Velká čtyřka před Tour: Pogačar má trable s týmem, Seixas si nakládá mamutí dávky

Seixas sní o tom, že bude nejmladším vítězem Tour v historii a prvním francouzským šampionem po 41 letech.
Vingegaard touží stát se devátým mužem v historii, jenž dosáhne na double Giro - Tour.
Pogačar je odhodlán vyrovnat se pátým titulem pánům Anquetilovi, Merckxovi, Hinaultovi a Indurainovi.
A Evenepoel hodlá cyklistickému světu dokázat, že stále může být bojovníkem o přední příčky na Grand Tour. Belgie už 30 let čeká na svého dalšího vítěze Tour, i když taková mise se zdá být momentálně nad jeho síly.
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Příprava, pro kterou se před závodem roku rozhodl, je z tohoto kvarteta nejvíce neobvyklá: dlouhých 68 dnů bez závodů.
Ani Vingegaard v červnu nezávodí, ten má však v nohách třítýdenní vítěznou dřinu na Giru.
Pogačar zkraje května ovládl závod Kolem Romandie a příští týden se představí v etapách Kolem Švýcarska.
A Seixas chce tento týden porazit zbytek startovního pole na závodě Tour Auvergne-Rhones-Alpes, který byl v minulosti známý pod názvem Dauphiné a nadále mu tak mnozí říkají.
Na Tour by tři z nich měli být jednoznačnými lídry svých stájí, na které celý tým pojede. Pouze Evenepoel se má o vůdčí roli v Red Bullu-Boře podělit s Florianem Lipowitzem, loni senzačně třetím na Tour.
Evenepoel: Bylo nutné změnit plány
Příprava belgického cyklisty je do jisté míry improvizací, protože původně podobně jako Seixas počítal s vystoupením na „Dauphiné“.
Třetí místo, které koncem dubna vybojoval na monumentu Lutych-Bastogne-Lutych s odstupem za Pogačarem (budiž), ale i Seixasem, ho však vůbec nenadchlo.
Připadal si najednou příliš unavený fyzicky i psychicky. A tak společně se šéfy týmu usoudili: Chce to změnu.
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Sportovní ředitel Klaas Lodewyck pro list Het Laatste Nieuws uvedl: „Remco na tom nebyl po Lutychu mentálně vůbec dobře, když viděl, jak ho Pogačar i Seixas utrhli. Jeho zklamání bylo opravdu velké, museli jsme s ním potom probrat pár věcí.“
Klasikářská sezona, doplněná starty na worldtourových závodech Kolem Emirátů a Kolem Katalánska, si podle Lodewycka vybrala na Evenepoelově těle příliš velkou daň. „Závodil konzistentně na velmi vysoké úrovni. Už v týdnu po Remkově vítězství na Amstelu ale bylo patrné narůstající fyzické vyčerpání.“
Proto škrtli z plánu sezony Dauphiné a oznámili experiment s extrémně dlouhým tréninkovým a relaxačním blokem.
Evenepoel dokončil už druhý vysokohorský blok v Sieře Nevadě, právě teď je doma v Calpe, než vyrazí na závěrečné soustředění před Tour.
Ovšem pozor: neubytuje se při něm na rozdíl od konkurentů ve vysokých horách. S doprovodem z Red Bullu vyrazí do nížinné základny v Savojsku, odkud bude pouze vyjíždět na průzkum některých etap Tour.
„Celkově Remkovi během těchto dvou nezávodních měsíců ubylo cestování, což je jen dobře,“ tvrdí Lodewyck.
Vylepšení výkonnosti ve vysokých horách mělo být jejich hlavním úkolem. V únoru bylo pro Evenepoela zklamáním až 10. místo na etapovém klání Kolem Emirátů a přesvědčivé nebylo v jeho podání ani Katalánsko, kde byl zbrzděn pádem a skončil celkově pátý.
Seixas: Nepojedu jen pro zkušenosti
To Paul Seixas naopak s každým dalším startem stupňoval očekávání, která s tímto mladíkem z týmu Decathlon francouzští fanoušci spojují.
Příklad? Stačí pohlédnout, jak mimořádnou pozornost tento týden Seixasovi na Dauphiné věnuje deník L’Equipe.
„Přijel jsem sem vyhrát,“ prohlásil šampion závodu Kolem Baskicka i klasiky Valonský šíp.
Soupeři mu jsou Del Toro, Ayuso, Onley či Jorgenson. Jezdci, s nimiž by si měl poradit.
Mnozí předtím tajili dech nad dávkami, které si při předchozím přípravném kempu v Sieře Nevadě naordinoval.
Nezničí až příliš brzy sám sebe? I takové otázky poté zaznívaly.
Během 16 dnů strávil na kole 63 hodin, najel 1900 kilometrů a nastoupal 48 000 metrů. Tedy jen o něco méně metrů než Vingegaard během Gira, kde však měl Dán takovou zátěž rozloženou do tří týdnů a 3500 kilometrů.
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Na závěr kempu si ještě Seixas z jihu Španělska odskočil do Pyrenejí, aby si tu projel horské etapy Tour – a jen tak mimochodem překonal rekord aplikace Strava na legendárním Tourmaletu.
Během šestnácti dnů neměl jediný den bez kola, pouze čtyři takzvané regenerační dny, při nichž strávil na kole vždy 60 až 90 kilometrů. Přičemž dvakrát tyto dny následovaly po předchozích tuhých sedmihodinových trénincích.
