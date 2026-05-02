Tentokrát postaru. Pogačar na Romandii vládl po úniku, skvěle se držel Lipowitz

Druhého Floriana Lipowitze porazil o 14 sekund a v průběžném hodnocení má před nedělní závěrečnou etapou před německým rivalem náskok už 35 sekund.
Po dvou sprinterských dojezdech v sobotu cyklisty čekal horský okruh, na němž mimo jiné museli třikrát zdolat stoupání do horského průsmyku Jaunpass. Úřadující mistr světa nejprve ve spolupráci s týmovými kolegy ze stáje UAE Emirates několika nástupy roztrhal peloton a rozhodující útok si načasoval zhruba kilometr před vrcholem s poslední horskou prémií první kategorie. Setřásl Lipowitze, který s ním jako jediný v závěru ještě držel tempo, a dojel si nikým neohrožován pro 115. kariérní vítězství.
Souboj o třetí místo s odstupem téměř dvou minut vyhrál ve skupince pronásledovatelů Španěl Pablo Castrillo. Český cyklista Pavel Novák dojel do cíle na 49. místě se ztrátou 9:33 minuty. V celkovém pořadí mu patří 52. příčka.
Kolem Romandie (WorldTour)
4. etapa (149,6 km)
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 3:40:24, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -14, 3. Castrillo (Šp./Movistar), 4. Fortunato (It./XDS Astana) oba -1:42, 5. Higuita (Kol./XDS-Astana), 6. Voisard (Švýc./Tudor) oba -1:47, ...49. Novák (ČR/Movistar) -9:33
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 15:47:00, 2. Lipowitz -35, 3. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -2:23, 4. Nordhagen (Nor./Visma-Lease a Bike) -2:30, 5. Plapp (Austr./Jayco AlUla) -2:48, 6. Tuckwell (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -2:49, ...52. Novák -27:42