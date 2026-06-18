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Pogačarova partnerka si po těžkém pádu na závodě Kolem Švýcarska zlomila čelist

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  16:01aktualizováno  19:55
Slovinská cyklistka Urška Žigartová měla těžký pád v závěru druhé etapy Kolem Švýcarska, když kilometr před cílem ztratila ve vysoké rychlosti kontrolu nad svým kolem a přeletěla přes řídítka. Závodnice týmu AG Insurance-Soudal byla odvezena do nemocnice, kde ji následně byla diagnostikována zlomenina čelisti.
Urška Žigartová v dresu slovinské šampionky během třetí etapy ženského Gira.

Urška Žigartová v dresu slovinské šampionky během třetí etapy ženského Gira. | foto: Profimedia.cz

HVĚZDNÝ CYKLISTICKÝ PÁR. Tadej Pogačar a Urška Žigartová při Pogačarově oslavě...
Urška Žigartová v dresu BikeExchange.
Urška Žigartová (třetí zleva) v úniku na světovém šampionátu v Curychu.
Urška Žigartová a její první triumf ve World Tour na závodě Kolem Valencie.
9 fotografií

Do cíle druhé etapy zbýval kilometr a Žigartová jela s drobným odstupem před stíhací skupinou, když v tom zřejmě najela na zpomalovací práh. Ve vysoké rychlosti tak ztratila kontrolu nad svým kolem, přelétla přes řídítka a zůstala nehybně ležet na zemi.

Většina pelotonu se jí sice dokázala na poslední chvíli vyhnout, tři závodnice jedoucí podél bariéry však už zareagovat nestihly a skončily na zemi také.

Podívejte se na těžký pád Uršky Žigartové na závodě Kolem Švýcarska:

„Po několika lékařských vyšetřeních byla Uršce diagnostikována zlomenina čelisti. Naštěstí se neprokázala žádná další zranění,“ uvedla následně stáj AG Insurance-Soudal na sociálních sítích. „Naši lékaři aktuálně řeší další postup, abychom Uršce zajistili tu nejlepší možnou péči a hladký průběh zotavení. V tuto chvíli je pro nás absolutní prioritou její zdraví a to, aby byla v pořádku.“

V úvodní etapě měla devětadvacetiletá Slovinka problémy v technických sjezdech a do cíle v Sondriu tak dojela sedmnáctá se ztrátou 1:42 minuty.

Tentokrát se v posledním stoupání držela ve skupině s Nizozemkou Femke de Vriesovou, která si na čelo držela odstup kolem minuty. Televizní kamery však tuto skupinu v závěrečných kilometrech v Locarnu už nezachytily.

Dlouhý únik, jasný triumf. Pogačar zářil na úvod závodu Kolem Švýcarska, Vacek pátý

Zatímco pro zraněnou Slovinku závod skončil, pro etapové vítězství si po dramatickém závěru dojela Italka Elisa Longo Borghiniová.

Na Instagramu pak vyjádřil své partnerce podporu i hvězdný Tadej Pogačar, který momentálně vede mužskou variantu švýcarského etapáku.

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Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Hijikata vs. LehečkaTenis - - 18. 6. 2026:Hijikata vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 7:5, 6:6
  • 1.73
  • -
  • 2.11
Švýcarsko vs. BosnaFotbal - Skupina B - 18. 6. 2026:Švýcarsko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
18. 6. 21:00
  • 1.57
  • 4.23
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Kanada vs. KatarFotbal - Skupina B - 19. 6. 2026:Kanada vs. Katar //www.idnes.cz/sport
19. 6. 00:00
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Mexiko vs. Jižní KoreaFotbal - Skupina A - 19. 6. 2026:Mexiko vs. Jižní Korea //www.idnes.cz/sport
19. 6. 03:00
  • 2.11
  • 3.26
  • 4.04
Sabalenková vs. BartůňkováTenis - - 19. 6. 2026:Sabalenková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
19. 6. 15:30
  • 1.10
  • -
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USA vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 19. 6. 2026:USA vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
19. 6. 21:00
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