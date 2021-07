Velký pracant Vakoč: Cavendish pluje na vlně. Doufám, že mu ji přerušíme

„Dnes to bylo hodně náročné,“ popisoval za cílem etapy v Chateauroux. „Strávil jsem na špici dlouhou dobu až do posledních 15 kilometrů. Pak už bylo tempo příliš vysoké a nechal jsem to na ostatních.“

Složení úniku, který jste stíhali, tedy van Avermaet a Kluge, bylo pro rovinatou sprinterskou etapu hodně netradiční, že?

To ano. Drželi jsme je na kousek od nás, ale oni se šetřili na závěr, kdy vsadili na maximum. Šanci na úspěch měli ti dva i tak z mého pohledu minimální. Bylo zvláštní, že van Avermaet šel do úniku už dneska, protože zítřejší (zvlněná) etapa mi pro něj připadá mnohem vhodnější. Ale možná to svědčí o tom, že si na těžký zítřek úplně nevěří.

Tour de France příloha iDNES.cz

Přesto, museli jste dnes kalkulovat také s tím, že v úniku jedou silní cyklisté a že tedy budete muset vyvinou větší úsilí při jejich sjíždění?

Určitě. Už minule ve 4. etapě, kdy byl v úniku Brent van Moer, nám bylo jasné, že nebude jednoduché ho sjet (což se povedlo až na poslední chvíli 100 metrů před cílem). Nezáleží ani tak na počtu závodníků v úniku, ale na tom, kdo v něm šlape.

Jak často dostáváte informace o náskoku uprchlíků?

Každých pár minut. Motorka se signalizací odstupu před nás nejezdí příliš často, spíš mi to pořád říkají z auta do vysílačky. Plánem bylo dnes držet únik nějakou minutu a půl před námi, abychom k ním nebyli až moc blízko, protože pak by se někteří lidé z balíku mohli pokusit k uprchlíkům dotáhnout. Chtěli jsme van Avermaeta s Klugem dojet zhruba 20 kiláků před cílem, ale protože ještě dokázali zrychlit, povedlo se to až později (čtyři kilometry do cíle).

DIKTUJE TEMPO. Peloton během šesté etapy Tour, s Petrem Vakočem na špici.

Stává se na této Tour tradicí, že tempo pelotonu v etapách tohoto typu diktujete vy a Tim Declercq z Quick-Stepu. Ostatní tudíž už čekají, kdy vy dva na špici vlezete a přitvrdíte?

Jo, tak nějak se předpokládá, že tam právě my dva budeme.

Co pro vás znamená, že jste si vybudoval tuto pozici? Už při vaší první Tour v roce 2016 jste občas v Quick Stepu tahal tempo, ale až takhle pravidelně ne.

Ta role je daná i složením našeho týmu na Tour. Lidé v Alpecinu vědí, že v téhle práci jsem dobrej, už i v Quick Stepu jsem ji na jiných závodech docela často zastával. V Alpecinu je to sice pro mě docela nová role, ale tím že tady máme Mathieua van der Poela a sprintery, je pro mě logická.

Baví vás?

Baví, opravdu. Sprinterské etapy bývají uvnitř pelotonu poměrně nezáživné, zato na špici si je užiju, nasaju úžasnou atmosféru.

Dříve jste hovořil také o tom, že pouhé absolvování Tour by vás mělo posunout výkonnostně dál. Častý pobyt na špici by k tomu mohl přidat i další bonus, ne?

Rozhodně, takhle objetý závod mi v tom případě dá do budoucna ještě mnohem víc. V minulosti jsem si to ověřil. Když jsem na některých závodech strávil dlouhou dobu na špici, měl jsem potom dobrou formu.

S týmem Alpecin stále hájíte žlutý dres. Co jste říkali van der Poelově časovce? Tušili jste, že se v něm může ukrývat až tak dobrý časovkář?

Ne, to netušil nikdo. Ale já doufal, že mu dá žlutý dres křídla. Vím, že Mathieu umí překvapovat a předvádět naprosto fenomenální a neočekávané výkony. Tentokrát myslím, že překvapil v časovce i sám sebe. A bylo úžasné to sledovat.

Je opravdu takovým univerzálem, který na co sáhne, to mu jde?

Je to tak.

V páteční kopcovitější a velmi dlouhé 250kilometrové etapě nicméně bude obhajoba jeho žlutého trikotu složitější.

Pokud bychom v ní měli jako tým určovat tempo, tak si myslím, že nám ostatní týmy nepomohou. Proto je zítra obrovská šance, že dojede až do cíle únik. Bylo by pro mě velkým překvapením, kdyby se tak nestalo.

Tomas Macek @tomasmacek2 Tim Declercq z QuickStepu dostal za neúnavné tahání tempa na špici pelotonu přezdívku El Tractor. Jakou si asi vyslouží za tutéž šichtu Petr Vakoč? "Baví mě to. Sprinterské etapy bývají uvnitř pelotonu nezáživné, zato na špici si to užiju, nasaju úžasnou atmosféru," říkal dnes. https://t.co/L1oUUMR6kO oblíbit odpovědět

Dnes slavil už podruhé v tomto ročníku znovuzrozený Mark Cavendish, který proťal cíl před vašim Jasperem Phiipsenem. Ocitl se Cavendish nyní na podobné vlně, na které plul váš tým při dvou etapových prvenstvích v úvodních dnech?

Ocitl. Hrozně mu pomohlo, že hned ze začátku Tour vyhrál etapu, což mu dodalo velké sebevědomí. Mám strach, že teď v té sérii bude pokračovat. Ale zároveň doufám, že Markovi tu vlnu přerušíme. Příští úterý by nás měl čekat další sprint.