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Poučení z Vuelty a uznání pro fanoušky. Jak zvládla Barcelona Grand Départ?

Alžběta Marešová

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Peloton projíždí kolem Palau Nacional během druhé etapy Tour de France. | foto: Loic VENANCE / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Od naší zpravodajky ve Španělsku - Když v červnu 2024 oznámila Tour de France, že svůj 113. ročník odstartuje v Barceloně, většina cyklistických fanoušků měla ještě živě v paměti neslavný úvod Vuelty v katalánské metropoli o pár měsíců dřív. Tehdy chtěla španělská Grand Tour ohromit týmovou časovkou s dojezdem ke Kouzelné fontáně pod Montjuïcem. Naplánovala dojezd tak, aby už bylo šero a mohlo vyniknout nasvícení fontány společně s hudbou. Jenže bouřka vše pokazila a cyklisté dojížděli téměř po tmě a řádně navztekaní.
Tour de France 2026

Proto působilo rozhodnutí organizátorů Tour svěřit ostře sledovaný Grand Départ právě Barceloně jako lehkomyslnost. Přesto to riskli a dali městu šanci. Možnost ukázat, že extempore při Vueltě byl jen nešťastný kiks.

A Barcelona jim za to slibovala uspořádat „nejspektakulárnější“ Grand Départ v historii.

Podařilo se jí to?

Po loňské Vueltě panovaly obavy z akcí propalestinských demonstrantů, i tento strach byl ale nakonec zbytečný. Tentokrát se aktivisté naštěstí spokojili pouze s tichým protestem.

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