Kolik českých cyklistů bude na Tour? Plány Štybara, Kreuzigera a spol.

Zdeněk Štybar (Deceuninck - Quick Step)

Šestým místem na sobotním Strade Bianche ukázal, že je na obnovenou sezonu dobře připraven. Po dojetí si přesto nebyl jistý, zda zůstane v sestavě i pro první klasikářský monument Milán - San Remo, který se jede tuto sobotu a kde organizátoři ze společnosti RCS na poslední chvíli snížili počet jezdců v týmech ze sedmi na šest.

V pondělí však už Štybar mohl informovat: „San Remo jedu.“

Jeho doménou jsou sice především kostkové klasiky, ale i na tomto italském podniku už dokázal skončit v elitní desítce, v roce 2014 tu byl sedmý.

V týmu stáje Deceuninck - Quick Step se v Miláně opět sejde s jedním z největších favoritů závodu Julianem Alaphilippem, v porovnání se Strade Bianche mají přibýt do sestavy i další dva cyklisté, kteří jsou v Quick Stepu zvyklí na pozice lídrů: Bob Jungels a Yves Lampaert.

Další Štybarův program je s otazníkem. Zatím je na 15. srpna uveden v sestavě pro jednorázový závod Dwars door het Hageland (Pro Series).

A figuruje i v širší, čtrnáctičlenné nominaci stáje na Tour. Chtěl by ji jet, ale příliš nevěří, že bude vybrán. Sestava Quick Stepu má být vystavěna kolem Juliana Alaphilippa (který však neplánuje boj o celkové pořadí a chce se zaměřit na etapy) a sprintera Sama Bennetta.



V případě neúčasti na Tour by Zdeněk Štybar s velkou pravděpodobností žádnou třítýdenní Grand Tour letos neabsolvoval. Naopak by se mohl v září představit na etapách Tirreno - Adriatico a Binck Bank Tour a pak už by se soustředil na kostkové klasiky, které se letos uskuteční v termínu Gira a Vuelty.

Roman Kreuziger (NTT)

Na Strade Bianche cílem projel, jenže poté, co v průběhu závodu dal své kolo ambicióznímu týmovému kolegovi Goglovi a sám jel potom pět kilometrů na píchlém, nestihl časový limit.

Ani on si nebyl jistý, zda po zúžení počtu jezdců v sestavách pro Milán - San Remo zůstane ve výběru NTT. Dokonce zvažoval, že si raději naordinuje další intenzivní tréninkový blok. Ale posléze v šestce NTT zůstal, a tak se v sobotu představí na nejdelším klasikářském monumentu, který dosud nejlépe dokončil v roce 2015 na 29. místě.

Z Itálie se Roman Kreuziger přesune na etapový závod Dauphiné, od 12. srpna tradiční francouzskou generálku na Tour. Tady by se měl sjíždět tým NTT pro nejslavnější ze závodů.

Ani Kreuziger však zatím nemá nominaci na Tour definitivní. Sportovní ředitelé jej zařadili do širších výběrů pro Tour, Giro i Vueltu a teprve se rozhodne, kde skutečně bude startovat. Na Tour loni v roli lídra NTT (tehdy ještě Dimension Data) obsadil celkově 16. místo.

Letos by tu mohl vytvořit dvojici lídrů s Jihoaričanem Louisem Meintjesem.

Petr Vakoč (Alpecin - Fenix, 2. divize)

V sobotu se na Strade Bianche do cíle nedostal a byl mezi 116 cyklisty, kteří závod vzdali.

Od čtvrtka bude Petr Vakoč největší českou hvězdou na čtyřetapové Czech Tour, zařazené do seriálu Europe Tour. Tedy na závodě, který v roce 2015 ještě v dresu Quick Stepu celkově ovládl.

Na Czech Tour vyšle své jezdce i sedm worldtourových týmů: Mitchelton-Scott, Israel Cycling Academy, Bora, Jumbo Visma, Sunweb, NTT a Bahrain - McLaren.

