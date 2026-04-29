Neobvyklé obrázky na Romandii. Pogačar zamítl sólo a nechal se dojet, i tak vyhrál

Největší hvězda současné cyklistiky Pogačar zaútočil v jediném stoupání první kategorie a na jeho nástup dokázal zareagovat jen Francouz Lenny Martinez. Zhruba dva kilometry před vrcholem se k nim ale dotáhli Lipowitz s Kolumbijcem Jeffersonem Cepedou, kterého později ve skupince vystřídal Nor Jörgen Nordhagen.
„Posledních 23 kilometrů bylo proti větru a o něco se snažit by bylo velmi hloupé,“ přemítal po závodě Pogačar, proč se na stoupání Ovronnaz, které vrcholilo téměř 40 kilometrů před cílem, nepustil do svého obvyklého sóla.
V závěrečném spurtu byl Slovinec jasně nejsilnější a při debutu v Romandii si připsal první vítězství. Druhý dojel Lipowitz, třetí Martinez. První skupina pronásledovatelů zaostala o 21 sekund.
Kolem Romandie (WorldTour)
1. etapa (171,2 km)
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 3:56:55, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe), 3. Martinez (Fr./Bahrain Victorious), 4. Nordhagen (Nor./Visma-Lease a Bike) všichni stejný čas, 5. Philipsen (Dán./Lidl-Trek), 6. Higuita (Kol./XDS Astana) oba -21
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 4:00:27, 2. Lipowitz -7, 3. Martinez -16, 4. Nordhagen -23, 5. Philipsen -31, 6. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -32