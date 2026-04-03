Co jsem tvrdil, už neplatí. Faktor X Evenepoel vyzve Pogačara a Van der Poela

Tomáš Macek
  16:16
Tadej Pogačar a Mathieu van der Poel ovládli všechny ročníky závodu Kolem Flander od roku 2022. Zároveň se podělili o veškerá vítězství na cyklistických monumentech od března 2024, kdy na Milán - San Remo spurtoval pro vítězství Jasper Philipsen. Slovinec a Nizozemec jsou tudíž pochopitelně i top favority nedělního 110. ročníku Flander.
Remco Evenepoel během přípravy na klasiku Kolem Flander.

Přičemž Tadej Pogačar tím největším.

Přijíždí do Oudenaarde plný sebevědomí po dalších suverénním triumfu na Strade Bianche a poté, co konečně triumfoval v San Remu, když odrovnal van der Poela a posléze se vypořádal i s Tomem Pidcockem.

Však také lídr stáje UAE Emirates vykládá: „Způsob, jakým celý můj tým jel San Remo, byl nesmírně působivý. Pokud si takové nasazení uchováme, můžeme i v nejbližších týdnech dosáhnout skvělých výsledků. Ve Flandrech tluče jedno ze srdcí cyklistiky a energie kolem zdejšího monumentu je cosi jedinečného. Je radost být její součástí.“

Mathieu van der Poel zde bude chtít prokázat, že náznaky slabosti, které snad ukázal minulý týden při worldtourové klasice Ve flanderských polích (někdejší Gent-Wevelgem), byly jen dočasným jevem.

Do netrpělivě očekávaného souboje dvou klasikářských superstar nicméně nyní pronikl faktor X.

Kolem Flander 2026: trasa, startovní listina, Češi, kde sledovat živě?

Remco Evenepoel se na poslední chvíli zjevil ve startovní listině. A jeho přítomnost dodává závodu nový nepředvidatelný rozměr.

Může být při své premiéře na nejslavnějších belgických kostkách důstojným partnerem dvou matadorů? Dokáže jim konkurovat na monumentu, kteří mnozí považují za nejbrutálnější a nejprestižnější jednodenní závod v kalendáři, ještě prestižnější než Paříž - Roubaix?

„Nikdy nesmíte opomíjet Remka Evenepoela,“ varuje Alberto Contador, expert stanice TNT. „Jeho start je skvělou zprávou pro cyklistický svět. Remco sice nemá zkušenosti s dlažbou jako někteří další jezdci, ale je velmi talentovaný a má velký potenciál i v takovém závodě.“

O účasti olympijského vítěze se na sociálních sítích spekulovalo už ve středu ráno, než sám Belgičan na Instagram napsal: „Flandry, jste připraveny? Uvidíme se v neděli.“

Evenepoelovo oznámení z 1. dubna o účasti na druhém letošním monumentu:

Nečekaná změna názorů? Ano, jistě. Především s přihlédnutím k prosincové předsezonní tiskové konferenci stáje Red Bull – Bora, kde se Evenepoel ke své účasti stavěl jednoznačně odmítavě.

„Jak jisté je, že nebudete startovat na Flandrech?“ dostal tehdy otázku.

„Naprosto jisté.“

„Stoprocentně jisté?“

„Stoprocentně.“

„Ani malá šance není?“

„Ne, bohužel ne. Musím vás zklamat.“

Také jeho týmový manažer Ralph Denk zkraje sezony prohlašoval: „Remco jednou Flandry pojede. Ale letos rozhodně ne. Po loňském zmeškaném jaru potřebuje tentokrát konzistentní a stabilní rok v rámci přípravy na Tour. Do něj Flandry nezapadají.“

Etapové klání Kolem Katalánska, které bylo součástí Evenepoelovy přípravy na Tour, se mu nepovedlo podle představ a páté místo a jasná porážka s Jonasem Vingegaardem mu na náladě nepřidala. Snad i to byl důvod, proč jej teď láká debut na Flandrech.

Možná čerpá motivaci i z debutu Pogačara, který sem v roce 2022 přijel, viděl, rozkoukal se, dojel čtvrtý - a v následující sezoně už zvítězil.

