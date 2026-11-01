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Z disciplíny dobrodruhů světový fenomén. Jak gravel mění kariéry. Co mu ale chybí?

Michal Koubek

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Martin Stošek (vpravo) během mistrovství světa na gravelu v Austrálii, před ní jede pozdější dánský vítěz Magnus Bak Klaris | foto: Profimedia.cz

Před dvaceti lety to bylo spíš dobrodružství pro hrstku nadšenců. Když se v roce 2006 konal první ročník dnes nejslavnějšího gravelového závodu Unbound, na startu stálo pouhých 34 jezdců.

Vydali se na dlouhou pouť americkými šotolinovými cestami a spoléhali se především sami na sebe. Museli si poradit s navigací, počasím i defekty. Kdepak, vůbec tehdy nešlo o peníze ani slávu.

Střih.

Letos v květnu si už na Unboundu startovní číslo připnulo více než 5 000 lidí z 52 zemí světa. Nabízí několik vzdáleností, od kratších tratí až po extrémní 350mílovou variantu. Jde o velkou show a cyklistický svátek.

A zatímco ještě před dvěma lety si vítězové odváželi jen symbolické ceny, letos už pořadatelé rozdělili na prémiích 60 tisíc dolarů, tedy přibližně 1,3 milionu korun.

Potenciál gravelu je velký. Zároveň mi přijde, že se stále trochu hledá. Ještě musí urazit dlouhou cestu, aby se naplno etabloval.

Martin Stošek, sedmý muž světového šampionátu

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Z disciplíny dobrodruhů světový fenomén. Jak gravel mění kariéry. Co mu ale chybí?

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Martin Stošek (vpravo) během mistrovství světa na gravelu v Austrálii, před ní...

Před dvaceti lety to bylo spíš dobrodružství pro hrstku nadšenců. Když se v roce 2006 konal první ročník dnes nejslavnějšího gravelového závodu Unbound, na startu stálo pouhých 34 jezdců.

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