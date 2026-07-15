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Prášek na spaní i bidony s kolou. Hirt odhaluje život na Grand Tour: Jsme jiní

Tomáš Macek

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Aktéři Gira a Touzr. Jan Hirt (vlevo) letos skončil dvanáctý na Giru, Mathias Vacek právě startuje na Tour. | foto: Jan Brychta / MČR Jeseník 2026

V pelotonu Tour se objevil dvakrát, a to v letech 2020 a 2024. Devětkrát však startoval na Giru, kde skončil i šestý celkově, a šestkrát absolvoval Vueltu. Mezi stále aktivními českými cyklisty nenajdete ani zdaleka většího znalce závodů Grand Tour než pětatřicetiletého Jana Hirta. Jak vypadají v zákulisí jeho dny a noci na třítýdenních závodech, prozrazuje v rozhovoru pro iDNES.cz.

Usínáte na Grand Tour bez potíží, nebo si občas vezmete prášek na spaní?
Jak kdy. Po těžké etapě většinou nějaký prášek beru.

Tour de France 2026

Například?
Melatonin. Přírodní. Ale samozřejmě občas sáhnete i po něčem silnějším.

Nejste potom další den utlumenější?
To ne. Starty etap bývají obvykle po dvanácté, do té doby jste zase v pohodě.

Kdy běžně na Grand Tour usínáte? Kolem půlnoci?
Záleží na délce přejezdů i dalším programu. V mém případě platí, že čím víc se snažím tlačit tělo, že musím rychle usnout, tím méně je pravděpodobnější, že usnu. Lepší bývá nechat myšlenky jen tak plynout. Případně usnutí podpořit tím melatoninem.

On nás nikdo vyloženě nekontroluje. Já našim nutricionistům jejich pokyny odkývu, ale pokud nemám problém s váhou, je jim to víceméně jedno.

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