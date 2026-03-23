Povedený návrat. Po dlouhé pauze se Miculyčová připomněla druhým místem

  16:28
Vydařený návrat na mezinárodní scénu má za sebou Iveta Miculyčová. Po rok a půl dlouhé pauze zaviněné zraněním kolena, které si vyžádalo operaci, byla dvojnásobná mistryně Evropy ve freestyle BMX druhá na akci Ride the Dragon ve Vilniusu. Navíc získala ocenění za nejlepší trik.

Bikerka Iveta Miculyčová ve finále Freestyle BMX na olympijských hrách v Paříži. (31. července 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Dvacetiletá Miculyčová se vrátila k závodům v říjnu, kdy zvítězila na mistrovství republiky v Pardubicích. Nyní absolvovala po dlouhé pauze i první mezinárodní start.

„Nebylo lehké se postavit do pedálů po roce a půl bez závodů. Svou roli sehrál tlak i prostředí evropské špičky. Ze začátku jsem byla docela dost nervózní. Nevěděla jsem, co přesně si můžu s ohledem na koleno dovolit,“ uvedla Miculyčová, která má za sebou i plastiku předního zkříženého vazu.

V soutěži kategorie C1 ji předčila jen Němka Lillyana Seidlerová. „Obě finálové jízdy se mi povedly. V té druhé mi akorát trochu spadla noha a bohužel jsem ji nedojela. První jízdu jsem ale zajela čistě,“ řekla vítězka ankety Král cyklistiky za rok 2022.

Miculyčová musí mistrovství světa oželet, vážně si poranila koleno

Důležitý je pro ni i dobrý pocit ze stavu operovaného kolena. „Drží, i když je ještě trochu slabší. Ale bojovala jsem, co to šlo,“ podotkla Miculyčová, která v roce 2022, kdy vybojovala zlato na mistrovství Evropy a bronz na světovém šampionátu. Evropský titul v roce 2023 obhájila. Předloni skončila druhá. Při olympijské premiéře v Paříži byla jako nejlepší Evropanka šestá.

Další závod ji čeká začátkem června ve Varšavě.

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Olympijská vítězka Jutta Leerdamová si po sezoně dopřává odpočinek na horách....

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po náročné sezoně dopřává odpočinek na horách. Olympijská vítězka vyrazila s rodinou na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp, odkud se pochlubila...

Další spojení fotbalových Teplic a rapu. Při hitu se Spartou vystoupí VlaďkySyn

Rapper VlaďkySyn, který vystoupí na Stínadlech v rámci zápasu fotbalové ligy...

Už bezmála tři roky ve žluto-modrém dresu neběhá oceňovaný rapper Tomáš Kučera, ale spojení rap – fotbalové Teplice funguje dál. Loni na podzim při taháku s Plzní vystoupil Katannah, při dubnovém...

23. března 2026  17:15

ONLINE: Kometa je zápas od vyřazení, Sparta se proti Plzni pokusí vyrovnat sérii

Sledujeme online
Momentka ze čtvrtého čtvrtfinálového utkání hokejové extraligy mezi Kometou a...

Startují čtvrté zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy. Obhájci titulu z Komety jsou jeden duel od vyřazení z play off, důležitý střet s Pardubicemi začíná v 17 hodin. Sparta posléze od 18:30...

23. března 2026  16:45

Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Bez pompy, bez okázalých oslav, jen s kamennou tváří. Výraz Alexandra Ovečkina by vůbec nenapovídal, že jako druhý v historii NHL právě zaznamenal tisící kariérní gól v nejlepší hokejové soutěži na...

23. března 2026  16:18

Do San Rema už jen pro focacciu. Jak si Pogačar splnil sen. A teď ještě Roubaix?

Vítězné gesto Tadeje Pogačara po triumfu na Milán–San Remo.

Po spoustě svých vítězstvích v cíli vypadá, jako by klidně mohl pořád pokračovat. Tentokrát ale i na něj dolehla obrovská únava. Po krátké oslavné póze objal největšího soka Brita Toma Pidcocka, pak...

23. března 2026  15:40

Přepadení, odvážný kostým i hajlování. Skandály, které změnily krasobruslení

Největší skandály krasobruslení

V Praze začíná mistrovství světa v krasobruslení a pozornost fanoušků se obrací k O₂ areně, kde se v příštích dnech představí největší hvězdy tohoto elegantního sportu, který není jen o hudbě,...

23. března 2026  15:27

Úvodnímu kolu Zlaté hokejky vládl Nečas před Pastrňákem, hlasy dostal i Tomek

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól.

První kolo ankety Zlatá hokejka ovládl útočník Martin Nečas z Colorada, druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Lukáš Dostál z Anaheimu. V elitní desítce výsledků úvodního...

23. března 2026  15:17

Dva góly nohou, opačné verdikty. Jak je to s kopnutím v extraligovém play off?

Liberecký Pérez se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic.

Jste zmateni, jak hokejoví rozhodčí posuzují góly dosažené nohou? Jen v letošním play off extraligy došlo ke dvěma hraničním situacím. Kopl? Nebo puk jen nasměroval? Jednou gól Kladna proti Spartě...

23. března 2026  15:01

Čtrnáct měsíců a dost. Varaďa po nepovedené sezoně končí ve Vítkovicích

Trenér Vítkovic Václav Varaďa během utkání s Kladnem.

Mělo jít o spolupráci, která jen tak neskončí. Obě strany se ale rozchází už po čtrnácti měsících. Hokejové Vítkovice podle informací iDNES.cz odvolaly Václava Varaďu z pozice kouče i sportovního...

23. března 2026  14:42

Jaký otec, takový syn. Korda po výhře nad Alcarazem připomněl výraz slavného táty

Sebastian Korda během zápasu s Carlosem Alcarazem v Miami

Americký tenista Sebastian Korda v neděli šokoval tenisové fanoušky, když na turnaji v Miami porazil ve třech setech světovou jedničku Carlose Alcaraze. Výraz překvapení v tváři současného 36. hráče...

23. března 2026  14:37

Pochvaly od Jágra? Ty mi lichotí, těší Slafkovského. Rivalitu s Pastrňákem neřeší

Útočník Juraj Slafkovský z Montreal Canadiens slaví trefu proti Buffalo Sabres.

Poté, co se v roce 2022 stal jedničkou draftu, čelil talent slovenského hokeje Juraj Slafkovský obrovskému tlaku. Náročné fanoušky slavného Montrealu musel výkony přesvědčit, že vedení týmu nevybralo...

23. března 2026  14:30

Lidem děkuji za zprávy, vzkazuje Šulc. Do Lyonu si na pomoc pozval lékaře z Plzně

Český reprezentant Pavel Šulc na tiskové konferenci před baráží o mistrovství...

Ani nepochyboval, že by snad na reprezentační sraz nakonec nepřijel. „Prognóza byla sice původně jen patnáct dnů, což nakonec nevyšlo, ale jakmile jsem ve čtvrtek nastoupil, věděl jsem, že jsem v...

23. března 2026  14:22