Podívejte se na emoce při Pogačarově triumfu na Flandrech v roce 2023:

Zatímco Slovinec má nyní na kontě jedenáct vyhraných monumentů a Van der Poel osm, tak Evenepoel zatím „jen“ dva, v obou případech na kopcovitějším Lutych-Bastogne-Lutych. Dosud nikdy neabsolvoval významný závod na kostkách.

Jeho start bude dalším počinem k trendu, kdy se přední jezdci ze scény Grand Tour stále častěji přiklánějí i k jednorázovkám na kostkách, jimž se dříve vyhýbali.

Byl to právě Pogačar, který v tomto směru sehrál výraznou roli, i když už před ním nebyly kostky cizí ani Geraintu Thomasovi.

Právě Slovinec nejvíce inspiroval ostatní z favoritů Grand Tour, aby jej zkoušeli napodobit.

„Mentalita jezdců celkové klasifikace z posledních 20 až 30 let, kteří dlouho nejezdili klasické závody, se naštěstí díky Tadejovi změnila,“ řekl Allan Peiper, poradce ve stáji Red Bull-Bora. „Je vítězem Tour, a přesto vyhrál i Flandry. To vede ostatní jezdce celkového pořadí k myšlenkám: Když to dokázal on, mohl bych to dokázat taky.“

Smolař Van Aert, prohrál na posledních metrech. Ukončí trápení na Flandrech?

Peiper věří, že Evenepoel může jednou Flandry vyhrát.

„I proto, že jde o velmi nervózní závod, při němž se může stát cokoliv,“ říká. „Remco má mentální kvality a rozumové schopnosti, aby se s nenadálými zvraty vyrovnal.“

Wout van Aert, další z elitních klasikářů, na zprávu o Evenepoelově startu nejprve reagoval: „Doufám, že to není aprílový žertík.“

Později však dodal: „Remco by na Flandrech startoval jen tehdy, kdyby věřil, že je schopný dosáhnout vynikajícího výsledku. Proto je určitě dobře připraven. Jsem rád, že dorazil. Flandry si zaslouží co nejlepší pole účastníků.“

Evenpoel i Van Aert zajisté přispějí k dramatičnosti nedělní podívané.

Pokud ji stejně jako loni a v roce 2023 vyhraje Pogačar, posune se s dvanácti monumenty osamoceně na druhé místo historických tabulek jezdců s největším počtem triumfů na těchto závodech.

Hned za Eddyho Merckxe s devatenácti.

Jestliže dosáhne na titul Van der Poel, bude naopak prvním cyklistou všech dob, jenž na Flandrech zvítězil čtyřikrát.

Nebo se bude radovat někdo úplně jiný?

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

James málem psal historii i s Kennardem. Curry je zpět, jenže výhru netrefil

Střídání generací, Cooper Flagg (32) z Dallas Mavericks přijímá gratulaci...

Souboj nejstaršího a nejmladšího hráče NBA poprvé dopadl lépe pro toho druhého. Devatenáctiletý Cooper Flagg táhl basketbalisty Dallas Mavericks k výhře 134:128 nad Los Angeles Lakers, když zapsal 45...

6. dubna 2026  7:41,  aktualizováno  9:38

Zákon silnějšího, kývl po Flandrech Van der Poel. Pogačar už velí: Teď si užít kostky

Vítěz Tadej Pogačar se v cíli monumentu Kolem Flander zdraví s druhým Mathieuem...

Ten pohled měl před očima už mnohokrát, přesto ho nikdy neomrzí. Do cíle cyklistického monumentu Kolem Flander zbývaly dva kilometry a Slovinec Tadej Pogačar se ohlédl za sebe. A tam nikdo. Jen...

6. dubna 2026

O Češích v Barceloně: Satoranskému i Veselému končí smlouvy. Co bude dál?

Tomáš Satoranský rozehrává útok proti Crvené zvezdě Bělehrad.

Společně v Barceloně působí od roku 2022, kdy se Tomáš Satoranský vrátil do Evropy ze zámořské NBA a Jan Veselý přestoupil z tureckého Fenerbahce. Hned v první sezoně slavili titul ve španělské lize...

6. dubna 2026  8:39

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

6. dubna 2026  8:26

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

6. dubna 2026

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Bouzková vybojovala v Bogotě titul! Outsiderka ji nezaskočila ani ve finále

Marie Bouzková hraje bekhend ve finále turnaje v Bogotě.

Tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska....

5. dubna 2026  12:36,  aktualizováno  22:20

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

