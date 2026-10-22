Venca se s UAE rozhodl chytře, cení Ježkův trenér. Čím Seixas ohrožuje systém?

Právě se Štybarem se nyní opět spojil a tvoří s ním základ projektu Czech Cycling Academy, jehož cílem je podpořit rozvoj talentů a kvalitní cyklistické základny v Česku.
Ježkův přestup do development týmu UAE slouží nyní všem jako důkaz, že se správným přístupem je možné oslovit i ty největší stáje světa. A pro Timmermanse vidina, že se v budoucnu bude muset rozloučit i s dalšími českými jezdci, které v rámci akademie trénuje.
„Jako mladému trenérovi mi dělalo potíž nechat závodníky jít v okamžiku, kdy se jim začalo dařit. Ale dneska je mi čtyřiapadesát a už jsem si zvykl, že mojí prací je dostat jezdce na worldtourovou úroveň, a pak je předat dál,“ vypráví.
Takto se teď možná budete muset rozloučit i s Václavem Ježkem. Jaký jste měl z něj první dojem?
Úplně na počátku to byl vlastně Vencův otec, Václav Ježek starší, kdo se nám do Czech Cycling Academy ozval, že by chtěl probrat Vencovy tréninky. Takže jsem se podíval na jeho data a podle nich jsem navrhl, co do přípravy přidat a jak ji celkově pojmout. Tak se začala rodit vzájemná důvěra. Hned z prvních dat bylo zřejmé, že je Venca dobrý jezdec a jeho táta dobrý trenér, který ví, co dělá.
V jaký moment jste převzal Václava pod svá křídla?
Přibližně před rokem. Venca se mě tehdy zeptal, jestli bych ho nemohl trénovat. Zaskočilo mě to, protože v CCA nechceme jezdce kompletně přebírat, naopak bychom se na jejich rozvoji rádi podíleli společně s jejich dosavadními trenéry. Ale poté, co jsem se u Vaška ujistil, že vše probral se svým otcem a nenaruší tím vztah, který mezi sebou mají, jsem souhlasil. Zároveň jsem chtěl, aby jeho táta zůstal součástí procesu, abychom na Vencově přípravě pracovali společně.
|
Chceme tě, pošli data. Jak se cyklokrosař Ježek stal Pogačarovým parťákem v UAE
Co jste na jeho přípravě před rokem změnil?
Jen jsem zařadil pár věcí, které mám osvědčené, do tréninků, na které byl už zvyklý on. Vyhnuli jsme se najíždění vysokých objemů – což je jinak v Česku běžný trénink – a naopak přibrali na intenzitě. A až zázračně do sebe vše zapadlo. Vencovo VO2max začalo rychle růst a od té doby to už jelo.
Čekal jste, že se „to rozjede“ až takhle? Tedy vítězství na Kolem Řecka a West Bohemia Tour, nejlepší Čech na Czech Tour, těsné jedenácté místo na Kolem Rakouska…
Rozhodně ne. Kdybych tvrdil, že jsem věděl, že si Venca povede takhle skvěle, tak bych lhal. Jediné, na co já myslím během tvorby tréninků, je, aby se se jezdci posouvali krok za krokem. A jestli ten krok udělají hned, nebo jim bude nějakou dobu trvat, už neovlivním. Takže jestli jsem čekal, že se Vaškovi bude takhle dařit? Ne. Ale jestli jsem v to doufal? Samozřejmě ano. Jinak bychom do toho nevkládali tolik úsilí. A jestli si myslím, že takové výsledky můžeme opakovat s dalšími a dalšími jezdci? Ano, myslím.
Václav prý bral nejdřív tuto sezonu hlavně jako dobrou přípravu na tu cyklokrosovou, která teprve startuje. Stavěl jste podle toho i tréninky?
Já se jen snažil dostat ho do takové formy, aby mohl předvádět dobré výsledky. Protože před touto sezonou přišel do hradeckého Kasperu, byl prvním rokem mezi eliťáky, a v takové chvíli většinou říkáte jezdcům: Ok, je to tvoje první sezona, není třeba nikam spěchat. Ale on na tom byl tak dobře, že ho v týmu rovnou udělali lídrem. Což bylo úplně nové pro něj ale i pro mě, protože jsem to vůbec nečekal.
Taky se podle svých slov stal pod vaším vedením o 40 % lepším závodníkem. Souhlasíte s takovým vyčíslením?
