Pogačar nebude hájit ani evropský titul, dál se zotavuje ze zlomenin a otřesů

Osmadvacetiletý Pogačar, jenž letos vyhrál popáté slavnou Tour de France, si na Vueltě zlomil klíční kost a krční obratel, způsobil také otřes mozku a odřeniny.
Po operaci klíční kosti zkraje září předčasně ukončil sezonu, přesto se v posledních dnech intenzivně spekulovalo, zda se přece jen na domácí půdě nepředstaví.
Zázračný návrat se ale neuskuteční. V osmičlenné slovinské sestavě pro silniční závod jsou Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Domen Novak a Jakob Omrzel. Jméno obhájce evropského zlata a dvojnásobného světového šampiona z let 2024 a 2025 Pogačara schází. Do časovky nastoupí Roglič s Tratnikem.
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Potvrdila se tak slova Pogačarova týmového šéfa ze stáje UAE Emirates-XRG. „Je celkem snadné pochopit jeho touhu a odhodlání na šampionátu být, ale je opravdu příliš brzy. A zdraví je prioritou na prvním místě, takže se to nestane,“ řekl zkraje týdne Mauro Gianetti deníku La Gazzetta dello Sport s tím, že odmítá podstoupit jakýkoliv zbytečný risk.
Ve slovinském výběru není ani Pogačarova partnerka Urška Žigartová, která si nedávno na závodě Faun Tour Femmes podruhé v sezoně zlomila čelist.