Pogačar na Romandii poprvé poražen. Spurtu třetí etapy vládl Francouz Godon

V celkové klasifikaci má slovinský fenomén dál náskok 17 sekund před Florianem Lipowitzem z Red Bull-Bora.
Ještě dva kilometry před cílem živila naděje na vítězství trojice uprchlíků, peloton se ale o hromadný dojezd nenechal připravit. Nejvíce sil pak ve spurtu měl Godon, který si připsal 21. triumf v kariéře.
Čech Pavel Novák dojel na 48. místě ve skupince s odstupem 3:07 minuty. V celkovém pořadí se posunul na 53. příčku.
Cyklistický závod Kolem Romandie (WorldTour)
3. etapa (176,6 km): 1. Godon (Fr./Ineos Grenadiers) 3:58:18, 2. Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-Bora hansgrohe), 3. Paret-Peintre (Fr./Soudal-Quick Step), 4. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG), 5. Higuita (Kol./XDS-Astana), 6. A. Philipsen (Dán./Lidl-Trek) všichni stejný čas, ...48. Novák (ČR/Movistar) -3:07.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 12:06:46, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -17, 3. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -26, 4. Nordhagen (Nor./Visma-Lease a Bike) -33, 5. A. Philipsen -41, 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -51, ...53. Novák -17:59.