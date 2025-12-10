Pogačar před pár lety změnil trenéra a od té doby předvádí ještě impozantnější výkony než předtím. Máte představu, jaké změny v přípravě udělal?
To nemám. Netuším, co dělal předtím. Ale je jasné, že nějakým způsobem zlepšili sílu. Jestli jsem pochopil správně data a zprávy, které jsem četl, tak neinvestovali ani tak do tréninku čisté síly jako síly na kole – v čemž je rozdíl. A to je dle mého ta rozhodující změna, ve které získal procenta výkonu navíc a která z něj vytvořila fenomén. On je prostě Eddy Merckx naší doby. Dokáže úplně všechno. Je to opravdu kompletní, celistvý jezdec. A navíc zvládá vítězit celý rok. Jeho schopnost regenerace je úžasná.
O podobnou změnu se pokoušel také Jonas Vingegaard, ale tak výrazné zlepšení u něj nenastalo.
Ano, a tím se dostáváme přímo k jádru věci. Protože to vlastně není překvapující. Když se podíváte na Tadeje, není somatotypem typický jezdec na celkové pořadí. Je takovou kombinací vysoce výkonného VO2max a aerobního systému s anaerobním systémem. Takže může tyto dva systémy kombinovat a využívat je fenomenálním způsobem. Tyto kvality mají také jezdci na klasiky – jen s tím rozdílem, že Tadej váží okolo 65 kilo a klasikáři klidně 75 nebo víc.
Takže je vlastně Pogačar takový zamaskovaný klasikář?
Spíš bych ho nazval hybridním typem sportovce. Zatímco Vingegaard je jednoznačný typ vytrvalce. A před touto sezonou se snažili přeprogramovat jeho jezdecký profil na více výbušný typ. Ale pokud nejste hybridní typ, tak jím zkrátka nikdy nebudete. Můžete se k němu maximálně zkusit posunout. A zároveň je nebezpečné experimentovat v oblasti výbušnosti a rychlosti, kterou Vingegaard na poražení Pogačara postrádal. Ve Vismě to pravděpodobně řešili – jak daleko můžeme s Jonasem zajít, aniž bychom ztratili jeho kvality. Ale pokud bude zdravý, myslím, že Tadej pokaždé zvítězí.
Může svou výkonnost posunout v novém týmu také Remco Evenepoel?
Doufám, že ano. Je Belgičan, takže mu přeju. (úsměv). Ale myslím, že i pokud by se posunul, nebude to stačit. Když se na Remca podíváte, ani on není hybridním typem jako Tadej. A pokud spolu závodí, vždy je Tadej lepší. Udělá jeden, dva nástupy a je pryč. Remco se pak třeba dokáže udržet na té stejné vzdálenosti a Tadej mu už dál neujíždí, ale není zkrátka tak výbušný. Stejně jako Jonas.
Během letošní Tour se objevila data, podle kterých snědl Pogačar za pětihodinovou horskou etapu 1200 gramů sacharidů. Co to znamená?
No, tím pádem snědl každou hodinu kolem 240 gramů sacharidů. Před deseti lety jsme klukům říkali, že pokud sní 60 gramů sacharidů za hodinu, bude to na perfektní výkon stačit. A že kdyby snědli víc, bude jejich žaludek přetížen a můžou to zabalit. Pak se to posunulo na 90 a teď se dokonce mluví o 160 gramech na hodinu. To znamená nejen, že to musíte sníst, ale také to musí vaše tělo vstřebat, abyste neměli následně žaludeční nebo střevní potíže.
A Pogačarův příjem je ještě skoro dvakrát vyšší.
Pokud jsou ta čísla pravdivá, pak je zkrátka o několik úrovní výš. Kdybychom to přepočetli na kalorie, tolik toho do sebe nedokážete dostat za celý den! Takže pokud ta data sedí, Tadej dokáže pojmout násobně víc energie než všichni ostatní jezdci. Ale vlastně to je logické. On to palivo potřebuje k výkonům, jaké předvádí. Když jede 6,7 wattů/kg 50 minut, můžete si z toho spočítat, kolik energie k tomu potřebuje. A je to skutečně neuvěřitelné množství sacharidů. A pouze pokud je do sebe dokáže dostat, může předvést takový výkon po tak dlouhý čas.
Podle stejného zdroje snědl Pogačar také 120 gramů proteinů.
To je znovu hodně vysoké číslo a pro něj další palivo. Pokud dokáže jeho tělo všechno tohle vstřebat, pak absolvuje finále s plnou nádrží. Díky tomu může dělat explozivní nástupy a jet jakkoliv potřebuje. Řeknu k tomu takový příklad, co se stalo Woutu van Aertovi na mistrovství světa v Lovani.
Myslíte, jak byl v roce 2021 asi největším favoritem na zlato, ale v závěru vůbec nedokázal reagovat na nástupy a skončil až jedenáctý?
Přesně tak. Wout je velký chlap, takže potřebuje ještě větší příjem energie než ostatní. Jenže nejedl dost. Jeho tehdejší trenér Marc Lamberts mi řekl, že po závodě spočítali Woutův výdej a příjem a vyšlo jim, že mu dodané množství energie nevystačilo o patnáct minut. A to je přesně těch patnáct závěrečných minut závodu, kdy potřeboval mít plnou nádrž, aby mohl jet, jak potřeboval. Proto tehdy nevyhrál. Čas od času se to těmhle velkým chlapíkům stane, že se prostě nenajedí dost.
Musí se tedy i správné jedení trénovat?
