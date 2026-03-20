Pod 9 minut? Jinak nevyhraju. Pogačar se na San Remu opět pokusí o nemožný útok

Kryštof Morong
  18:05
Zase je tady. Nejdelší, nejhůře předvídatelná, a možná i pro Tadeje Pogačara ta nejvíc nedobytná klasika ze všech. První Monument sezony, třistakilometrová italská odysea, La Classicissima di Primavera neboli Milán–San Remo. A pokud ji chce slovinský zázrak letos konečně vyhrát, musí předvést historický útok – daleko před cílem, osamoceně ujet rychlíkům z pelotonu na onom „malém kopečku“ jménem Cipressa.
ÚTOK. Tadej Pogačar se v průběhu Milán – San Remo snažil několikrát zbavit svých soupeřů, ani jednou ale neuspěl. | foto: AP

Už na začátku roku unikala na sociálních sítích videa od fanoušků, kteří spatřili Pogačara trénovat na Cipresse. Podle aplikace Strava, která měří časy na známých segmentech, ji Slovinec letos vyletěl v čase 8:51 minuty. Přestože svou jízdu ze sítě vzápětí stáhl, jasně to ukazuje, v jaké pohodě se momentálně nachází.

Loni toto stoupání dlouhé 5,7 kilometru s průměrným sklonem 4,1 % pokořil za 8:57 minuty, čímž o dvacet sekund vylepšil rekord Gabrielea Colomba z roku 1996. To bylo zároveň naposledy, kdy Cipressa rozhodla o šampionovi Primavery.

První z dvojice závěrečných kopců je delší a mírně prudší než Poggio, které má sice pasáž těsně pod vrcholem, kde se sklon zlomí do osmi procent, ale tam už je pro Pogačara – jak v minulých letech sám zjistil – příliš pozdě. „Ten, který dokáže na vrcholu Poggia získat výhodu deset metrů na ostatní, bude mít jistotu vítězství. Tedy za podmínky, že pak předvede zběsilý sjezd,“ říkával Eddy Merckx.

Cyklistika se však od éry legendárního Kanibala naprosto změnila.

Na cílovou Via Roma si Pogačar v současnosti nemůže nikoho přivést. Nejlepší strategií je proto ujet sám už na Cipresse, nejlépe s týmovým kolegou Isaacem Del Torem, který by mu v rovinaté pasáži před Poggiem potáhl tempo.

„Jakmile se dostanete na Cipressu, jet na sto procent nestačí. Musíte do toho dát 110 procent, abyste dokázali ujet,“ říká Pogačar. „A to platí i pro Poggio, kde potřebujete ještě více než 110 procent. V těch stoupáních jedeme rychlostí 40 kilometrů za hodinu, a proto je tolik výhodné jet za někým v závětří.“

Slovinec se dlouhodobě netají tím, že kromě všech Grand Tour, z nichž mu chybí už jen španělská Vuelta, chce ovládnout i všech pět monumentů, což se v dějinách povedlo pouze třem Belgičanům: Riku Van Looyovi, Eddymu Merckxovi a Rogeru De Vlaeminckovi. Ve 27 letech jich už dokázal vyhrát deset a spolu s královnou klasik Paříž-Roubaix mu chybí právě jen ono San Remo.

Tentokrát ale potřebuje větší týmovou podporu Jana Christena, Felixe Großschartnera, Domena Novaka, Brandona McNultyho, Floriana Vermeersche a hlavně hvězdného Isaaca Del Tora. „Jedu tam pro Tadeje a neusiluji o vlastní výsledek. Chci odvést skvělou práci jako týmový kolega,“ říká mladý Mexičan.

Tým UAE Emirates plánuje začít selekci už na Tre Capi zhruba 60 kilometrů před cílem a postupně zeštíhlovat peloton, aby pak mohl Pogačar zasadit na Cipresse rozhodující úder. Nicméně musí se obejít i bez Tima Wellense a Jhonatana Narváeze, které vyřadilo zranění.

Otázkou však zůstává, jestli vůbec dokáže na této trati dvojnásobného vítěze a obhájce Mathieu van der Poela porazit.

