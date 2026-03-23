Povedený návrat. Po dlouhé pauze se Miculyčová připomněla druhým místem

Dvacetiletá Miculyčová se vrátila k závodům v říjnu, kdy zvítězila na mistrovství republiky v Pardubicích. Nyní absolvovala po dlouhé pauze i první mezinárodní start.
„Nebylo lehké se postavit do pedálů po roce a půl bez závodů. Svou roli sehrál tlak i prostředí evropské špičky. Ze začátku jsem byla docela dost nervózní. Nevěděla jsem, co přesně si můžu s ohledem na koleno dovolit,“ uvedla Miculyčová, která má za sebou i plastiku předního zkříženého vazu.
V soutěži kategorie C1 ji předčila jen Němka Lillyana Seidlerová. „Obě finálové jízdy se mi povedly. V té druhé mi akorát trochu spadla noha a bohužel jsem ji nedojela. První jízdu jsem ale zajela čistě,“ řekla vítězka ankety Král cyklistiky za rok 2022.
Důležitý je pro ni i dobrý pocit ze stavu operovaného kolena. „Drží, i když je ještě trochu slabší. Ale bojovala jsem, co to šlo,“ podotkla Miculyčová, která v roce 2022, kdy vybojovala zlato na mistrovství Evropy a bronz na světovém šampionátu. Evropský titul v roce 2023 obhájila. Předloni skončila druhá. Při olympijské premiéře v Paříži byla jako nejlepší Evropanka šestá.
Další závod ji čeká začátkem června ve Varšavě.