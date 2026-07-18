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Pogačar vládl i ve Vogézách! Ve žlutém navýšil náskok, zářil i mladíček Seixas

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Aktualizujeme   13:20aktualizováno  17:42
Slovinec Tadej Pogačar slaví triumf ve 14. etapě Tour de France.

Slovinec Tadej Pogačar slaví triumf ve 14. etapě Tour de France. | foto: Reuters

Slovinec Tadej Pogačar slaví triumf ve 14. etapě Tour de France.
Slovinec Tadej Pogačar slaví triumf ve 14. etapě Tour de France.
Slovinec Tadej Pogačar slaví triumf ve 14. etapě Tour de France.
Slovinec Tadej Pogačar slaví triumf ve 14. etapě Tour de France.
17 fotografií
Před třemi lety tady vyhrál spurt předposledního dějství, ale věděl, že Tour de France už neovládne. Letos se do Le Markstein vrátil, uzmul pro sebe 14. etapu a ve žlutém trikotu slavil už počtvrté. Tadej Pogačar navíc na svého úhlavního rivala Jonase Vingegaarda opět navýšil náskok, když sedm kilometrů před cílem zaútočil ve stoupání Col du Haag. Druhý dojel jeho týmový kolega z UAE Isaac Del Toro. Nejmladší účastník Paul Seixas se převlékl do bílého trikotu.

Když skupina hlavních favoritů ve stoupání první kategorie Col du Haag, které si ve čtrnácté etapě odbylo premiéru na Tour de France, dostihla z úniku Richarda Carapaze a Tobiase Johannessena, diktoval tempo Vingegaard a v problémech byl i Evenepoel. Jenže 7,5 kilometru před cílem nastoupil Pogačar, okamžitě si vypracoval náskok, který pak v rovinatější pasáži neustále navyšoval, a nakonec dorazil do lyžařského střediska Le Markstein s náskokem 38 sekund před svým parťákem Del Torem, který se dokázal dojet Vingegaarda se Seixasem. A v závěru je přesprintoval.

„Věděl jsem, že Isaac není úplně stoprocentní, takže jsem chtěl čekat až do konce, jestli bude někdo útočit. Nejprve jel Decathlon, pak Jonas a postupně to odpadalo. Cítil jsem se dobře a čekal na poslední dva kilometry, které velmi dobře znám. Tam jsem to zkusil. Bylo tam hodně fanoušků, což vám dodá další energii,“ líčil poté Pogačar v cíli.

14. etapa Tour de France

Podrobná online reportáž.

Přitom Mexičan ještě v půlce kopce to nevypadalo, že se s nejlepšími udrží. Naopak dánský lídr Vismy hýřil největší energii v úzkých rampách po horské cyklostezce, přesto opět nabral dalších 44 sekund. Ještě před ním finišoval devatenáctiletý lídr Decathlonu a domácí naděje Paul Seixas, jenž tak vyskvlékl Juana Ayusa z Lidl-Treku z blího trikotu pro nejlepšího jezdce do 25 let.

Francouzský mladíček tak nepřestává udivovat, a přestože je nejmladším účastníkem Staré dámy za dlouhých 89 let, ukazuje, že se s ním ve třetím týdnu musí v boji o podium počítat. Aktuálně je na čtvrtém místě s odstupem pouhých patnácti sekund na Evenepoela.

To Pogačar čtvrtým letošním triumfem navýšil svůj náskok na Vingegaarda už na 4:30 minuty. Vyhrál pětadvacátou etapu v kariéře, čímž se dotáhl na čtvrtého Andrého Leducqa. Před ním je v historických tabulkách tak jen trio Bernard Hinault, Eddy Merckx a Mark Cavendish se 35 triumfy.

„Chci hlavně poděkovat fanouškům, kteří přišli k silnici. Bylo to něco nezapomenutelného, nikdy jsem nic takového nezažil. A dneska jsme jim podle mě ukázali skvělou show,“ popisoval Pogačar po dojezdu.

„Pro nás to byl perfektní den. Tuhle etapu jsme si vybrali už před startem Tour, znám ji moc dobře, navíc je tady skvělá oblast pro cyklistiku a mám odsud skvělé vzpomínky. Zítra náš čeká ještě těžší etapa, ale jsme připraveni bojovat.“

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