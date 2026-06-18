Pogačarova partnerka si po těžkém pádu na závodě Kolem Švýcarska zlomila čelist

Do cíle druhé etapy zbýval kilometr a Žigartová jela s drobným odstupem před stíhací skupinou, když v tom zřejmě najela na zpomalovací práh. Ve vysoké rychlosti tak ztratila kontrolu nad svým kolem, přelétla přes řídítka a zůstala nehybně ležet na zemi.
Většina pelotonu se jí sice dokázala na poslední chvíli vyhnout, tři závodnice jedoucí podél bariéry však už zareagovat nestihly a skončily na zemi také.
Podívejte se na těžký pád Uršky Žigartové na závodě Kolem Švýcarska:
Tour de Suisse 2026 kadınlar yarışında bugünkü 2. etapta son km'nin hemen altında Urska Zigart, hız tümseğinden geçerken dengesini kaybedip yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.— Pro Peloton (@propelotontr) June 18, 2026
📽️ @Ticinonline instagram #tdf2026 pic.twitter.com/IBpvUSV03X
„Po několika lékařských vyšetřeních byla Uršce diagnostikována zlomenina čelisti. Naštěstí se neprokázala žádná další zranění,“ uvedla následně stáj AG Insurance-Soudal na sociálních sítích. „Naši lékaři aktuálně řeší další postup, abychom Uršce zajistili tu nejlepší možnou péči a hladký průběh zotavení. V tuto chvíli je pro nás absolutní prioritou její zdraví a to, aby byla v pořádku.“
V úvodní etapě měla devětadvacetiletá Slovinka problémy v technických sjezdech a do cíle v Sondriu tak dojela sedmnáctá se ztrátou 1:42 minuty.
Tentokrát se v posledním stoupání držela ve skupině s Nizozemkou Femke de Vriesovou, která si na čelo držela odstup kolem minuty. Televizní kamery však tuto skupinu v závěrečných kilometrech v Locarnu už nezachytily.
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Dlouhý únik, jasný triumf. Pogačar zářil na úvod závodu Kolem Švýcarska, Vacek pátý
Zatímco pro zraněnou Slovinku závod skončil, pro etapové vítězství si po dramatickém závěru dojela Italka Elisa Longo Borghiniová.
Na Instagramu pak vyjádřil své partnerce podporu i hvězdný Tadej Pogačar, který momentálně vede mužskou variantu švýcarského etapáku.