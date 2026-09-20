Tajemství Remcovi neporazitelnosti. Má výjimečné tělo, posed mu závidí i Ganna

Blíží se to. Už v neděli se právě v jízdě proti chronometru pokusí zabojovat o čtvrtý světový titul, kterým by se dotáhl na velikány této disciplíny – Švýcara Fabiana Cancellaru a Němce Tonyho Martina.
„Myslím, že mě čekají dva skvělé týdny,“ usmál se šestadvacetiletý jezdec stáje Red Bull-Bora-hansgrohe. „V Kanadě to začalo dobře, takže doufám, že si udržím tempo.“
Jeho slovům rozumějte: Nejprve chci potvrdit roli favorita v časovce, načež se o týden později pokusit v hromadném závodě o zlatý double.
„Ambicí je určitě vyhrát jeden z těch dvou závodů. A proč ne oba?“ usmívá se.
Remco dokáže všechny tři části těla přiblížit neobvykle blízko k sobě, čímž zmenšuje čelní plochu, která se při vysoké rychlosti setkává se vzduchem.