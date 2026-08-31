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Pogačar podstoupil operaci a zůstává v nemocnici. Jak dlouho bude mimo, se neví

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  22:06
Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty. | foto: Profimedia.cz

Tadej Pogačar na Vueltě 2026.
Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...
Tadej Pogačar se škrábe po šotolinové cestě na vrchol El Bartolo.
TOHLE BOLELO. Tadej Pogačar v cíli šesté etapy Vuelty.
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Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní nemocnici v Barceloně s dvoudenním odstupem kvůli otřesu mozku, který při karambolu rovněž utrpěl. O operaci informoval lékařský tým Pogačarovy stáje UAE Emirates, odhadovanou délku rekonvalescence ale neupřesnil.

„Dnes odpoledne Tadej podstoupil úspěšnou operaci levé klíční kosti poté, co dostal zelenou k zákroku,“ napsal v pondělí šéflékař UEA Emirates Adrian Rotunno.

Pogačar, který si z pádu odnesl i stabilní zlomeninu krčního obratle C7 a mnohočetné odřeniny, zůstane v nemocnici ještě několik dní na pozorování. „Až bude připraven, Tadej se vrátí domů, aby zahájil rekonvalescenci a rehabilitaci pod dohledem lékařského personálu týmu,“ dodal Rotunno.

Pomocníci ho nevarovali. Pogačarův karambol očima českého aktéra Vuelty

Pogačar na Vueltě od počátku neohroženě šel za splněním cíle stát se devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tours. Ovládl tři etapy a po sedmi vedl už téměř o čtyři minuty.

V 8. etapě se ale zhruba 30 km před cílem při nezaviněném pádu zranil a musel odstoupit. Etapový závod sedmadvacetiletý cyklista nedokončil poprvé v kariéře a je prakticky vyloučeno, aby za měsíc na mistrovství světa v Montrealu obhajoval tituly z minulých dvou let.

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