Ne, ne, ne. (úsměv) Čtyřicet procent je strašně vysoké číslo. Znamenalo by to, že loni byl jen ze šedesáti procent jezdcem, jakým je dnes, což je nesmysl. Jeho otec ho trénoval skvěle a se mnou jsme jen pár věcí přidali a pár zase ubrali, takže bych Vencův progres realisticky vyčíslil na nějakých deset procent. Což je i tak ve sportu obrovský posun.
Jak si vysvětlujete takový rozdíl mezi vaším a jeho pocitem?
Úplně rozumím tomu, proč mu připadá, že je ten skok tak velký. Ale já bych nerad snižoval zásluhy jeho otce. A zároveň vím, že výkonnostně ještě není na svých limitech. Takže budu rád, když se mu příští sezonu podaří přidat dalších pět procent, které potřebuje k úspěchu ve world tour.
|
Ježkovy výkony překvapily i nás. Přestup do UAE jsme podporovali, zní z Hradce
Tím se můžeme přesunout k jeho angažmá na další sezonu. Konzultoval s vámi nabídku od UAE?
Samozřejmě jsme ji spolu probírali. Jeho výsledky přilákaly mnoho zahraničních týmů, ale nakonec jsme došli k tomu, že jít do farmy UAE, tedy takzvaného Gen Z týmu, bude nejlepší volba. Profesionálnější zázemí by hledal jen těžko. Snad se mu podaří pokračovat v dosavadním progresu.
Takže jste mu rozhodnutí nevymlouval?
Vůbec ne, naopak si myslím, že to byla od Vaška moc chytrá volba. Nešel za tou finančně nejlukrativnější nabídkou ani za tou mediálně nejzajímavější. Mohl klidně podepsat dvouletou smlouvu u worldtourového týmu, ale se svým otcem se rozhodli, že investuje ještě jeden rok do svého vývoje. A k tomu bude mít jako jezdec Gen Z dostatečný prostor.
Podle současné soupisky týmu se zdá, že v něm bude nejstarší, protože jezdci jeho věku už chodí spíš do profesionálních týmů. Nebude to pro něj tlak na psychiku?
Myslím, že naopak ti mladší jezdci to budou mít těžší. Protože Venca je ve svých jednadvaceti letech už vyspělý a ví, co chce. Zároveň mu může jeho věk naopak pomoc, protože dostane víc závodních příležitostí. Jestli jsou totiž v UAE chytří, tak nebudou s těmi mladými objíždět úplně všechno a nechají jim prostor k růstu. Samozřejmě, zároveň to bude Vencův poslední rok v kategorii do třiadvaceti let, takže na něm může ležet tlak, aby se pořádně předvedl, ale věřím, že to zvládne.
V podobnou trajektorii, jakou nyní předvedl Václav Ježek, jistě doufáte i u třiceti závodníků NextGen sestavy Czech Cycling Academy, ve které fungujete jako hlavní výkonnostní trenér. Jak ale stavět přípravu pro jezdce, kteří stále ještě objevují své limity?
Krok za krokem. Vezmu úroveň, na které jsou nyní, a porovnám ji s tou, na kterou by se jednou chtěli dostat. Čím větší rozdíl, tím víc času jim ten proces zabere. Pak se snažím najít faktory, díky kterým – pokud se na ně zaměříme – by mohl být progres co největší. Ale stále pracuji v určitých hranicích. Protože s šestnáctiletými nemůžete trénovat, jako by jim bylo dvacet. Třeba počet tréninkových hodin by neměl být tak vysoký. Takže v těch hranicích se s pomocí různých metod snažím maximalizovat vynaložené úsilí a předpokládané zisky. A to všechno tak, abych si stále ponechal nějakou rezervu.
|
Ladíme tu kytary. Ve Štybarově akademii chtějí vychovávat talenty pro World Tour
A tedy abyste závodníky nepřetrénoval?
Přesně tak. Když mám šestnáctiletého závodníka, dělám s ním všechno, abychom dosáhli nějakého stropu. Ale ten strop má stále nějakou rezervu, protože za rok s ním potřebuji pracovat zase o něco víc, v osmnácti zase kousek zátěže přidáme… Když naložíte mladým závodníkům obří zátěž, tak sice budou podávat nadstandardní výkony pro svou věkovou kategorii, ale už jim nezůstane žádná rezerva do dalších let.
Jak do této teorie zapadá dvacetiletý zázrak Paul Seixas?
