Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Potvrzeno: Pogačar pojede Vueltu. Chce další zápis mezi cyklistické legendy

Autor:
  10:46aktualizováno  11:10
Slovinec Tadej Pogačar slaví na Champs-Élysées pátý titul na Tour de France

Slovinec Tadej Pogačar slaví na Champs-Élysées pátý titul na Tour de France | foto: Reuters

Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem během 21. etapy Tour de France
Nizozemec Mathieu van der Poel (vpravo) a Slovinec Tadej Pogačar během 21....
Slovinec Tadej Pogačar útočí na Montmartru během 21. etapy Tour de France, za...
Slovinec Tadej Pogačar během 21. etapy Tour de France
32 fotografií
Bylo jasné, že to přijde. Otázka ale jen zněla: Kdy? Tak už letos! Tým UAE Emirates oznámil, že slovinský cyklistický fenomén po červencovém triumfu na Tour de France zamíří v srpnu i na španělskou Vueltu. Pokusí se tak stát teprve devátým mužem, který vyhrál všechny tři Grand Tours.

Sedmadvacetiletý Pogačar jel Vueltu pouze v roce 2019. Už tehdy nicméně udivil.

Coby dvacetiletý mladíček, který měl při svém debutu na třítýdenních kláních hlavně sbírat zkušenosti, hned vyhrál tři etapy a v celkovém pořadí skončil třetí se ztrátou 2:55 minuty na krajana Primože Rogliče.

Tentokrát na ni míří už v jiné roli.

Jako naprostý favorit, od něhož se nečeká nic jiného než vítězství.

Jako pětinásobný vítěz Tour de France a šampion Gira.

Jako podle mnohých nejlepší cyklista všech dob.

Tadej Pogačar právě vyhrává svou druhou etapu na Vueltě v roce 2019

„Jsem nadšený, že se vracím na Vueltu,“ oznámil v tiskové zprávě. „V roce 2019 to byla moje vůbec první Grand Tour a byl to úžasný zážitek. Španělsko je země, kterou rád navštěvuji a závodím v ní, a myslím, že je ten správný čas se tam vrátit.“

Pogačar se tak může stát devátým cyklistou, který ovládl Giro, Tour i Vueltu. Tím posledním, kterému se to podařilo, byl jeho dánský arcirival Jonas Vingegaard, jenž sbírku zkompletoval v květnu v Itálii.

Slovinská invaze na Vueltě. Kam až může vystoupat diamant Pogačar?

Double Tour-Vuelta v jediné sezoně dosud zatím zvládli jen tři muži – Francouzové Jacques Anquetil a Bernard Hinault a v moderní éře, kdy se ve Španělsku jezdí až v srpnu a v září, i Brit Chris Froome.

„Motivace, abychom zakončili rok dobrým způsobem, je velká. A Vuelta bude naším obrovským cílem. Tým je silný a doufáme, že dosáhneme dobrých výsledků,“ dodal Pogačar.

Slovinec Tadej Pogačar během 21. etapy Tour de France

V sestavě UAE Emirates ho podpoří silní vrchaři Portugalec Joao Almeida, Australan Jay Vine či Francouz Pavel Sivakov. Osmičku doplňují teprve dvacetiletá španělská naděje Pablo Torres, další Slovinec Domen Novak, Portugalec Ivo Oliveira a Američan Kevin Vermaerke.

UAE je zatím jedinou stájí, která oficiálně potvrdila svůj výběr. Už dlouho dopředu se nicméně počítá s tím, že se na Vueltu vydá v dresu stáje Red Bull-Bora-hansgrohe Roglič, se čtyřmi tituly společně s domácím Robertem Herasem rekordman závodu.

Rogliče při tréninku srazilo auto, Vueltu chce stihnout. Budu makat, napsal

Španělské klání startuje 22. srpna v Monaku, kde Pogačar žije, což mohlo sehrát roli při jeho rozhodnutí. Odtud se přes Andorru vydá na španělské území, kde závod vyvrcholí 13. září v Granadě.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kawová vs. FruhvirtováTenis - - 3. 8. 2026:Kawová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 14:00
  • 2.20
  • -
  • 1.60
Galarneau vs. KopřivaTenis - - 3. 8. 2026:Galarneau vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
3. 8. 17:00
  • 1.91
  • -
  • 1.89
Olijnykovová vs. PlíškováTenis - - 3. 8. 2026:Olijnykovová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
3. 8. 17:00
  • 3.63
  • -
  • 1.28
Bartůňková vs. AndreescuováTenis - - 3. 8. 2026:Bartůňková vs. Andreescuová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 20:00
  • 1.64
  • -
  • 2.27
Valentová vs. TownsendováTenis - - 3. 8. 2026:Valentová vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
3. 8. 23:00
  • 1.48
  • -
  • 2.63
Samson vs. BarthelováTenis - - 4. 8. 2026:Samson vs. Barthelová //www.idnes.cz/sport
4. 8. 11:00
  • 1.51
  • -
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce

Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros.

Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila. A v sobotní odpolední jízdě formule 4 na mosteckém autodromu si započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...

Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...

Ztráty jsou nepříjemné, ale není to jen o systému, říká plzeňský Hrošovský

Amadou Dante z Brna a Patrik Hrošovský z Plzně v souboji.

Dva domácí zápasy, jediný získaný bod. Fotbalisté Viktorie po sobotní remíze 1:1 se Zbrojovkou zůstávají na začátku nového ročníku Chance ligy za očekáváním. Zastupující kapitán Patrik Hrošovský...

3. srpna 2026  11:11

Potvrzeno: Pogačar pojede Vueltu. Chce další zápis mezi cyklistické legendy

Slovinec Tadej Pogačar slaví na Champs-Élysées pátý titul na Tour de France

Bylo jasné, že to přijde. Otázka ale jen zněla: Kdy? Tak už letos! Tým UAE Emirates oznámil, že slovinský cyklistický fenomén po červencovém triumfu na Tour de France zamíří v srpnu i na španělskou...

3. srpna 2026  10:46,  aktualizováno  11:10

Hamilton přivítal nového parťáka do rodiny. Štěněti dal formulové jméno

Halo, štěně zlatého retrievera, které patří Lewisu Hamiltonovi.

Lewis Hamilton má nového parťáka. Sedminásobný mistr světa formule 1 přivítal ve svém životě štěně zlatého retrívra jménem Halo, které si pořídil od americké chovatelské stanice Goldiva Goldens.

3. srpna 2026  11:09

Häkkinenovou k závodění přivedla česká babička: Miluju její „kladníky“

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen,...

Zlákal Ellu Häkkinenovou k závodění její slavný táta Mika? „Ne“ je správná a překvapivá odpověď. Patnáctiletá česká vyslankyně ve formuli 4 si k benzinu přičichla díky plzeňské babičce. „V mých...

3. srpna 2026  10:30

Infantino přichází o hlasy. Wales ho viní ze ztráty úsudku, bude volit jiného předsedu

Prezident FIFA Gianni Infantino si nenechal ujít ani zápas mezi Pobřežím...

Velšská fotbalová asociace (FAW) jako první národní svaz veřejně stáhla svoji podporu znovuzvolení Gianniho Infantina do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). O svém postoji ke kandidatuře...

3. srpna 2026  10:19

Horníčkův obří skok. Nejdražší gólman léta je Čech, Newcastle ho bere jako jedničku

Lukáš Horníček při podpisu smlouvy s Newcastlem.

V ledově vychlazené konferenční místnosti v hotelu v americkém Dallasu českým novinářům v půlce června tvrdil: „Počítám s tím, že se po mistrovství světa vrátím zpátky do Bragy.“ Vrátil se, ale...

3. srpna 2026

Bohužel jsme to nezachytili, litoval Horejš. Remízu s Bohemians ale bere

Trenér Hradce David Horejš během derby s Pardubicemi.

Vítězná série sice po třech zápasech skončila, ale fotbalisté Hradce dál procházejí novou sezonou bez porážky. Pro první bodovou ztrátu si dojeli do pražských Vršovic, kde se s tamními Bohemians...

3. srpna 2026  9:54

Sparta - Lyon v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól s útočníkem Jonatanem Brunesem.

Sparta Praha vstupuje do evropských pohárů třetím předkolem Ligy mistrů, soupeřem je Olympique Lyon. První duel hraje doma v úterý 4. srpna od 20:00 – podívejte se, jaké jsou kurzy a kde zápas...

3. srpna 2026  9:25

WTA Toronto 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Toronto je hostitelem dalšího ročníku tenisového turnaje žen, patří do kategorie WTA 1000. Hraje se od 2. do 13. srpna 2026 a v akci je i spoustu českých tenistek. Poradíme, kde sledovat přímé...

3. srpna 2026  8:57

Syn hudební legendy zběhl k fotbalu. A teď Mathew Collins podepsal v Mnichově

Mathew Collins se svým otcem hudební legendou Philem Collinsem.

Známé příjmení z hudebního světa se znovu objevuje ve sportu. Mathew Collins, syn legendárního zpěváka a bubeníka Phila Collinse, přestoupil do mnichovského celku. Ovšem nikoliv do Bayernu, ale do...

3. srpna 2026  8:36

Veselý: Vidím světlo na konci tunelu. Pilař byl nebezpečný. Trávník? V Uhříněvsi lepší

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Po nevydařeném prvním kole v Teplicích příliš veselý nebyl a žádal posily. Tentokrát byl přece jen o poznání optimističtější. „Vidím určité světlo na konci tunelu a věřím, že jsme na dobré cestě k...

3. srpna 2026  7:53

Životní i pracovní smlouva. Hamzová se provdala, pak si ji pojistila Minnesota

Eliška Hamzová z Minnesota Lynx najíždí do koše přes Alyssu Thomasovou a Martu...

Basketbalová reprezentantka Eliška Hamzová se 25. července provdala za partnera Jakuba Jokla. O pár dní později čtyřiadvacetiletá rozehrávačka obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezony.

3. srpna 2026  7:14,  aktualizováno  7:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.