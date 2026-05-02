Tentokrát postaru. Pogačar na Romandii vládl po úniku, skvěle se držel Lipowitz

  17:38
Slovinský cyklista Tadej Pogačar předvedl ve čtvrté etapě závodu Kolem Romandie další dominantní výkon a připsal si třetí dílčí vítězství. Tentokrát triumfoval po samostatném úniku a upevnil si vedení v celkovém pořadí.

Tadej Pogačar slaví po úniku vítězství ve čtvrté etapě Kolem Romandie. | foto: Profimedia.cz

Druhého Floriana Lipowitze porazil o 14 sekund a v průběžném hodnocení má před nedělní závěrečnou etapou před německým rivalem náskok už 35 sekund.

Po dvou sprinterských dojezdech v sobotu cyklisty čekal horský okruh, na němž mimo jiné museli třikrát zdolat stoupání do horského průsmyku Jaunpass. Úřadující mistr světa nejprve ve spolupráci s týmovými kolegy ze stáje UAE Emirates několika nástupy roztrhal peloton a rozhodující útok si načasoval zhruba kilometr před vrcholem s poslední horskou prémií první kategorie. Setřásl Lipowitze, který s ním jako jediný v závěru ještě držel tempo, a dojel si nikým neohrožován pro 115. kariérní vítězství.

Souboj o třetí místo s odstupem téměř dvou minut vyhrál ve skupince pronásledovatelů Španěl Pablo Castrillo. Český cyklista Pavel Novák dojel do cíle na 49. místě se ztrátou 9:33 minuty. V celkovém pořadí mu patří 52. příčka.

Kolem Romandie (WorldTour)

4. etapa (149,6 km)

1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 3:40:24, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -14, 3. Castrillo (Šp./Movistar), 4. Fortunato (It./XDS Astana) oba -1:42, 5. Higuita (Kol./XDS-Astana), 6. Voisard (Švýc./Tudor) oba -1:47, ...49. Novák (ČR/Movistar) -9:33

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 15:47:00, 2. Lipowitz -35, 3. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -2:23, 4. Nordhagen (Nor./Visma-Lease a Bike) -2:30, 5. Plapp (Austr./Jayco AlUla) -2:48, 6. Tuckwell (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -2:49, ...52. Novák -27:42

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

ONLINE: Česko - Švédsko 1:4, seveřané se ve třetí třetině trefují potřetí a míří k výhře

Sledujeme online
Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...

Hokejová reprezentace hraje druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. Od 16 hodin čelí v pozměněné sestavě silnému Švédsku, v brance debutuje Jiří Patera. Zápas můžete...

2. května 2026  15:29,  aktualizováno  18:19

ONLINE: Liberec - Slavia 0:1, hosté brzy vedou. Po rohu slaví stoper Ogbu

Sledujeme online
Lukáš Maspust (uprostřed) ve vzdušném souboji v zápase na Slavii, kam se s...

Aby oslavili mistrovský titul, musejí slávističtí fotbalisté získat sedm bodů bez ohledu na výsledky druhé Sparty. Další krok mohou udělat v úvodním kole ligové nadstavbové skupiny o titul v Liberci....

2. května 2026  18:18

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Matěj Tománek slaví se spoluhráči na střídačce druhý gól v 15. minutě...

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

2. května 2026  14:45,  aktualizováno  17:59

ONLINE: West Ham si prohrou komplikuje záchranu. Arsenal vyzve Fulham

Sledujeme online
Zamyšleníý trenér West Hamu Nuno Espírito Santo po gólu Brentfordu.

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem prohráli ve 35. kole anglické Premier League na hřišti Brentfordu 0:3 a zkomplikovali si tak cestu za záchranou. Už jistě sestupující Wolverhampton bez...

2. května 2026  16:07,  aktualizováno  17:57

Manuel vytáhla štafetu na MS! Šampionka zazářila ve finiši a Češky se vrací mezi elitu

Úspěšná česká štafeta na World Relays v Gaborone. Zleva Barbora Malíková,...

České čtvrtkařky se ve štafetě kvalifikovaly na atletické mistrovství 2027 do Pekingu. Na mítinku World Relays v botswanském Gaborone si postup zajistily druhým místem v rozběhu, na které je vytáhla...

2. května 2026  16:55,  aktualizováno  17:53

Zlín - Dukla 2:1, domácí otáčeli i díky ráně kapitána, záchranu mají takřka jistou

Fotbalisté Zlína se radují z proměněné penalty Jakuba Černína.

Hned na úvod se mohou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2:1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice...

2. května 2026  16:56,  aktualizováno  17:52

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

2. května 2026  17:45

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

2. května 2026  16:53,  aktualizováno  17:33

Bohemians - Sigma 1:3, pohodlné vítězství Olomouce. Krivak se blýskl dvěma góly

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Chorvatský talent olomouckých fotbalistů Fabian Krivak rozbalil na hřišti Bohemians svoje umění. Hanáci díky jeho dvěma pohledným trefám v Praze zvítězili v prvním zápase play off o umístění 3:1. Po...

2. května 2026  17:15

Karviná - Pardubice 1:2, Patrák a Samuel zařídili vítězství hostů

Aktualizujeme
Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Úvodní zápas ligového play off o umístění zvládli lépe fotbalisté Pardubic, kteří na hřišti Karviné zvítězili 2:1. Skóre otevřel svým jedenáctým gólem v sezoně hostující Patrák. Slezané sice zásluhou...

2. května 2026  15:46,  aktualizováno  16:58

Další nepovedený zápas Švýcarů. Na Českých hrách podlehli Finsku

Gólová radost finských hokejistů v utkání proti Švýcarsku.

Finští hokejisté porazili na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích Švýcarsko 5:3. Seveřané vyhráli potřetí v této sezoně Euro Hockey Tour, ve 33. minutě vedli už 5:0. Shodně po...

2. května 2026  14:49,  aktualizováno  15:20