Paul je výjimka, stejně jako byli v jeho věku Remco Evenepoel, Tadej Pogačar nebo Wout van Aert… Takže musíme být extrémně opatrní na to, abychom chtěli po našich jezdcích stejné výsledky jen slepě kopírovali trénink oněch výjimek. Loni jsem se potkal se Seixasovým trenérem Stephenem Barretem a ten mi vyprávěl, že Paul je stále ještě malý kluk, který se cyklistikou baví a nebere ji zas tolik vážně. Což je skvělá zpráva, protože to znamená, že má ještě kam růst.
Skutečně si to myslíte, když už v devatenácti porážel o deset let starší jezdce?
U těchto, jak jsem je nazval, výjimek vždycky ještě dojde k dalšímu vývoji – čistě proto, že jsou starší, vyrostou z chlapce v muže, mají víc zkušeností. A také toho mají víc natrénováno. Trénovat konzistentně z roku na rok je cennější než trénovat jeden rok šíleně moc a ten další to už nebýt schopen zopakovat.
Nehrozí pak ale, že takoví závodníci mnohem dřív skončí, když vyhrávají už od osmnácti let?
Samozřejmě, to je otázka. Vydrží na této úrovni do pětatřiceti? Uvidíme. Mě ale v této souvislosti trápí mnohem víc jiný faktor. Protože tyto výjimky dělají ostatní závodníky zranitelnějšími.
|
Žádná magie, jen dřina, ujišťuje Seixas. Pogačar možná zkrátí dovolenou
V jakém slova smyslu?
Ještě před pár lety si týmy vybíraly mladé jezdce z kategorie U23, dnes už sahají do U17 i níže. I my jsme se tomu při tvorbě NextGen týmu v CCA museli přizpůsobit a vybírat také děti mladší patnácti let. A to dělá celý systém složitější a nebezpečnější. Spousta z těchto mladíků totiž nedokáže naplnit očekávání, která jsou na ně kladena, a ztratí sami sebe dřív, než plně dospějí. Mám proto obavy, že pokud nedojde k regulaci toho, jak staré jezdce lze vytahovat do profesionálních týmů, mnoho dětí zažije vyhoření a přijdeme o ně.
Když jsme spolu mluvili loni, byl podle vás běžný neduh mladých českých závodníků to, že málo jedí. Je to už lepší?
Myslím, že ano. V rámci akademie jsme se o správných stravovacích návycích snažili informovat všechny zdejší trenéry. Například jsem vytvořil knihovnu tréninků, ke které mají všichni přístup, a tam jsem ke každé aktivitě doplnil, kolik by při ní měli sníst gramů na kilogram své hmotnosti. A kromě toho se snažíme mluvit s jezdci a vysvětlovat jim, že opravdu potřebují pořádně jíst.
Zabírá to?
Většinou ano, ale stále jsou závodníci, kteří mají pocit, že by rozhodně měli zhubnout. I u některých trenérů převládá takové nastavení a také u rodičů. Takže to pro nás zůstává bodem do budoucna, na kterém musíme stále pracovat. Vysvětlovat, proč hubnutí za každou cenu není ta správná cesta a jak je dostatečné stravování během přípravy důležité.
V rámci soustředění NextGen týmu v Brně jste závodníky také vážili. Je to pro vás způsob jak zkontrolovat, že je všechno v pořádku, a případně včas zachytit nastupující poruchy příjmu potravy?
Ano, samozřejmě, ale momentálně jsme žádné varovné signály nezachytili, z čehož jsem měl radost. Nemůžeme si však myslet, že když mají všichni v pořádku váhu, můžeme poruchy příjmu potravy vyloučit. Musíme dávat pozor i na to, jak se cítí na kole, jestli nejsou příliš unavení a tak dále. Snažíme se kontrolovat všechny možné faktory, abychom si mohli být jistí, že nám nic neuniká.
Co je pro vás tou nejzajímavější věcí, kterou jste se za uplynulý rok o mladých českých závodnících dozvěděl?
Asi to, že mnoho jezdců a jejich trenérů nevyužívá všechna data tím nejoptimálnějším způsobem. Což znamená, že tu existuje velký prostor pro růst, se kterým my v rámci CCA můžeme pomoci. Ale rád k tomu dodám, že po výkonnostních testech v Brně byl Aleš Řehoř, který je vedl, překvapený z vysoké úrovně našich jezdců. Takže se potvrdilo, že jsme vybrali do NextGen projektu kvalitní závodníky, což mě velmi potěšilo.