Je hodně na výkonnost, hodně technická, má dlouhý a poctivý výběh,“ líčí.

Kouč Bednář o Zemanové tvrdí, že může zajet v jakýchkoliv podmínkách. Na suchu, na bahně, na sněhu.

Ani ona vysněnou podložku nemá: „Minulý rok se tam jelo na blátě, takže pravé cyklokrosové podmínky. Ale i na ledu mi to docela jde, takže kdyby byla trať rychlejší, taky bych se nebránila. Jak často říkám, cyklokrosař musí umět jezdit na všem.“

Což tento rok dokazuje.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Jihlava vs. SlaviaHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Jihlava vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.70
  • 4.20
  • 4.20
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
28. 1. 17:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Vsetín vs. TáborHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Vsetín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
28. 1. 17:30
  • 1.55
  • 4.80
  • 4.48
Sokolov vs. LitoměřiceHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Sokolov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
28. 1. 18:00
  • 2.65
  • 4.10
  • 2.20
Pardubice B vs. TřebíčHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Pardubice B vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
28. 1. 18:00
  • 2.30
  • 4.20
  • 2.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Táto, jsme na tebe hrdí. Obránce zářil, po tragickém období hrál v NHL životní zápas

Hokejový obránce Rasmus Dahlin z Buffala prožil v úterý výjimečný večer, pěti...

Marně vzpomínal. „Hattrick? Ani nevím, kdy se mi naposledy povedl.“ Pro obránce nezvyklá chvíle, ano i pro tak ofenzivního beka, jakým je Rasmus Dahlin. Kapitán Buffala ke třem gólům přidal ještě dvě...

28. ledna 2026  16:30

Překonala propast a září. I hvězdy už Zemanovou berou a na MS před ní varují

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Závěrem minulé cyklokrosové sezony se protrápila. Byla nemocná, dostala covid a jeho následky cítila ještě týdny. Už zkraje ledna proto Kristýna Zemanová kolo odložila a zimu předčasně ukončila....

28. ledna 2026  16:15

Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc

Hráči Slavie se radují po proměněné penaltě Mojmíra Chytila.

Mimořádná situace v rozpisu fotbalové ligy: vedení soutěže odložilo kompletní program 27. kola z předposledního březnového víkendu až na poslední dubnový víkend. Zápasy Chance Ligy se tak nebudou...

28. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

28. ledna 2026  15:54

Darida: O reprezentaci jsem s koučem mluvil. Jak to dopadlo, si nechám pro sebe

Vladimír Darida se v Plzni loučí s reprezentací.

Když dostal dotaz k návratu do národního mužstva, fotbalista Vladimír Darida raději stočil řeč jiným směrem. „Pojďme se spíš bavit o Hradci, teď jsme na tiskovce Hradce. Reprezentaci, prosím, dejme...

28. ledna 2026  15:43

Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Vysmátý Tomáš Hertl se připravuje na zápas s Torontem.

O poslední možnou účast na olympiádě přišel, z her v Soči před 12 lety ho vyřadilo zranění kolene. I proto se do Milána útočník Tomáš Hertl tak těší. „Sice nebudeme favoriti, ale jedeme tam udělat co...

28. ledna 2026  15:30

Skleněná odměna pro medailisty z OH. Češi můžou získat i unikátní trofej

Ručně foukaná skleněná trofej určená pro české medailisty ze zimních...

České olympijské medailisty ze zimních her v Miláně a Cortině budou letos doma vítat netradiční ceny. K cenným kovům, které si sportovci přivezou z Itálie, přibudou také skleněné trofeje vzniklé v...

28. ledna 2026  15:18

Djokovič prohrával 0:2, po zranění soupeře ale postupuje. Siniaková titul neobhájí

Novak Djokovič (vlevo) diskutuje s Lorenzem Musettim po čtvrtfinále Australian...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Velmi kuriózním způsobem do semifinále Australian Open prošel Novak Djokovič. S Lorenzem Musettim prohrával 0:2 na sety, poté ale Ital kvůli zranění utkání skrečoval. Srbského tenistu příště čeká...

28. ledna 2026  13:01,  aktualizováno  15:01

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...

28. ledna 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

28. ledna 2026  14:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podruhé nezískal set, i tak je v semifinále. Měl jsem prohrát, uznal Djokovič

Novak Djokovič ve čtvrtfinále Australian Open

Počtvrté za sebou postoupil na Australian Open do semifinále, tentokrát to však pro něj mělo hořkou pachuť. Novak Djokovič byl v duelu s Lorenzem Musettim krůček od vyřazení, přesto pokračuje dál....

28. ledna 2026  14:40

Basilej – Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté mají před sebou poslední vystoupení v ligové fázi Evropské ligy. S jistotou postupu do play off nastoupí na hřišti Basileje. Udrží i v osmém duelu neporazitelnost v soutěži? Kde...

28. ledna 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.