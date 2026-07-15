Prášek na spaní i bidony s kolou. Hirt odhaluje život na Grand Tour: Jsme jiní

Usínáte na Grand Tour bez potíží, nebo si občas vezmete prášek na spaní?
Jak kdy. Po těžké etapě většinou nějaký prášek beru.
Například?
Melatonin. Přírodní. Ale samozřejmě občas sáhnete i po něčem silnějším.
Nejste potom další den utlumenější?
To ne. Starty etap bývají obvykle po dvanácté, do té doby jste zase v pohodě.
Kdy běžně na Grand Tour usínáte? Kolem půlnoci?
Záleží na délce přejezdů i dalším programu. V mém případě platí, že čím víc se snažím tlačit tělo, že musím rychle usnout, tím méně je pravděpodobnější, že usnu. Lepší bývá nechat myšlenky jen tak plynout. Případně usnutí podpořit tím melatoninem.
On nás nikdo vyloženě nekontroluje. Já našim nutricionistům jejich pokyny odkývu, ale pokud nemám problém s váhou, je jim to víceméně jedno.