Jeden zlomený obratel? Ne, hned tři! Byl jsem rád, že žiju, reagoval Pogačar

Pětinásobný šampion Tour de France a dvojnásobný mistr světa si na Vueltě zlomil klíční kost a původně si myslel, že jen krční obratel. Měl však zlomené ještě dva hrudní. K tomu otřes mozku a odřeniny.
„Když jsem viděl, že mám zlomené celkem tři? Byl jsem rád, že žiju. Nebo že vůbec dokážu stát. A v tu chvíli jsem byl rád, že jsem nejel na mistrovství Evropy, což byl můj původní cíl,“ řekl.
Šampionát se konal na konci září v jeho vlasti v Lublani. Navzdory zraněním a prodělané operaci klíční kosti chvíli uvažoval, že by zkusil titul obhajovat. Ale vedení jeho stáje UAE Emirates-XRG už předem avizovalo, že zdraví je priorita.
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Radši by Giro, ale nejspíš pojede Vueltu. Pogačar poodhalil plány na další sezonu
První týdny pro Pogačara byly kruté. Měl problém s rovnováhou. „Nemohl jsem se třeba osprchovat. Jakmile jsem vstal nebo sklonil hlavu, zatočila se mi. Bylo mi zle, byl jsem vyčerpaný. I psychicky. A deprimovaný,“ přiznal jeden z nejlepších cyklistů všech dob.
V současné době už znovu trénuje na další sezonu a nic ho nebolí. Jen se zpočátku bál při sjezdech, že by mohl znovu spadnout. Na příští rok má tři verze závodního kalendáře. Snahu o útok na rekordní šestý triumf z Tour de France i návrat na Vueltu ohlásil už dříve.