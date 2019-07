Krejčíková bude na Štvanici jedničkou, Rosol obhajuje titul

Krejčíkové, která byla ještě v lednu světovou jedničkou ve čtyřhře, se letos na turnajích ITF ve dvouhře daří. Vyhrála na nich už 20 zápasů po sobě a získala čtyři tituly. Dvakrát se radovala v USA, jednou v německém Wiesbadenu a ve Starých Splavech.

Do Prahy přijede po turnaji WTA v Bukurešti, po kterém by se v případě úspěchu mohla posunout do první stovky žebříčku. Pokud by se jí to nepodařilo, bude mít stejnou možnost i v Praze. Rok začínala na 203. místě.

S Krejčíkovou se v hlavní soutěži Advantage Cars Prague Open 2019 by Moneta Money Bank, jak zní plný název turnaje, z Češek představí Tereza Martincová, Tereza Smitková, Anastasia Zarycká, Lucie Hradecká a nejspíše i Denisa Alertová. Volnou kartu pravděpodobně obdrží Denisa Hindová a Darja Viďmanová.

Antukový turnaj žen na Štvanici domácí hráčka vyhrála naposledy předloni, kdy se z titulu radovala Markéta Vondroušová, letošní finalistka Roland Garros.

Třiatřicetiletý Rosol kraloval na Štavnici loni a v letech 2011 a 2014. Ve dvouhře z domácích hráčů nastoupí také Adam Pavlásek, Václav Šafránek a Jan Šátral. Na divokou kartu budou získávat mezi muži zkušenosti mladíci Jonáš Forejtek a Jiří Lehečka, čerství šampioni čtyřhry juniorů ve Wimbledonu.

Mužskou jedničkou je Slovák Andrej Martin, hlavní soutěž začne v pondělí. Ženy se přidají v úterý a finálové zápasy dvouher jsou shodně v neděli. Vítězka dvouhry žen si vydělá 9142 dolarů, král challengeru získá 6190 eur. Vstup je zdarma.