V sestavě izraelské stáje pro český závod nechybí ani Daniel Turek. Po loňské restrukturalizaci týmu sice „sestoupil“ do třetidivizní farmy, ale odtud může být příležitostně vytažen do elitního týmu na závody nižších sérií.

Startuje se ve čtvrtek týmovou časovkou v Uničově, další etapy vrcholí rovněž v Uničově, pak ve Frýdku - Místku a ve Šternberku.

Na závodech Grand Tour letos Petra Vakoče neuvidíme. Jeho druhodiivzní tým Alpecin - Fenix nedostal divokou kartu na Tour, Giro ani Vueltu. Představit by se měl naopak na řadě prestižních klasik, včetně monumentů Kolem Flander a Paříž - Roubaix.

Josef Černý (CCC)

Vstupuje do sezony v těchto dnech na závodě Route d’Occitanie ze seriálu Europe Tour a hned v úvodní etapě se v koncovce v Cazouls-les-Béziers probil do Top 10. Ve výsledkové listině měl tehdy na okolních řádcích velmi luxusní společnost: 6. Egan Bernal, 7. Josef Černý, 8. Romain Bardet.

„V teplotách až 42 stupňů to byl vážně tvrdý start do závodů,“ líčil český cyklista. „V závěru už jsem byl z vedra trochu unavený, ale chtěli jsme barvy CCC ukázat i v koncovce. Sedmé místo není na začátek špatné.“

V následující etapě Černý obsadil 18. místo, v pondělní třetí skončil se sedmnáctiminutovým mankem na 71. místě.

Tentokrát šlo o etapu s horským dojezdem na 1415 metrů vysoký Col de Beyrede a předvedli se i někteří adepti celkového úspěchu na Tour. Vyhrál Egan Bernal z Ineosu, čtvrtý byl se ztrátou 21 sekund Thibaut Pinot z FdJ, následovali Mollema, Barguil, Porte, Bardet.

Naopak Chris Froome zatím netlačil na pilu a cílem projel s pětiminutovou ztrátou na 34. místě.

Po úterní závěrečné etapě v Akvitánii pak Josef Černý od pátku vstoupí do svého druhého etapového klání po koronavirové pauze Tour de’l Ain (opět Europe Tour). Od 16. srpna na něj čekají i etapy Kolem Valonska.

Z podniků Grand Tour zatím figuruje v širší nominaci na Giro a podle příslibu šéfů týmu by měl italskou Grand Tour jel.

Jan Hirt (CCC)

Jako poslední z českých profesionálů působících v první a druhé divizi ještě do znovu odstartované sezony nevstoupil. Debut si má odbýt po boku Černého na etapách Tour de’l Ain.

A pak? Dauphiné a možná Tour. V širším výběru je, před koronavirovou pauzou ji měl přislíbenou, ale jaká bude nakonec realita, nedokáže odhadnout.

Se startem na Tour z týmu CCC předběžně počítají Greg Van Avermaet, Ilnur Zakarin i Matteo Trentin.

S velkými ambicemi vzhlíží Hirt v září ke kopcovitému mistrovství světa ve Švýcarsku.

Mnohem dříve, 22. srpna, by se měl se Štybarem, Kreuzigerem, Vakočem, Černým a snad i Saganem sejít na mistrovství České a Slovenské republiky v Mladé Boleslavi.

Nikola Nosková (Équipe Paule Ka)

Loni jednoznačně nejúspěšnější česká žena byla celá natěšená na první závody, jenže pak se postavila na start španělského podniku Emakumeen Nafarroako Klasikoa a.... „Všechno bylo špatně. Trpěla jsem už od startu,“ psala na Instagram.

Kvůli nemoci se pak cyklistka týmu Équipe Paule Ka (což je po změně sponzora nový název pro stáj Bigla - Kaťuša) musela zříci startu na dalším španělském podniku Clasica Femenina Navara i na ženském Strade Bianche a vrátila se do Česka.