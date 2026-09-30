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Pogačar nebude hájit ani evropský titul, dál se zotavuje ze zlomenin a otřesů

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  14:18
Zraněný Tadej Pogačar v péči zdravotníků

Zraněný Tadej Pogačar v péči zdravotníků | foto: Vuelta

Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně.
CHVÍLE PŘED PÁDEM. Tadej Pogačar se zatím spokojeně veze v 8. etapě Vuelty.
TADY BYLO JEŠTĚ VŠE V POŘÁDKU. Tadej Pogačar rozdává úsměvy v osmé etapě Vuelty.
Tadej Pogačar ukázal následky svého pádu na Vueltě.
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Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácím mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinska chybí, stále se zotavuje z následků pádu na Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.

Osmadvacetiletý Pogačar, jenž letos vyhrál popáté slavnou Tour de France, si na Vueltě zlomil klíční kost a krční obratel, způsobil také otřes mozku a odřeniny.

Po operaci klíční kosti zkraje září předčasně ukončil sezonu, přesto se v posledních dnech intenzivně spekulovalo, zda se přece jen na domácí půdě nepředstaví.

Zázračný návrat se ale neuskuteční. V osmičlenné slovinské sestavě pro silniční závod jsou Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Domen Novak a Jakob Omrzel. Jméno obhájce evropského zlata a dvojnásobného světového šampiona z let 2024 a 2025 Pogačara schází. Do časovky nastoupí Roglič s Tratnikem.

Nepopulární názor: Pogačar si za pád mohl i sám. Tým zatím nevyloučil návrat na MS

Potvrdila se tak slova Pogačarova týmového šéfa ze stáje UAE Emirates-XRG. „Je celkem snadné pochopit jeho touhu a odhodlání na šampionátu být, ale je opravdu příliš brzy. A zdraví je prioritou na prvním místě, takže se to nestane,“ řekl zkraje týdne Mauro Gianetti deníku La Gazzetta dello Sport s tím, že odmítá podstoupit jakýkoliv zbytečný risk.

Ve slovinském výběru není ani Pogačarova partnerka Urška Žigartová, která si nedávno na závodě Faun Tour Femmes podruhé v sezoně zlomila čelist.

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