Nizozemec ovládl hned na úvod sezony Omloop Het Nieuwsblad, minulý týden na Tirrenu-Adriaticu pak slavil ve dvou etapách a netají se skvělou formou. „Nemyslím si, že se musím ještě zlepšit. Cítím se dobře, měl jsem dobrou přípravu.“

Není divu, profil je mu ušitý na míru – krátká, mírná stoupání a závěrečná rovinka, kde má stáj Alpecin-Deceuninck v záloze ještě šampiona z roku 2024 Jaspera Philipsena. Podle expertů jsou ostatní velká jména jako Filippo Ganna, Wout van Aert či Matěj Mohorič letos spíše v roli vyzyvatelů. Pokud se nic nestane, mají si to o vítězství rozdat opět Pogačar s Van der Poelem.

„Milán–San Remo je závod, který bych strašně rád vyhrál. Beru to jako skvělou výzvu,“ prohlásil Pogačar po triumfu na Strade Bianche, kde ujel všem už 79 kilometrů před páskou. Na San Remo se sice potřebuje odpoutat od soupeřů „jen“ 22 kilometrů před cílem, ale jedná se o naprosto nesrovnatelné závody. „Je to úplně něco jiného než Strade Bianche nebo Kolem Flander,“ říká lídr UAE.

Přesto Eddy Merckx jeho plán vidí skepticky: „Na Cipresse sice dokáže všechny nechat za sebou, ale na San Remo je velká šance, že ho ještě doženou. Při protivětru bude velmi těžké odjet, i pro Tadeje Pogačara,“ připomíná nejlepší cyklista všech dob i průměrnou rychlost závodu, která v roce 2024 dosáhla rekordních 46 km/h.

Loni totiž Pogačar místo ďábelského plánu předvedl podle některých expertů sebevražedný útok. Jakmile se najelo na Cipressu, rozjelo UAE frontální útok, který z televizních záběrů připomínal spíše spurterský vlak pár set metrů před cílem rovinaté etapy než tempo do kopce. A když Jhonatan Narváez jako poslední z UEA uhnul doprava a vypustil Pogačara, všechno vypadalo dokonale.

Jenže jako přilepený za zadním kolem zůstal úhlavní rival Mathieu van der Poel a opodál Filippo Ganna. Nizozemského fantoma se nezbavil ani přes další festival útoků na Poggiu a na široké rovince v centru San Rema tak nezmohl proti rychlejším soupeřům nic.

„Bylo možná až příliš optimistické útočit na Cipresse, ale snažil jsem se. Nohy byly dobré, možná mi jen chyběly watty v maximálním výkonu,“ povzdechl si tehdy. Podle šéfa týmu Maura Gianettiho byla důvodem neúspěchu nedokonalá souhra domestiků – jejich tempo sice zdecimovalo peloton, ale i je samotné, a k ruce už tak Pogačarovi nikdo nezůstal. Navíc klíčový muž Isaac Del Toro na čele chyběl.

Při svém debutu v roce 2020 dorazil do květinového města dvanáctý, od té doby už pokaždé bojoval o vítězství – v roce 2022 byl pátý, 2023 čtvrtý a 2024 třetí. Navzdory tomu, že by potřeboval prudší stoupání, kde by fyzika díky lehké váze hrála v jeho prospěch, nechce se vzdát vysněného triumfu.

Milán-San Remo sice vždy bylo monumentem pro největší rychlíky, ale právě proto pořadatelé v roce 1960 přidali do itineráře Poggio a v roce 1982 Cipressu, aby závod zatraktivnili.

Díky těmto kopcům v minulosti vyhrávali i jezdci na celkové pořadí Grand Tour jako Raymond Poulidor, Felice Gimondi či Laurent Fignon. V novém tisíciletí šlo však opět o výsadu převážně spurtérů, když slavila jména jako Erik Zabel, Mario Cipollini nebo Mark Cavendish.

Pouze Vincenzo Nibali je od té doby jediným z vítězů třítýdenních závodů, kdo dokázal Primaveru ovládnout. V roce 2018 tehdy nastoupil v nejprudší pasáži Poggia těsně pod vrcholem a v technickém sjezdu opět vyučoval, když aerodynamicky ležel na horní rámové trubce, což už je dnes zakázané.

Tím dalším, komu se to podaří, chce být Pogačar. Právě on v minulé sezoně udělal z monumentu, na který se valila v posledních letech kritika za neatraktivnost, největší podívanou jara.

„Byl bych radši, kdyby Poggio mělo pět kilometrů s průměrem deset procent. Ale bohužel to tak není. Pro mě je tady velmi obtížné vyhrát. Neumím kouzlit, i pro mě platí zákony fyziky. Jednou to ale všechno do sebe zapadne!“

Bude to letos?

Pod 9 minut? Jinak nevyhraju. Pogačar se na San Remu opět pokusí o nemožný útok

