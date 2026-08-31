Pogačar podstoupil operaci a zůstává v nemocnici. Jak dlouho bude mimo, se neví

„Dnes odpoledne Tadej podstoupil úspěšnou operaci levé klíční kosti poté, co dostal zelenou k zákroku,“ napsal v pondělí šéflékař UEA Emirates Adrian Rotunno.
Pogačar, který si z pádu odnesl i stabilní zlomeninu krčního obratle C7 a mnohočetné odřeniny, zůstane v nemocnici ještě několik dní na pozorování. „Až bude připraven, Tadej se vrátí domů, aby zahájil rekonvalescenci a rehabilitaci pod dohledem lékařského personálu týmu,“ dodal Rotunno.
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Pomocníci ho nevarovali. Pogačarův karambol očima českého aktéra Vuelty
Pogačar na Vueltě od počátku neohroženě šel za splněním cíle stát se devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tours. Ovládl tři etapy a po sedmi vedl už téměř o čtyři minuty.
V 8. etapě se ale zhruba 30 km před cílem při nezaviněném pádu zranil a musel odstoupit. Etapový závod sedmadvacetiletý cyklista nedokončil poprvé v kariéře a je prakticky vyloučeno, aby za měsíc na mistrovství světa v Montrealu obhajoval tituly z minulých dvou let.