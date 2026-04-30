V čele celkového pořadí má díky bonifikacím za etapové prvenství náskok 17 sekund před Florianem Lipowitzem z Německa.
Úřadující mistr světa ve čtvrtek v závěrečném sprintu zaútočil zezadu a porazil Francouze Doriana Godona, který ovládl prolog. Třetí skončil Finn Fisher-Black z Nového Zélandu.
„Ostatní byli moc brzy na větru, to byla moje výhoda. Měl jsem všechno pod kontrolou a mohl jsem předvést dobrý sprint,“ řekl Pogačar, jenž v neděli triumfoval v monumentu Lutych-Bastogne-Lutych.
Český cyklista Pavel Novák dojel na 53. místě ve skupince se ztrátou 2:13 minuty na vítěze. V průběžném pořadí patří jezdci stáje Movistar 58. příčka s mankem 14:52 minuty.