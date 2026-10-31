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Jeden zlomený obratel? Ne, hned tři! Byl jsem rád, že žiju, reagoval Pogačar

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  16:35
Zraněný Tadej Pogačar v péči zdravotníků

Zraněný Tadej Pogačar v péči zdravotníků | foto: Vuelta

Tadej Pogačar během tréninku ve Slovinsku.
Tadej Pogačar zdraví slovinské fanoušky na mistrovství Evropy v Lublani.
Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně.
Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně.
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Ne jeden, ale tři obratle si zlomil nejlepší cyklista současnosti Tadej Pogačar při pádu na srpnové Vueltě. S odstupem dvou měsíců v rozhovoru pro americký web The Athletic řekl, že až před dvěma týdny se při dalším CT vyšetření ukázaly další fraktury.

Pětinásobný šampion Tour de France a dvojnásobný mistr světa si na Vueltě zlomil klíční kost a původně si myslel, že jen krční obratel. Měl však zlomené ještě dva hrudní. K tomu otřes mozku a odřeniny.

„Když jsem viděl, že mám zlomené celkem tři? Byl jsem rád, že žiju. Nebo že vůbec dokážu stát. A v tu chvíli jsem byl rád, že jsem nejel na mistrovství Evropy, což byl můj původní cíl,“ řekl.

Šampionát se konal na konci září v jeho vlasti v Lublani. Navzdory zraněním a prodělané operaci klíční kosti chvíli uvažoval, že by zkusil titul obhajovat. Ale vedení jeho stáje UAE Emirates-XRG už předem avizovalo, že zdraví je priorita.

Radši by Giro, ale nejspíš pojede Vueltu. Pogačar poodhalil plány na další sezonu

První týdny pro Pogačara byly kruté. Měl problém s rovnováhou. „Nemohl jsem se třeba osprchovat. Jakmile jsem vstal nebo sklonil hlavu, zatočila se mi. Bylo mi zle, byl jsem vyčerpaný. I psychicky. A deprimovaný,“ přiznal jeden z nejlepších cyklistů všech dob.

V současné době už znovu trénuje na další sezonu a nic ho nebolí. Jen se zpočátku bál při sjezdech, že by mohl znovu spadnout. Na příští rok má tři verze závodního kalendáře. Snahu o útok na rekordní šestý triumf z Tour de France i návrat na Vueltu ohlásil už dříve.

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Třebíč vs. SlaviaHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Třebíč vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 25.00
  • 170.00
Manchester City vs. BrightonFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Manchester City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.00
  • 3.30
  • 2.40
Hull City vs. IpswichFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Hull City vs. Ipswich //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 9.00
  • 4.40
  • 1.37
Coventry vs. SunderlandFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Coventry vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.15
  • 7.40
  • 17.00
Brentford vs. NottinghamFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Brentford vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.37
  • 4.40
  • 8.50
Bournemouth vs. LeedsFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Bournemouth vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.33
  • 4.20
  • 12.00
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