Na startu Tour bude Seixas nejmladším účastníkem závodu za posledních 89 let, v čemž nicméně jakékoliv alibi nehledá. „Je mi teprve devatenáct, ale věk není překážkou, ani omluvou. Nepojedu na tuhle Tour jen proto, abych tam získal zkušenosti,“ tvrdí.
Vingegaard: Od růžové ke žluté
Čtyřnásobný šampion třítýdenních závodů Jonas Vingegaard si po dojetí Gira nejprve dopřál týdenní oddech doma s manželkou a dětmi – a nechal se zvěčnit i s výsostnými trikoty ze všech Grand Tour.
Pak se vypravil do Tignes k poslednímu vysokohorského kempu. Po dojetí Dauphiné se tu k němu připojí další jezdci ze sestavy týmu Visma pro Tour v čele s Matteem Jorgensonem a Woutem van Aertem.
„Mám pocit, že jsem v životní formě,“ tvrdil Vingegaard na Giru.
Experti dodávali, že je přinejmenším v nejlepší formě od roku 2023.
Ovšem bude to především na Pogačara stačit? To teprve zjistíme.
Na Tour poprvé nepovede Vingegaarda v roli hlavního sportovního ředitele Grischa Niermann, jenž v srpnu odchází do Lidl-Treku. Ale protože se už loni v létě hovořilo o ochlazení vztahů mezi tímto duem, zřejmě to lídrovi Vismy příliš nevadí.
Spolupráci s Markem Reefem si naopak na Giru pochvaloval. Nizozemský sportovní ředitel ovládl loni italský závod se Simonem Yatesem, letos s Vingegaardem a od růžového opojení by se v červenci rád přesunul i k tomu žlutému.
Pogačar: Kdo mu pomůže v horách?
Po spanilé jízdě závodem Kolem Romandie strávil i Tadej Pogačar na přelomu května a června tři týdny na kempu v Sieře Nevadě, odkud se minulý týden vrátil.
S fanoušky se podělil o záběry, jak trénuje časovku a připravuje se společně s týmovým kolegou Isaakem Del Torem. Maxim Van Gils z Red Bullu, který ho tu potkal, na sociální sítě psal: „Tadej je velmi rychlý a velmi hubený.“
Na etapovém klání Kolem Švýcarska, které bude oproti minulosti jen pětidenní, bude slovinský cyklista ve dnech 17. až 21. června startovat poprvé v životě a může tedy přidat do svého životopisu další worldtourový závod, který alespoň jednou vyhraje.
Startovní pole je zde přece jen méně kvalitní než na Dauphiné, protivníky mu budou například Primož Roglič, chystající se až na Vueltu, nebo Lenny Martinez, Tom Pidcock a Enric Mas.
Ve druhé polovině června se pak ještě Pogačar vydá do Isoly 2000 na kratší vysokohorskou přípravu.
Možná největší starostí stáje UAE nyní je, jak bude nakonec poskládaný Pogačarův podpůrný tým na Tour. Letošní marodka je enormní a představy šéfů týmu nahlodalo i brzké trojnásobné zranění tria Adam Yates, Jay Vine, Marc Soler na Giru, na které v závěru italské Grand Tour navázal i Jhonatan Narváez.
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Kdo tedy pojede s Pogačarem na silnicích Tour?
Joao Almeida, druhý z loňské Vuelty, dal tento týden při Dauphiné najevo, že on to nebude. Kvůli jarnímu onemocnění vynechal už Giro a momentálně tvrdí: „Nebudu ani na Tour připravený tak, abych tam byl Tadejovi dostatečně prospěšný.“
Mimo hru je rovněž Marc Soler, jak prozradil při debatě se španělským serverem Sport, po fraktuře pánve se nedá včas dohromady, podobně jako Jay Vine.
Ve velkém ohrožení je však i start Adama Yatese, byť definitivně zatím ze širšího kádru vyškrtnut nebyl.
Pogačarovým superdomestikem by měl být Isaac del Toro, v minulé sezoně druhý na Giru. Do týmu se počítá i s Brandonem McNultym, Timem Wellensem, Nilsem Polittem a Florianem Vermeerschem.
Kdo k nim? Jak navýšit především horskou sílu UAE?
„Budeme se řídit i výkony našich jezdců ve Švýcarsku. Je možné, že sestavu budeme řešit až do posledního týdne před Tour,“ připustil sportovní ředitel UAE Andrej Hauptman.
V posledních týdnech Hauptman ocenil formu, jakou ukázal Vingegaard na Giru, ovšem s uznáním hovoří také o Seixasovi.
„Paul pojede svůj první třítýdenní závod ve stejném věku jako Tadej na Vueltě 2019,“ upozornil. „Už nám ukázal své mimořádné schopnosti. Jsem si jist, že sehraje na Tour významnou roli. Pro nás je nicméně nejpodstatnější, že Tadej je ve vynikající formě.“
Se středeční týmovou časovkou na Dauphiné nebyli v UAE právě spokojeni. Tým kolem Del Tora v ní obsadil deváté místo.
Vingegaard naopak mohl u televize s potěšením sledovat, jak parta Vismy časovku ovládla. Velkou úlevou pro stavitele týmu na Tour byl výkon Mattea Jorgensona, jehož sezonu narušila zlomená klíční kost na dubnovém Amstelu. Však se i sám Jorgenson usmíval: „Cítím, že je to zase dobré.“
Osmadvacetikilometrová časovka podél Loiry byla zároveň připomínkou disciplíny, kterou 4. července v Barceloně odstartuje celá Tour.
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A velká bitva započne.