Potvrzeno: Pogačar pojede Vueltu. Chce další zápis mezi cyklistické legendy

Sedmadvacetiletý Pogačar jel Vueltu pouze v roce 2019. Už tehdy nicméně udivil.
Coby dvacetiletý mladíček, který měl při svém debutu na třítýdenních kláních hlavně sbírat zkušenosti, hned vyhrál tři etapy a v celkovém pořadí skončil třetí se ztrátou 2:55 minuty na krajana Primože Rogliče.
Tentokrát na ni míří už v jiné roli.
Jako naprostý favorit, od něhož se nečeká nic jiného než vítězství.
Jako pětinásobný vítěz Tour de France a šampion Gira.
Jako podle mnohých nejlepší cyklista všech dob.
„Jsem nadšený, že se vracím na Vueltu,“ oznámil v tiskové zprávě. „V roce 2019 to byla moje vůbec první Grand Tour a byl to úžasný zážitek. Španělsko je země, kterou rád navštěvuji a závodím v ní, a myslím, že je ten správný čas se tam vrátit.“
Pogačar se tak může stát devátým cyklistou, který ovládl Giro, Tour i Vueltu. Tím posledním, kterému se to podařilo, byl jeho dánský arcirival Jonas Vingegaard, jenž sbírku zkompletoval v květnu v Itálii.
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Double Tour-Vuelta v jediné sezoně dosud zatím zvládli jen tři muži – Francouzové Jacques Anquetil a Bernard Hinault a v moderní éře, kdy se ve Španělsku jezdí až v srpnu a v září, i Brit Chris Froome.
„Motivace, abychom zakončili rok dobrým způsobem, je velká. A Vuelta bude naším obrovským cílem. Tým je silný a doufáme, že dosáhneme dobrých výsledků,“ dodal Pogačar.
V sestavě UAE Emirates ho podpoří silní vrchaři Portugalec Joao Almeida, Australan Jay Vine či Francouz Pavel Sivakov. Osmičku doplňují teprve dvacetiletá španělská naděje Pablo Torres, další Slovinec Domen Novak, Portugalec Ivo Oliveira a Američan Kevin Vermaerke.
UAE je zatím jedinou stájí, která oficiálně potvrdila svůj výběr. Už dlouho dopředu se nicméně počítá s tím, že se na Vueltu vydá v dresu stáje Red Bull-Bora-hansgrohe Roglič, se čtyřmi tituly společně s domácím Robertem Herasem rekordman závodu.
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Španělské klání startuje 22. srpna v Monaku, kde Pogačar žije, což mohlo sehrát roli při jeho rozhodnutí. Odtud se přes Andorru vydá na španělské území, kde závod vyvrcholí 13. září v Granadě.