Mimořádná suma za mimořádný dres. V aukci se prodal Pogačarův roztrhaný trikot

Výtěžek z aukce připadne Nadaci Tadeje Pogačara, která pomáhá lidem po přírodních katastrofách a nemocným dětem. Dres získal neznámý kupec. Vyvolávací cena byla 1000 eur (přes 24 000 korun).
Pogačar vyhrál Milán–San Remo poprvé v kariéře navzdory pádu, který ho potkal zhruba 33 kilometrů před cílem. Sedmadvacetiletý mistr světa a čtyřnásobný vítěz Tour de France ztrátu dohnal a ve spurtu těsně porazil Brita Toma Pidcocka, jenž s ním jako jediný udržel krok až do konce závodu dlouhého 298 km.
V prosinci se v aukci prodalo Pogačarovo kolo, s nímž vyjel během loňské Tour de France na Mt. Ventoux, za 163 430 eur (téměř čtyři miliony korun).