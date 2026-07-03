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PŘEHLEDNĚ: Průvodce všemi týmy Tour. Kdo je vede? A koho se vyplatí sledovat?

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  16:00
Celkem 23 týmů a 184 cyklistů se pouští na start letošního 113. ročníku Tour de France. O jaká jména se jedná? Kdo jednotlivé stáje vede, v jaké jsou formě, na jaké cíle míří a kdo z nich kromě lídrů může zazářit? Prolistujte si podrobný přehled iDNES.cz.
Část 1/23

UAE Team Emirates - XRG (World Tour, Spojené arabské emiráty)

Tým UAE Emirates v čele s Tadejem Pogačarem během slavnostní prezentace Tour de France 2026

Cíl: Celkové vítězství
Týmový lídr: Tadej Pogačar
Koho také sledovat: Isaac del Toro

Jakékoliv jiné umístění než celkové prvenství bude pro UAE Emirates neúspěchem. Sedmadvacetiletý Tadej Pogačar útočí už na pátý titul, kterým by se zapsal do společnosti rekordmanů Eddyho Merckxe, Jacquese Anquetila, Bernarda Hinaulta a Miguela Induráina.

Slovinec se do obhajoby pouští ve výtečné formě, což potvrdil na červnové generálce Kolem Švýcarska, kde kromě celkové klasifikace vyhrál i tu bodovací a tři etapy z pěti. V květnu si podobným způsobem podmanil klání Kolem Romandie.

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Jeho dvorním pomocníkem byl měl být dvaadvacetiletý Mexičan Isaac Del Toro, který nedávno vyhrál klání Tour Auvergne – Rhone-Alpes, dříve známé jako Critérium du Dauphiné. A proč by Pogačara nemohl doprovodit na pódium? Nebo minimálně zabojovat o bílý dres?

V horách se Pogačar bude moci opřít i o zkušeného Brita Adama Yatese, jenž na poslední chvíli doléčil zranění z italského Gira. Kdo naopak chybí, je Portugalec Joao Almeida, jehož po nemoci stále trápí výpadek formy. I tak je zbytek soupisky nicméně dost zkušený, o čemž hovoří fakt, že jediným debutantem z osmičky je Del Toro.

Sestava:
1 Tadej Pogačar
2 Isaac Del Toro
3 Felix Grossschartner
4 Brandon McNulty
5 Nils Politt
6 Florian Vermeersch
7 Tim Wellens
8 Adam Yates



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