Rozhodně. Vlastně, když jsem začal pozorovat přípravu mladých českých cyklistů, skoro všichni nejedli při tréninku dostatečně. To je jedna z velkých chyb, které jsem si tady v Česku všiml. Všichni jdou na trénink a skoro u toho nejedí, nebo jen velmi málo. Ale když nemáte dostatek sacharidů, nejste schopní podat výkon, jaký chcete – ani na tréninku ne. A vytváříte tím pro tělo takovou zátěž, že může být brzy přetrénované. Trenéři by měli dávat pozor na to, aby všichni jezdci dostatečně jedli.
Jak se dá něco takového natrénovat?
Vytvořil jsem pro cyklisty v akademii tréninkový plán a přidal ke každé aktivitě množství sacharidů, které by při tom měli tělu dodat. Například: pokud jedeš hodinu, měl bys do sebe dostat 0,2 až 0,5 gramů sacharidů na kilogram váhy na hodinu. A to jen při tréninku. V součtu tak při běžném delším tréninku snědí za hodinu mezi 90 a 120 gramů. Ale to je pořád jen půlka toho, co sní Tadej během závodu! A proto se musí při tréninku cvičit také žaludek na to množství jídla, které do něj při závodě potřebujete dostat. Jíst pravidelně a větší porce. Pokud na to žaludek nevytrénujete, v závodě přijdou zažívací problémy.
Jakých dalších chyb jste si v přístupu k tréninku v Česku všiml?
Existují různé přístupy. Tady u vás se nejčastěji setkávám s klasickým vysokoobjemovým tréninkem už od útlého věku. A když se podíváme na výsledky, Česká republika má úspěchy mezi kadety a juniory, ale není moc jezdců, kterým se podaří přechod na top úroveň. To znamená, že tu něco nefunguje správně.
Příliš velká zátěž mladých cyklistů?
Pravděpodobně to tak bude. Nadužívání velkých tréninkových objemů v brzké fázi rozvoje je podle mě důvod, proč se mnoho českých cyklistů nedostane do World Tour. To je také ten nejdůležitější aspekt, který chceme sledovat a zlepšit. Věřím, že když podpoříme trenéry a představíme jim další metodologii, rozšíří se jim pohled na věc a dokážou zvolit pro své svěřence vhodný přístup. A celý systém pak může fungovat lépe.
Přetěžování dětí je ale obecný problém ve všech sportech, že?
Ano, to je to největší nebezpečí nebo řekněme chyba, která se děje. Když musíte trénovat příliš tvrdě od příliš útlého věku, brzy vyhoříte mentálně i fyzicky. Prostě se přetrénujete. Spousta těchto příběhů vyústí v předčasný konec kariéry. Ale jak říkám, věřím, že díky jinému přístupu a pohledu na trénink se tomu můžeme vyhnout.
Jak se vám zatím s českými trenéry pracuje?
Mnohem lépe, než jsem čekal. Říkali mi, že čeští trenéři jsou uzavření, zaměření na Českou republiku a nedívají se do světa. Ale s tím jsem se nesetkal. Na začátku jsem jen pozoroval, jak pracují, naslouchal jsem jim a zjišťoval, co by potřebovali. Na základě toho se jim teď snažím předat znalosti, podpořit je. Když něco potřebují, obrátí se na mě. Nestojí je to žádné peníze a je jen na nich, které mé zkušenosti a postřehy využijí.
Jaký je rozdíl v trénování dětí a profesionálních cyklistů?
Vlastně žádný. Samozřejmě zátěž a intenzita se trošku liší, ale obecně je to dost podobné. Hlavní je jít krok za krokem. Přidávat objem i intenzitu postupně. Já nejčastěji využívám metodu polarizovaného tréninku, která je podle mě pro mladé cyklisty nejvhodnější. Ale používám ji i u elitních sportovců. (U polarizovaného tréninku jde o střídání vysoké a nízké intenzity.) Když jsem pracoval se Štybym nebo Jasperem Philipsenem, šli jsme úplně stejně krok za krokem jako s kadety.
Na čem jste třeba právě s Philipsenem pracoval především?
Chtěl bych zdůraznit, že jsem nikdy nepracoval jako profesionální trenér ve World Tour týmu. Profesí jsem fyzioterapeut a osteopat. Od toho se odvíjí, jak pracuji se svými jezdci. Když mě vyhledají, je to většinou proto, že mají nějaké potíže. Já se pak snažím přijít na to, jakým typem jezdce jsou a co pro ně bude ten optimální trénink. Ten pak do jejich přípravy postupně začleňuji a v okamžiku, kdy se dokážou vrátit do závodů na nejvyšší úrovni, naše spolupráce skončí.
A tak to bylo i s Philipsenem?
Jasper ke mně přišel, když měl problémy v UAE, bylo to někdy kolem roku 2019 a 2020. Poprosil mě, jestli bych se na něj nemohl podívat, protože věděl, co jsme předtím zvládli se Zdeňkem. Pak přestoupil do Alpecinu, kde souhlasili, že ho můžu ještě rok trénovat. Tu sezonu vyhrál devět závodů, a tak mi řekli: OK, díky, mise splněna. Už se o něj postaráme sami.
Jste tedy takový zaříkávač jezdců, se kterými si týmy neví rady.
Ano, to je moje kariéra v kostce. Funguje to tak i s belgickou cyklistickou federací. Pošlou za mnou kluka se vzkazem: Podívej se na něj, má nějaký problém a my nevíme, jestli do něj máme investovat, nebo ne. A když se u mě dá dohromady, zase si ho vezmou pod sebe.