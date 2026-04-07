Copak měli Pogačara a spol. vyloučit? Na přejezdech kdysi došlo na mnohé skandály

Výstražné znamení nerespektovali v obci Wichelen zhruba na 65. kilometru závodu. Červené světlo začalo u přejezdu blikat nedlouho předtím, než dorazil peloton. Komisaři se postavili před přejezd, ale nedokázali včas zastavit přední část pole.
Mezi těmi, kteří ještě projeli, byli Tadej Pogačar a Remco Evenepoel, zatímco další favorité Wout van Aert a Mathieu van der Poel se ocitli mezi jezdci, kteří zůstali stát na druhé straně závor.
Jízda přes uzavřený železniční přejezd je v cyklistice považována za závažný přestupek, v nedávné minulosti byli jezdci za podobné incidenty i diskvalifikováni, přičemž je ze strany UCI možná i vysoká pokuta a odečtení bodů do světového žebříčku.
Stěžejní otázkou bylo, zda závodníci na přejezdu pokračovali v jízdě, protože už neměli čas zareagovat, nebo zda se aktivně rozhodli přejet ho, přestože už svítilo červené světlo.
Jeden z komisařů UCI, jenž chtěl zůstat v anonymitě, se k situaci vyjádřil v komentáři pro nizozemský list Het Nieuwsblad.
„Jezdci jsou povinni zastavit na červenou,“ řekl. „Každý, kdo na ni projede, musí být ze závodu vyloučen. Takový trest je povinen vynést šéf jury po konzultaci s VAR a po zhlédnutí záběrů z kamer. Jediným možným kritériem v této situaci je, zda v okamžiku, kdy přejeli přejezd, již svítila červená. Vše ostatní, včetně toho, kdo na ni projede a o kolik jezdců se jedná, je irelevantní.“
Velká část pelotonu zastavená na přejezdu:
Společnost Infrabel, belgický správce železniční infrastruktury, reagovala s evidentní frustrací. Její mluvčí Frédéric Petit se zmínil o nedávné smrtelné nehodě na přejezdu, kdy přišla o život mladá dívka, nerespektující výstrahu. Zdůraznil, že záběry ze závodu jsou v tomto kontextu obzvláště bolestivé.
„Když víte, co se té dívce stalo, a potom jeden a půl milionu Belgičanů vidí jezdce, jak ignorují uzavřený přejezd, je to velmi špatně,“ konstatoval Petit. „Litujeme takového prohřešku zejména proto, že předem byly uzavřeny jasné dohody s organizátory.“
U velkých cyklistických závodů, jakým je bezesporu Kolem Flander, se schůzky s policií, organizátory závodu a železničními společnostmi konají s dostatečným předstihem. Přejezdy jsou na trase vyznačeny a v závislosti na trati a jízdním řádu lze po vzájemné konzultaci rozhodnout i o krátkém pozastavení vlakové dopravy.
„V tomto případě nám však taková žádost nebyla organizátory předložena. Pak je pravidlo jednoduché: uzavřený železniční přejezd znamená bezpodmínečné zastavení jezdců,“ podotkl Petit.
Přesto se Pogačar a spol. s vysokou pravděpodobností nemusí obávat dodatečné diskvalifikace a jury jim maximálně vyměří peněžité tresty.
Dávná dramata na přejezdech
V současnosti zároveň platí pravidlo, že při narušení závodu průjezdem vlaku (tedy blikajícím červeným světlem a padlými závorami), organizátoři zastaví na trati jezdce, kteří už předtím přejezd překonali, například skupinu v úniku. Ti musí poté stát stejnou dobu, jakou strávili jejich soupeři za uzavřeným přejezdem.
Ovšem takové pravidlo pochopitelně neexistovalo od počátků cyklistiky. Tehdy naopak přejezdy často sehrály významnou roli při ovlivňování výsledků – a staly se i místem podvodů a skandálů.
Závory ovlivnily rovněž první ročník Gira v roce 1909. V čele celkové klasifikace byl tehdy Luigi Ganna, přezdívaný Král bláta, jenže kvapem mu ubývalo sil a v cíli etap už takřka nemohl chodit. Před poslední etapou držel těsný náskok na konkurenta Galettiho.
Ale udrží ho až do Milána?
Zbývalo 75 kilometrů do cíle, když Ganna píchl a rázem ztrácel čtyři minuty na skupinu s Galettim. Jenže skupina uprchlíků uvízla na uzavřeném železničním přejezdu. Ganna ji dostihl a v Milánu se přece jen stal celkovým vítězem.
V raných dobách cyklistiky bylo zároveň běžné, že fanoušci některých jezdců záměrně stavěli barikády na silnici právě u kolejí, aby tam zastavili protivníky svého favorita. Přejezdy se staly ideálním místem pro přepady jezdců, protože u nich bývala silnice zúžená.
Legendární je případ, kdy si Giovanni Gerbi jel pro vítězství na klasice Kolem Lombardie 1907.
Muž přezdívaný Rudý ďábel měl podle dobových zdrojů i základní vlastnosti ďábla, včetně zlomyslné prohnanosti.
Tehdy se vydal osamoceně do úniku, překonal koleje v Busto Arsizio, načež podplatil hlídače, ať spustí masivní závory, i když žádný vlak nejel. Vzápětí dorazili také Gerbiho kumpáni a hlídače pro jistotu svázali, aby nemohl závory opět vytáhnout.
Pronásledovatelé museli zastavit a bezmocně čekat. Aby toho nebylo málo, Gerbiho komplici na další jezdce házeli kamení a fyzicky je napadali.
Čtyřiapadesát cyklistů posléze raději pokračovalo objížďkou, zatímco Gerbi se zastavil na čaj a v poklidu si dojel pro vítězství.
Dlouho se z něj neradoval. Jeho úklad se provalil a za nesportovní chování jej na půl roku distancovali.
Železniční přejezd sehrál klíčovou roli také při Tour 1938, která se proměnila v ostrý sportovní, ale i slovní střet mezi týmy Belgie a Francie (tehdy na Tour soupeřily národní týmy). Belgičané protestovali, že organizátoři domácímu výběru nadržují a za dosavadní provinění Francouze málo trestali. Francouzi nesouhlasili a hrozili: Pokud tresty navýšíte, vstoupíme do stávky.
Šestnáctá etapa z Pau do Bordeaux začala v atmosféře všeobecného sebeobviňování. Domácí fanoušci házeli na belgické jezdce kamení, sypali jim pepř do očí. Sylvére Maes, šampion ročníku 1936, měl defekt a Francouz Roger Lapébie hned zaútočil. Maes ho stíhal za pomoci belgického individuála Gustaafa Deloora. Ten nebyl členem oficiálního belgického národního týmu, podle tehdejších pravidel tudíž nesměl Maesovi pomáhat.
Když Lapébieho takřka dostihli, padly těsně před nimi závory. Francouzský zřízenec je spustil, přestože žádný vlak nebyl v dohledu.
Rozčilený Maes podlezl závory a pokračoval ve stíhání. Dokončil etapu o 1:38 minuty za Lapébiem. Uhájil tak žlutý dres – navzdory tomu, že za nepovolenou spolupráci s Deloorem dostal 25 sekund trestu.
Jenže kalich trpělivosti přetekl. Rozezlen akcí zřízence na přejezdu i následnou penalizací opustil muž ve žlutém demonstrativně závod a celý belgický tým jej následoval.
„Nadržují Francouzům. Už nechci jet dál,“ sdělil reportérům.
Belgický tisk chrlil články o francouzském šovinismu. Během jediného dne bylo do redakce pořádajícího listu L´Auto zasláno z Belgie 20 tisíc protestních dopisů. A veřejná sbírka mezi Maesovými spoluobčany následně shromáždila více než 100 tisíc belgických franků na finanční podporu jezdců týmu, kteří přišli o své výdělky z Tour.
Na Pekle severu 2006 k diskvalifikaci došlo
Dnes každopádně platí, že závodník, který vjede na přejezd ve chvíli, kdy svítí červená světla nebo jsou závory dole, musí být okamžitě diskvalifikován.
K takovému trestu došlo na monumentu Paříž–Roubaix 2006. Belgičané Peter Van Petegem, Leif Hoste a Rus Vladimir Gusev byli po dojezdu v Roubaix diskvalifikováni z druhého, třetího a čtvrtého místa, protože projeli zavřený přejezd.
Naopak při témže závodu v roce 2015 komisaři přivřeli všechny oči a netrestali. Tehdy velká část pelotonu najela na přejezd v momentu, kdy se závory již spouštěly. Poslední závodník přeťal koleje pouhých osm sekund před průjezdem vlaku TGV letícího rychlostí přes 300 km/h. Francouzské dráhy (SNCF) podaly na ty, kteří nezastavili, trestní oznámení. Organizátoři závodu je však nepotrestali a svůj postup obhajovali tvrzením, že už nebylo možné „dostatečně bezpečně zastavit“.
Nebezpečný průjezd při už padajících závorách na Pekle severu 2015:
Bývalý profesionální cyklista a třetí muž Paříž–Roubaix 2004 Roger Hammond, který je dnes manažerem stáje Unibet, zažil podobné incidenty během své kariéry několikrát – a diskvalifikace v takových případech schvaluje.
Zároveň však tvrdí, že rozhodnutí o zastavení by neměla být ponechána jen na jezdcích, protože „ti nejsou v závodním režimu schopni racionálního úsudku a mají obrovskou motivaci riskovat – obzvlášť když vědí, že dodržování pravidel je nerovnoměrně vymáháno“.
Ital Manuel Quinziato, jeden z prvních cyklistů, kteří při dotyčném Pekle severu v roce 2015 přejezd na červenou překonali, k tehdejší situaci podotkl: „Myslím, že červené světlo se rozsvítilo, když jsme byli asi deset metrů od něj. Nebylo možné zastavit, aniž by došlo k nehodě – a ta by se s největší pravděpodobností odehrála přímo na železniční trati.“
Podobně hovořil nyní Pogačar: „Myslím, že se tomu dalo zabránit tím, kdyby nás zastavovali dřív, ne až deset metrů před přejezdem.“
Hammond přesto soudí, že rozhodčí měli zaujmout tvrdší postoj.
„Nesmí tu být žádná nejasnost: jakmile se rozsvítí světla, zastavíte se,“ tvrdí. „Rozhodčí by měli diskvalifikovat každého, kdo tak neučiní, a to i zpětně. Absolutní tvrdý zákrok proti provinilcům by takovému porušování pravidel učinil konečně přítrž. O tom by se nemělo diskutovat. Bylo to nehorázně nebezpečné. V jakékoli jiné oblasti života by se takový kousek jen velmi těžko ospravedlnil.“