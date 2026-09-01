Nepopulární názor: Pogačar si za pád mohl i sám. Tým zatím nevyloučil návrat na MS

Tým UAE Emirates nadále pracuje i s verzí, že by Pogačar mohl 27. září nastoupit na mistrovství světa v Kanadě, i když manažer stáje Mauro Gianetti Pogačarův start označil za velmi málo reálný.
„Samozřejmě se nezdá pravděpodobné, že by se Tadej včas zotavil před šampionátem. Ale uvidíme, jak se věci v nejbližších dnech vyvinou,“ podotkl Gianetti.
|
Co změnil Pogačarův pád a kdy by se mohl vrátit? Zasažen bude i přestupový trh
Pogačar si v sobotní 8. etapě Vuelty způsobil při pádu frakturu levé klíční kosti s posunem úlomků, zlomeninu sedmého krčního obratle i otřes mozku. První ošetření proběhlo v nemocnici ve Valencii, odkud byl poté pozemní cestou odvezen 350 kilometrů k pondělní operaci u specialistů v Barceloně. Tedy paradoxně ve městě, kde před necelými dvěma měsíci dopomohl při španělském úvodu Tour ke triumfu ve 2. etapě svému pomocníkovi Isaakovi del Torovi.
Jeho tým oznámil, že zlomenina obratle byla stabilizovaná, takže nehrozilo riziko, že by jeho pohyb ovlivnil míchu.
Slovinský cyklista mezitím v neděli zveřejnil na Instagramu svoji fotografii na nemocničním lůžku s písní „Stayin Alive“ od skupiny Bee Gees.
Road to recovery starts now for Pogi 👊— Velon CC (@VelonCC) August 31, 2026
Tadej Pogačar has undergone surgery after fracturing his collarbone and a neck bone in a race-ending crash on Stage 8 of La Vuelta a España.
📸 @TamauPogi pic.twitter.com/KKLFNDnt93
Jak rychle a zda vůbec se dokáže vrátit k někdejší výkonnosti, se za pomoci dostupných dat pokusil rozebrat Bobbie Traksel, bývalý nizozemský profesionál a nyní analytik Eurosportu.
„Podíval jsem se na data na ProCyclingStats, a ta ukazují, že jezdci, kteří si zlomili klíční kost, měli poté v průměru čtyřprocentní ztrátu výkonnosti. Jezdci se zlomeninou obratle však zažívali po zranění v průměru dokonce 23procentní ztrátu výkonnosti. Což je až bizarní, neuvěřitelný pokles, přestože každý případ je jiný,“ tvrdí Traksel a vyvozuje: „Je tudíž možné, že po této nehodě uvidíme v budoucnosti méně dominantního Pogačara.“
Zároveň Traksel poznamenal: „Skutečnost, že dosud nezažil tak vážnou havárii, zatímco většina ostatních špičkových jezdců si nejméně jednou za kariéru takovou prošla, může částečně vysvětlovat i to, proč byl v posledních letech tak neuvěřitelně odskočený. Nyní naopak tápeme, co s ním bude dál. Jednou z Tadejových silných stránek bylo, že dokázal rychle regenerovat. Takže můžeme určitě doufat v dobrý konec.“
|
Pomocníci ho nevarovali. Pogačarův karambol očima českého aktéra Vuelty
Přesto zároveň připouští: „Možná za pár let budeme o tomto pádu mluvit jako o zlomovém bodu, od kterého začala jeho výkonnost klesat.“
Návrat na letošním mistrovství světa ani v dalších významných závodech sezony (ME ve Slovinsku, monument Kolem Lombardie) Pogačarovi rozhodně nedoporučuje. „Jistě, v minulosti dokázal vítězit i v závodech, na které nebyl stoprocentně připravený,“ říká. „Ale koncem září by i při bezproblémovém uzdravování nemohl být na více než 75 procentech předchozí formy. Start ještě v této sezoně by byl příliš velkým a zbytečným rizikem.“
Rovněž španělský jezdec Mikel Landa, který se celou tuto sezonu pokoušel vzpamatovat z dubnové zlomeniny pánve, vybízí Pogačara ke zdrženlivosti s návratem: „Stále může mít spoustu cílů, i když začne opět závodit až v příštím roce. Začít plánovat cíle pro příští sezonu by pro Tadeje nyní mělo být dostatečnou morální vzpruhou a motivací.“
❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.— Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026
📺Sigue en DIRECTO los últimos kilómetros #VueltaRTVE29a en Teledeporte y @rtveplay
🔴https://t.co/zr72vqETBh pic.twitter.com/KnHG69yx8H
Tým UAE ze sobotní nehody svého lídra nikoho neobvinil a popsal ji jednoduše jako „závodní situaci vedoucí k nezaviněnému pádu“.
Že pád způsobil kámen na silnici, na nějž Pogačar najel (když si možná právě v tu chvíli bral bidon), je všeobecně rozšiřovaným vysvětlením, byť neexistují přímé důkazy a ani záběry z vrtulníku nejsou příliš průkazné.
Další nizozemský cyklistický analytik Stef Clement nicméně v podcastu NOS Cycling vyslovil i nepopulární názor, že za pád si mohl i Pogačar sám.
Proč?
„Kvůli nedostatku disciplíny. Nešlo jen o čirou smůlu,“ tvrdí Clement, bývalý mistr své země v časovce.
Zpomalené záběry naznačovaly, že majitel červeného dresu upadl kvůli kameni na silnici. Obrovská smůla, shodovali se poté mnozí. Clement však upozorňuje, že roli sehrála i Pogačarova dominance v celém závodě i předchozí sezoně.
|
Vuelta ONLINE: Šance pro sprintery? Peloton zatím hlídá sedmičku uprchlíků
„V tom totiž spočívalo velké nebezpečí,“ soudí Clement. „Za takové situace nakonec často hledáte konkurenci jen v sobě. Pogačar dospěl k názoru, že teď může prohrát pouze sám se sebou. Což vedlo k určité přehnané sebedůvěře. Bez skutečné konkurence je těžké neustále se soustředit.“
Poukazuje, že několik jezdců se předtím dokázalo dotyčnému kameni vyhnout, zatímco lídr UAE jej nezaregistroval a vjel přímo na něj.
„Pokud jste o tolik lepší než ostatní, jste skutečně dostatečně soustředění, abyste zvládli všechna nenadálá nebezpečí, která na vás číhají? Nebo vaše koncentrace třeba jen o jedno procento poklesne, což se vám pak v takovou hloupou chvíli, jako je tato, může vrátit?“ pokládá otázku Clement.
Také on ovšem podobně jako Traksel zdůraznil: „Nakolik závažný tento pád byl byl a jak moc ovlivní Pogačarovy budoucí výkony, se dozvíme až po jeho návratu.“