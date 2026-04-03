Co jsem tvrdil, už neplatí. Faktor X Evenepoel vyzve Pogačara a Van der Poela

Přičemž Tadej Pogačar tím největším.
Přijíždí do Oudenaarde plný sebevědomí po dalších suverénním triumfu na Strade Bianche a poté, co konečně triumfoval v San Remu, když odrovnal van der Poela a posléze se vypořádal i s Tomem Pidcockem.
Však také lídr stáje UAE Emirates vykládá: „Způsob, jakým celý můj tým jel San Remo, byl nesmírně působivý. Pokud si takové nasazení uchováme, můžeme i v nejbližších týdnech dosáhnout skvělých výsledků. Ve Flandrech tluče jedno ze srdcí cyklistiky a energie kolem zdejšího monumentu je cosi jedinečného. Je radost být její součástí.“
Mathieu van der Poel zde bude chtít prokázat, že náznaky slabosti, které snad ukázal minulý týden při worldtourové klasice Ve flanderských polích (někdejší Gent-Wevelgem), byly jen dočasným jevem.
Do netrpělivě očekávaného souboje dvou klasikářských superstar nicméně nyní pronikl faktor X.
Remco Evenepoel se na poslední chvíli zjevil ve startovní listině. A jeho přítomnost dodává závodu nový nepředvidatelný rozměr.
Může být při své premiéře na nejslavnějších belgických kostkách důstojným partnerem dvou matadorů? Dokáže jim konkurovat na monumentu, kteří mnozí považují za nejbrutálnější a nejprestižnější jednodenní závod v kalendáři, ještě prestižnější než Paříž - Roubaix?
„Nikdy nesmíte opomíjet Remka Evenepoela,“ varuje Alberto Contador, expert stanice TNT. „Jeho start je skvělou zprávou pro cyklistický svět. Remco sice nemá zkušenosti s dlažbou jako někteří další jezdci, ale je velmi talentovaný a má velký potenciál i v takovém závodě.“
O účasti olympijského vítěze se na sociálních sítích spekulovalo už ve středu ráno, než sám Belgičan na Instagram napsal: „Flandry, jste připraveny? Uvidíme se v neděli.“
Evenepoelovo oznámení z 1. dubna o účasti na druhém letošním monumentu:
Nečekaná změna názorů? Ano, jistě. Především s přihlédnutím k prosincové předsezonní tiskové konferenci stáje Red Bull – Bora, kde se Evenepoel ke své účasti stavěl jednoznačně odmítavě.
„Jak jisté je, že nebudete startovat na Flandrech?“ dostal tehdy otázku.
„Naprosto jisté.“
„Stoprocentně jisté?“
„Stoprocentně.“
„Ani malá šance není?“
„Ne, bohužel ne. Musím vás zklamat.“
Také jeho týmový manažer Ralph Denk zkraje sezony prohlašoval: „Remco jednou Flandry pojede. Ale letos rozhodně ne. Po loňském zmeškaném jaru potřebuje tentokrát konzistentní a stabilní rok v rámci přípravy na Tour. Do něj Flandry nezapadají.“
Etapové klání Kolem Katalánska, které bylo součástí Evenepoelovy přípravy na Tour, se mu nepovedlo podle představ a páté místo a jasná porážka s Jonasem Vingegaardem mu na náladě nepřidala. Snad i to byl důvod, proč jej teď láká debut na Flandrech.
Možná čerpá motivaci i z debutu Pogačara, který sem v roce 2022 přijel, viděl, rozkoukal se, dojel čtvrtý - a v následující sezoně už zvítězil.
Podívejte se na emoce při Pogačarově triumfu na Flandrech v roce 2023:
Zatímco Slovinec má nyní na kontě jedenáct vyhraných monumentů a Van der Poel osm, tak Evenepoel zatím „jen“ dva, v obou případech na kopcovitějším Lutych-Bastogne-Lutych. Dosud nikdy neabsolvoval významný závod na kostkách.
Jeho start bude dalším počinem k trendu, kdy se přední jezdci ze scény Grand Tour stále častěji přiklánějí i k jednorázovkám na kostkách, jimž se dříve vyhýbali.
Byl to právě Pogačar, který v tomto směru sehrál výraznou roli, i když už před ním nebyly kostky cizí ani Geraintu Thomasovi.
Právě Slovinec nejvíce inspiroval ostatní z favoritů Grand Tour, aby jej zkoušeli napodobit.
„Mentalita jezdců celkové klasifikace z posledních 20 až 30 let, kteří dlouho nejezdili klasické závody, se naštěstí díky Tadejovi změnila,“ řekl Allan Peiper, poradce ve stáji Red Bull-Bora. „Je vítězem Tour, a přesto vyhrál i Flandry. To vede ostatní jezdce celkového pořadí k myšlenkám: Když to dokázal on, mohl bych to dokázat taky.“
Peiper věří, že Evenepoel může jednou Flandry vyhrát.
„I proto, že jde o velmi nervózní závod, při němž se může stát cokoliv,“ říká. „Remco má mentální kvality a rozumové schopnosti, aby se s nenadálými zvraty vyrovnal.“
Wout van Aert, další z elitních klasikářů, na zprávu o Evenepoelově startu nejprve reagoval: „Doufám, že to není aprílový žertík.“
Později však dodal: „Remco by na Flandrech startoval jen tehdy, kdyby věřil, že je schopný dosáhnout vynikajícího výsledku. Proto je určitě dobře připraven. Jsem rád, že dorazil. Flandry si zaslouží co nejlepší pole účastníků.“
Evenpoel i Van Aert zajisté přispějí k dramatičnosti nedělní podívané.
Pokud ji stejně jako loni a v roce 2023 vyhraje Pogačar, posune se s dvanácti monumenty osamoceně na druhé místo historických tabulek jezdců s největším počtem triumfů na těchto závodech.
Hned za Eddyho Merckxe s devatenácti.
Jestliže dosáhne na titul Van der Poel, bude naopak prvním cyklistou všech dob, jenž na Flandrech zvítězil čtyřikrát.
Nebo se bude radovat někdo úplně jiný?