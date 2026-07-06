Poučení z Vuelty a uznání pro fanoušky. Jak zvládla Barcelona Grand Départ?

Proto působilo rozhodnutí organizátorů Tour svěřit ostře sledovaný Grand Départ právě Barceloně jako lehkomyslnost. Přesto to riskli a dali městu šanci. Možnost ukázat, že extempore při Vueltě byl jen nešťastný kiks.
A Barcelona jim za to slibovala uspořádat „nejspektakulárnější“ Grand Départ v historii.
Podařilo se jí to?
Po loňské Vueltě panovaly obavy z akcí propalestinských demonstrantů, i tento strach byl ale nakonec zbytečný. Tentokrát se aktivisté naštěstí spokojili pouze s tichým protestem.