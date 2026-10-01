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Pokud nevyhraje, selhal. Ustojí Evenepoel tlak na evropském šampionátu bez hvězd?

Kryštof Morong
  17:35
Remco Evenepoel na trati mistrovství světa v kanadském Montrealu.

Remco Evenepoel na trati mistrovství světa v kanadském Montrealu. | foto: Profimedia.cz

Remco Evenepoel ukazuje do kamery čtyři prsty jako gesto na oslavu čtvrtého...
Remco Evenepoel je počtvrté v řadě mistrem světa v časovce.
Remco Evenepoel v duhovém dresu pro mistra světa v časovce pózuje se zlatou...
Belgičan Remco Evenepoel během časovky na mistrovství světa v Montrealu.
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Měl to být největší závod, jaký se kdy ve Slovinsku jel. Oslavná jízda domácího fenoména Pogačara. Nebude. A pokud mistrovství Evropy má něčím lákat, pak to rozhodně není výčtem cyklistických es. Britové či Norové akci ignorují, jiné hvězdy zase ukončily sezonu. A tak hlavním a zřejmě jediným favoritem je opět po týdnu Remco Evenepoel.

Podle řady expertů nebylo minulou neděli v Montrealu na mistrovství světa většího adepta na vítězství. Vždyť přece Pogačar vinou zranění chyběl a Evenepoel předtím znovu tak suverénně triumfoval v časovce.

Jenže nevyzpytatelné ulice kanadského města ukázaly něco úplně jiného.

Místo útoků několikrát naháněl skupinu favoritů, a přestože v závěru po další stíhací jízdě zkusil nastoupit, bylo z toho jen 12. místo.

„Docela rychle jsem si uvědomil, že to nebude můj den,“ přiznal následně Evenepoel v cíli.

A tak když šéf týmu UAE Mauro Gianetti definitivně zavrhl nekončící spekulace, jestli Pogačar nakonec nepřekvapí domácí fanoušky startem v Lublani, je Evenepoel opět ve stejné pozici.

Remco Evenepoel ukazuje do kamery čtyři prsty jako gesto na oslavu čtvrtého světového titulu v časovce.

„Pokud Remco Evenepoel nevyhraje, selhal: Největší favorit na ME se zdá být sám sobě největším soupeřem,“ hlásal ve středu titulek největšího belgického deníku Het Laatste Nieuws.

Bronzový Mathieu van der Poel po světovém šampionátu totiž ukončil sezonu, a po náročné Vueltě i Wout van Aert. Že do Slovinska nezavítá, dopředu ohlašoval i Paul Seixas. Devatenáctiletý francouzský talent po premiéře na Tour de France v závěru montrealského martyria dostal křeče a vypadl z boje o medaile. Regeneruje a chystá se za týden na poslední monument roku Kolem Lombardie.

Vacek ME nepojede

Mathias Vacek nebude startovat vinou zranění nosu, který si zlomil při pádu na mistrovství světa v Montrealu. „Absolvoval jsem vyšetření u lékaře, které bohužel potvrdilo zlomeninu nosu. Hned jsme řešili, kdy by bylo možné znovu závodit a jestli by případně šlo nos nějak zafixovat. Nos je ale v tuto chvíli výrazně oteklý, a proto nám bylo doporučeno nejdříve nechat otok ustoupit,“ přiblížil Vacek.

A Tom Pidcock, který v posledních kolech na stoupání Mont Royal hýřil možná vůbec největší energií, do slovinského hlavního města taky nedorazí. Britové totiž od roku 2021 neposílají na kontinentální šampionát svou výpravu. Na start se letos nepostaví ani Irové či Norové.

Kdo tedy chce Evenepoelovi na „jednom z nejnáročnějších okruhů v krátké historii evropských šampionátů“, jak uvádí RTV Slovenija, konkurovat?

Itálie má sice silný tým, ale jezdci jako Scaroni, Pellizzari nebo Ciccone nepodávají zrovna vyrovnané výkony. Francie pak nemá jednoznačného lídra – přiváží nadějného mladíka Romaina Grégoirea či Vauquelina. A Juan Ayuso ve španělském dresu také v Montrealu spíše doháněl ztráty, než útočil.

Počítat se musí i s Madsem Pedersenem, otázkou však zůstává, jestli Dán na okruhu postaveném pro Pogačara bude vrchařům stačit.

Remco Evenepoel v duhovém dresu pro mistra světa v časovce pózuje se zlatou medailí na pódiu.

Domácí osmičlennou sestavu pak bude znovu vést 36letý Primož Roglič, který mnohé překvapil tím, jak skvěle v Kanadě s nejlepšími bojoval. „Trochu jsem překvapil i sám sebe,“ smál se Roglič. „Možná jsem prostě našel jiný úhel pohledu – jinak se teď dívám na svoji kariéru, na cyklistiku a na všechno kolem. Je to uvolněnější, krásné a rozhodně si to užívám. Na domácích silnicích to bude rychlé, ale bude radost tam závodit.“

To na Evenepoelovi leží obrovský tlak a nic jiného než vítězství se od něho neočekává. Může se stát vůbec prvním, kdo v národním dresu ovládne jak časovku, tak hromadný závod na olympijských hrách, mistrovství světa i Evropy. Chronometr už vyhrál v letech 2019 a 2025, ale v hlavním závodě byl dvakrát druhý, naposledy loni ve francouzském Guilherand-Granges.

Do role favorita ho pasují o to víc, když komentátor belgické veřejnoprávní televize RTBF Rodrigo Beenkens rozpoutal debatu o tom, jestli za útlumem belgického týmu nestála nemoc.

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„Na rovinu říkám, že v národním týmu řádil vir. Bylo to vážné, nebo ne? Mělo to dopad. Někteří členové realizačního týmu a junioři museli do karantény,“ líčil Beenkens. „Oba naši lídři měli slabší den, to je zkrátka smůla, to se stane, ale těch zbývajících šest jezdců…“

„Evenepoel prostě nebyl ve své nejlepší formě. Do časovky dal spoustu práce, a i když to byl fantastický výkon, na mistrovství světa se to úplně nedá skloubit,“ zamýšlí se zase bývalý klasikář Philippe Gilbert.

Přesto Belgičan po roce opět ukazuje, že má na podzim skvělou formu. Stejně jako loni, kdy na mistrovství Evropy i na Lombardii nestačil pouze na Pogačara.

Opozdil se tedy Evenepoel a schoval si to až na zastíněný kontinentální šampionát? Na zisk dresu se zlatými hvězdami. Dresu, který mu v pestré sbírce jediný schází.

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