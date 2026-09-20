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Tajemství Remcovi neporazitelnosti. Má výjimečné tělo, posed mu závidí i Ganna

Michal Koubek

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Remco Evenepoel během časovky na Tour de France 2026. | foto: Profimedia.cz

Do Kanady odletěl na začátku září přímo z nadmořské výšky v Livignu. Minulý týden si v Québeku a Montrealu střihl dvě klasiky, z nichž první jmenovanou vyhrál a v dějišti mistrovství světa skončil pátý. Pak se Remco Evenepoel přesunul do základny belgické reprezentace v Bromontu a líčil, že si nejprve dva dny odpočine, načež se zaměří na specifickou přípravu na časovkářském speciálu.

Blíží se to. Už v neděli se právě v jízdě proti chronometru pokusí zabojovat o čtvrtý světový titul, kterým by se dotáhl na velikány této disciplíny – Švýcara Fabiana Cancellaru a Němce Tonyho Martina.

„Myslím, že mě čekají dva skvělé týdny,“ usmál se šestadvacetiletý jezdec stáje Red Bull-Bora-hansgrohe. „V Kanadě to začalo dobře, takže doufám, že si udržím tempo.“

Jeho slovům rozumějte: Nejprve chci potvrdit roli favorita v časovce, načež se o týden později pokusit v hromadném závodě o zlatý double.

„Ambicí je určitě vyhrát jeden z těch dvou závodů. A proč ne oba?“ usmívá se.

Remco dokáže všechny tři části těla přiblížit neobvykle blízko k sobě, čímž zmenšuje čelní plochu, která se při vysoké rychlosti setkává se vzduchem.

Rémi Cavagna

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Tajemství Remcovi neporazitelnosti. Má výjimečné tělo, posed mu závidí i Ganna

Premium
Remco Evenepoel během časovky na Tour de France 2026.

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