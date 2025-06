Josef Černý vozil dres českého mistra v seriálu World Tour poté, co ovládl domácí šampionát v roce 2019.

A Mathias Vacek závodil v národní trikolóře ve World Tour poté, co triumfoval v roce 2023.

Mezitím vítězili závodníci třetidivizního hradeckého týmu Elkov Kasper, kteří mají společně s další třetidivizní stájí ATT Investments v pelotonu jednoznačnou početní převahu.

O souboji mezi těmito dvěma nejúspěšnějšími českými týmy se závodníky ze zahraničních profistájí první a druhé divize, bude patrně i letošní šampionát.

„ATT a Elkov jsou na startovní čáře ve velkém počtu. Navíc mají dobré závodníky, kteří umí zajet výsledky i ve světě. Bude to složité,“ tuší Bittner, loni vítěz etapy na Vueltě.

„Mohu tu říct 300 scénářů, které by mohly nastat,“ říká Vacek. „Ale netroufnu si odhadovat, jak to ve skutečnosti bude. I když začnu útočit hned od začátku, tak když mi budou (cyklisté z Elkovu a ATT) pořád viset za zadkem, akorát mě naštvou – a pak si to rozhodnou mezi sebou.“

Mathias Vacek v dresu českého mistra po vítězství na domácím mistrovství v roce 2023.

V předchozích letech měl ještě na domácím mistrovství k ruce bratra Karla. „Vždycky mi pomáhal něco sjíždět,“ připomíná. Před letošní sezonou však Karel Vacek ukončil kariéru a v Bánovcích bude pomáhat Mathiasovi pouze coby člen jeho realizačního týmu.

Do něj patří rovněž přední španělský kouč Markel Irizar, který ho má na starosti v Lidl-Treku a ze všech národních šampionátů tohoto víkendu si vybral pro osobní návštěvu právě ten český a slovenský.

Vacek i Bittner se v Bánovcích shodují: V boji proti silným českým stájím bychom potřebovali náročnější profil trati. Aby spíš než počty a taktika rozhodovala síla.

Pavel Bittner na týmovém soustředění.

Když se mistrovství v tomto západoslovenském městě konalo v roce 2021, profil takový nebyl. Pro vítězství si dojel Michael Kukrle, kterého o sekundu později následoval kolega z Elkovu Dominik Neuman.

Bittner byl tehdy jakožto člen development sestavy DSM desátý, Vacek v dresu Gazprom-RusVelo osmý. Roman Kreuziger z Gazpromu dojel jedenatřicátý, Zdeněk Štybar pásku protnul ještě o deset míst níž a jeho kolega z Quick-Stepu Josef Černý odstoupil.

Ani letošní trať nepatří k těm nejnáročnějším, ale organizátoři uvádějí, že aspoň pár výškových metrů přibylo.

„Není to příliš těžké, takže okruh může nahrávat taktice,“ uvedl Petr Kaltofen, manažer české reprezentace, jenž je zároveň sportovním ředitelem Elkovu. „Ale myslím, že kluci, co působí venku, se poučí z loňska a budou to chtít udělat těžké.“

Jeden okruh je dlouhý 28 kilometrů s převýšením 382 metrů. Mužskou elitu jich čeká sedm, tudíž celkem 196 kilometrů a 2674 nastoupaných metrů. Startuje se v 11.20 a závěrečnou fázi závodu vysílá od 15.35 i program ČT Sport.

Lukáš Kubiš (vlevo) a Tomáš Přidal slaví vítězný double stáje Elkov-Kasper na loňském mistrovství.

V minulosti se elitní čeští profesionálové z první a druhé divize pokoušeli na republikových šampionátech i o spolupráci napříč stájemi, například v čase Romana Kreuzigera a Zdeňka Štybara.

„Také letos jsem udělali whatsappovou skupinu, ve které je nás asi pět, kdo bychom si mohli pomoci,“ říká Vacek. „Ale ti sportovní ředitelé ostatních týmů nejsou blbí a řeknou svým jezdcům: Hele, tihle kluci asi pojedou spolu, tak si na ně dávejte bacha.“

Navíc spolupracovat je možné jen do určité fáze závodu. „Všichni chceme vyhrát, všichni jsme chlapi,“ dodává Vacek. „Asi to nebude tak, že by někdo extra tahal pro někoho druhého, dojde i na psychické hry. Budeme se snažit spolupracovat, ale rozhodně na to nechci spoléhat.“

Mimo toto pětičlenné společenství se nachází jezdci druhodivizní stáje Unibet Tietama. „Ti to mohou mít dobře rozehrané, jsou tady ve třech (Adam Ťoupalík, Tomáš Kopecký a Slovák Lukáš Kubiš). Mohou si dění v balíku trochu víc hlídat a střídat se v pokrývání nástupů,“ říká Vacek.

Na startu je i další účastník Gira Josef Černý v barvách stáje Soudal - Quick Step. Pojede rovněž Petr Kelemen z druhodivizního Tudoru. Naopak chybí Jan Hirt z týmu Israel - Premier Tech, po léčbě zlomeniny z italské Grand Tour teprve začíná znovu trénovat.

Bittner soudí, že jedním z receptů na vítězství nad českými týmy může být hned od začátku rozjet ostré tempo. „Udělat dobrou selekci a doufat, že v ní zůstaneme i my,“ říká. „Samozřejmě, že pak v čelní skupině budou vždy i dva tři lidé z Elkova a ATT, přesto si myslím, že by taková redukce hodně zvedla šance, že dres mistra získá někdo z našeho mezinárodního týmu. Hlavně nesmíme najet do posledního kola s tím, že bude únik pět minut před námi.“

Dvě elitní české stáje: vlevo ATT Investments, vpravo Elkov Kasper

Svoji roli sehraje též počasí. „Docela tu foukalo proti,“ podotkl po sobotním projetí okruhu Vacek. „Jestli to bude při závodě stejné, útokům to moc nenahraje. Ale závodit se určitě dá.“

Pokud by Bittner vyhrál a v pondělí by se vešel do nominace na Tour, dres národního mistra se vrátí na nejslavnější závod světa poprvé od účasti Zdeňka Štybara v roce 2017.

Triumf Mathiase Vacka by naopak znamenal, že se stane prvním českým cyklistou po osmiletém čekání, který dokázal národní šampionát v silničním závodě vyhrát více než jednou.