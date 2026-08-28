Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak Švýcar pomáhá Švýcarovi. Příběh trojnásobného vítěze Vuelty Romingera

Kryštof Morong
  11:00

Fotogalerie2 Premium

Tony Rominger v puntíkovaném dresu pro nejlepšího vrchaře, za ním žlutý Miguel Indurain během 16. etapy Tour de France. | foto: Profimedia.cz

Před měsícem poprvé porazil Induraina na Tour de France. Jenže co na tom, když byl stejně až desátý. Loni na ten povinný závod kvůli přesunu v kalendáři nejel, místo toho si podmanil Giro. Pomalu končí sezona, je mu už pětatřicet a chystá se cyklistickou kariéru uzavřít. Přesto se trojnásobný šampion Tony Rominger na Vueltu zase vydá a v září 1996 doplní krajany Zülla a Dufauxe na stupních vítězů.

V 17. etapě do lyžařského střediska Cerler je lídr závodu v pořádných problémech. Vždy usměvavý Alex Zülle stěží popadá dech.

„Dva týdny jsme jedli špagety jen tak čisté – s olejem, pepřem a parmezánem. Hoteliér však potom naráz postavil na stůl velkou pánev s boloňskou omáčkou.“

Cítí se mizerně. Rominger si toho všimne, dojede k němu a křikne: „Skoč za moje kolo, Alexi, ty to dokážeš!“

Švýcar pomáhá Švýcarovi, přestože každý hájí barvy jiného týmu a oba jedou na vítězství. „Měl jsem husí kůži. V životě na to nezapomenu, jak mi Tony pomohl. Dodnes jsme přátelé,“ líčil po letech Zülle pro švýcarský SRF Sport.

Začínal ve věku, kdy jiní končí. Nevěděl, že je k ní předurčen, přesto si ho cyklistika našla a on na španělských silnicích vytvořil rekord, který dokázali zopakovat pouze Roberto Heras a Primož Roglič.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč/měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Sedmdesátník Jarolím: Trénovat Slavii? Srdeční záležitost! Bylo to jedinečné

Zadumaný trenér Karel Jarolím během utkání s Austrálií.

Vážně už je tomuhle chlapíkovi sedmdesát let? Karel Jarolím stále vypadá velmi vitálně a tolik byste mu rozhodně netipovali. Bývalý úspěšný fotbalista a trenér, který se prosadil hlavně ve Slavii,...

28. srpna 2026  11:01

Jak Švýcar pomáhá Švýcarovi. Příběh trojnásobného vítěze Vuelty Romingera

Premium
Tony Rominger v puntíkovaném dresu pro nejlepšího vrchaře, za ním žlutý Miguel...

Před měsícem poprvé porazil Induraina na Tour de France. Jenže co na tom, když byl stejně až desátý. Loni na ten povinný závod kvůli přesunu v kalendáři nejel, místo toho si podmanil Giro. Pomalu...

28. srpna 2026

V jedenácti jsme byli lepší. Všechno sporné šlo na ruku Plzni, zlobil se kouč Zvezdy

Albert Riera, španělský trenér Crvene zvezdy Bělehrad, během utkání s Plzní.

Je známý tím, že si na tiskových konferencích neláme hlavu s taktem. A proto když Albert Riera, španělský kouč Crvene zvezdy Bělehrad, vystoupil po porážce 1:5 v Plzni, rozzlobil se nejen na své...

28. srpna 2026  10:35

Boleslavské fotbalisty trápí viróza. O víkendu proti Bohemians nenastoupí

Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty pražských Bohemians a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění, jak informovala Ligová fotbalová asociace...

28. srpna 2026  10:16,  aktualizováno  10:24

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 10 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

28. srpna 2026  10:10

Vysněných soupeřů se nedočkala. Vykouzlí Slavia v Lize mistrů více než loni?

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Tipovat se mu moc nechtělo. Věděl, že vždycky, když vytouženého soupeře prozradil, nedopadlo to. A série se táhne dál. Letos si Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, vysnil jako obvykle...

28. srpna 2026  10:03

Udělaly jsme velký pokrok. Věřím, že Švédky porazíme, hlásí Mlejnková

Michaela Mlejnková zasahuje u sítě.

Se čtyřmi výhrami a jednou prohrou postoupily české volejbalistky na mistrovství Evropy do osmifinále, kde bude v pondělí večer v Brně jejich soupeřem Švédsko. V dosud posledním měření sil Češky se...

28. srpna 2026  9:38

Los Konferenční ligy 2026/27 živě v TV: Koše, kurzy, soupeři Jablonce

Trofej pro vítěze Konferenční ligy.

Los ligové fáze Konferenční ligy 2026/2027 je na programu v pátek 28. srpna od 13:00. České fanoušky zajímá, jací soupeři čekají na Jablonec, který je v pátém výkonnostním koši. Přečtěte si o...

28. srpna 2026  9:20

Tahač může driftovat? Ledecký byl paf ze závoďáků v Mostě: Ester už trénovala v F1

Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Zpěvák Janek Ledecký...

Pěkné, pěkné, pěkné! Zpěvák Janek Ledecký na mosteckém autodromu den před startem Czech Truck & NASCAR Prix řídil závodní oktávii, navíc jej svezli v tahači a v americkém monstru. Zářil nadšením a...

28. srpna 2026  8:44

Volejbalista Suda o svém comebacku do Ústí: Už jsem nechtěl jen trénovat

Radek Suda (ve žlutém) v dresu ústeckých volejbalistů.

Pamatuje časy, kdy volejbalové Ústí nad Labem hrálo v extralize naposledy play off. V roce 2022 mu smečař Radek Suda pomohl do čtvrtfinále, ale od té doby klub zažíval temné období – dvakrát pád do...

28. srpna 2026  8:41

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ne, trenére, půjdu pátý! Věděl jsem, že to rozhodnu, tvrdil penaltový mág Chramosta

Jablonecký Jan Chramosta v zápase proti Glasgow Rangers.

Při pokutových kopech je v první fotbalové lize už dlouhá léta neomylný. Zkušený jablonecký forvard Jan Chramosta potvrdil roli penaltového specialisty i v klíčové chvíli play off Konferenční ligy...

28. srpna 2026  8:23

Věčná sláva generálovi! Srbové v Plzni připomněli válečného zločince Mladiče

Fotbalisté Crvene zvezdy po porážce s Plzní.

Její hráči prohospodařili tříbrankový náskok, fanoušci fotbalové Crvené zvezdy Bělehrad na sebe pro změnu upozornili transparentem, jenž oslavoval zesnulého válečného zločince Ratka Mladiče. V...

28. srpna 2026  7:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.