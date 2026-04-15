Mimořádná suma za mimořádný dres. V aukci se prodal Pogačarův roztrhaný trikot

Rozedřený a špinavý dres Slovince Tadeje Pogačara, který v něm vyhrál březnový závod Milán–San Remo, se v dobročinné aukci prodal za 95 100 eur (2,3 milionu korun). Podle médií jde o nejvyšší částku, za kterou se kdy cyklistický trikot vydražil.
Odřeniny a roztrhlý dres Tadeje Pogačara v cíli závodu Milán–San Remo. | foto: Massimi PaoloneČTK

Výtěžek z aukce připadne Nadaci Tadeje Pogačara, která pomáhá lidem po přírodních katastrofách a nemocným dětem. Dres získal neznámý kupec. Vyvolávací cena byla 1000 eur (přes 24 000 korun).

Dozvuky Pekla severu: proč Van der Poel odmítl kolo a kdy křičel Pogačar

Pogačar vyhrál Milán–San Remo poprvé v kariéře navzdory pádu, který ho potkal zhruba 33 kilometrů před cílem. Sedmadvacetiletý mistr světa a čtyřnásobný vítěz Tour de France ztrátu dohnal a ve spurtu těsně porazil Brita Toma Pidcocka, jenž s ním jako jediný udržel krok až do konce závodu dlouhého 298 km.

V prosinci se v aukci prodalo Pogačarovo kolo, s nímž vyjel během loňské Tour de France na Mt. Ventoux, za 163 430 eur (téměř čtyři miliony korun).

Mimořádná suma za mimořádný dres. V aukci se prodal Pogačarův roztrhaný trikot

Rozedřený a špinavý dres Slovince Tadeje Pogačara, který v něm vyhrál březnový závod Milán–San Remo, se v dobročinné aukci prodal za 95 100 eur (2,3 milionu korun). Podle médií jde o nejvyšší částku,...

