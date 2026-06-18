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Pogačarova partnerka měla v závěru etapy Kolem Švýcarska vážný pád

Autor:
  16:01
Slovinská cyklistka Urška Žigartová měla těžký pád v závěru druhé etapy Kolem Švýcarska, když kilometr před cílem ztratila ve vysoké rychlosti kontrolu nad svým kolem a přeletěla přes řídítka. Závodnice týmu AG Insurance-Soudal byla následně odvezena do nemocnice, kde podstupuje další vyšetření.
Urška Žigartová v dresu slovinské šampionky během třetí etapy ženského Gira.

Urška Žigartová v dresu slovinské šampionky během třetí etapy ženského Gira. | foto: Profimedia.cz

HVĚZDNÝ CYKLISTICKÝ PÁR. Tadej Pogačar a Urška Žigartová při Pogačarově oslavě...
Urška Žigartová v dresu BikeExchange.
Urška Žigartová (třetí zleva) v úniku na světovém šampionátu v Curychu.
Urška Žigartová a její první triumf ve World Tour na závodě Kolem Valencie.
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Do cíle druhé etapy zbýval kilometr a Žigartová jela s drobným odstupem před stíhací skupinou, když v tom zřejmě najela na zpomalovací práh. Ve vysoké rychlosti tak ztratila kontrolu nad svým kolem, přelétla přes řídítka a zůstala nehybně ležet na zemi.

Většina pelotonu se jí sice dokázala na poslední chvíli vyhnout, tři závodnice jedoucí podél bariéry však už zareagovat nestihly a skončily na zemi také.

Podívejte se na těžký pád Uršky Žigartové na závodě Kolem Švýcarska:

Urška byla okamžitě ošetřena lékařským týmem závodu a poté převezena do nemocnice. V současné době podstupuje lékařská vyšetření,“ uvedla následně stáj AG Insurance-Soudal na sociálních sítích.

V úvodní etapě měla devětadvacetiletá Slovinka problémy v technických sjezdech do cíle v Sondriu projela jako sedmnáctá se ztrátou 1:42 minuty

Tentokrát se v posledním stoupání držela ve skupině s Nizozemkou Femke de Vriesovou, která si na čelo držela dostup kolem minuty. Televizní kamery však tuto skupinu v závěrečných kilometrech v Locarnu už nezachytily.

Dlouhý únik, jasný triumf. Pogačar zářil na úvod závodu Kolem Švýcarska, Vacek pátý

Zatímco pro zraněnou Slovinku závod skončil, pro etapové vítězství si po dramatickém závěru dojela Italka Elisa Longo Borghiniová.

Na Instagramu pak vyjádřil své partnerce podporu i hvězdný Tadej Pogačar, který momentálně vede mužskou variantu švýcarského etapáku.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Česko vs. Jihoafrická republikaFotbal - Skupina A - 18. 6. 2026:Česko vs. Jihoafrická republika //www.idnes.cz/sport
18. 6. 18:00
  • 1.84
  • 3.59
  • 4.79
Švýcarsko vs. BosnaFotbal - Skupina B - 18. 6. 2026:Švýcarsko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
18. 6. 21:00
  • 1.56
  • 4.22
  • 6.38
Kanada vs. KatarFotbal - Skupina B - 19. 6. 2026:Kanada vs. Katar //www.idnes.cz/sport
19. 6. 00:00
  • 1.30
  • 5.72
  • 11.20
Mexiko vs. Jižní KoreaFotbal - Skupina A - 19. 6. 2026:Mexiko vs. Jižní Korea //www.idnes.cz/sport
19. 6. 03:00
  • 2.09
  • 3.29
  • 4.08
Sabalenková vs. BartůňkováTenis - - 19. 6. 2026:Sabalenková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
19. 6. 11:00
  • 1.10
  • -
  • 7.18
USA vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 19. 6. 2026:USA vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
19. 6. 21:00
  • 1.61
  • 4.44
  • 5.45
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