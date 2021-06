Vakoč s týmem slaví: O žlutém dresu nebyla na poradě řeč. A Mathieu ho má

Už jste někdy viděl Mathieuho za cílem takhle dojatého, Petře?

Já ho zatím zahlédl jen na vyhlášení (rozhovor vznikal předtím, než se pozdě večer setkali v týmovém hotelu), ale je na něm poznat, že prožívá ohromně silné emoce. Chápu je, prožívá cosi úžasného. Včera bylo před startem první etapy poznat, že Mathieu je hodně nervózní. Vlastně poprvé jsem ho viděl takhle nervózního. Ale večer to z něj tak nějak spadlo a dnes zajel přímo neskutečně.

Žlutý dres, který na Mur de Bretagne vybojoval, je vlastně ještě cennější, než by byl včera. Právě proto, že před dnešním startem ztrácel 18 sekund na vedoucího Juliana Alaphilippa, a přesto to nevzdal.

To jo. Předpokládalo se, že je takřka nemožné, aby tu ztrátu smazal. Myslím, že moc lidí by si na to nevsadilo. Dokonce se řešilo, jestli Mathieumu tahle etapa bude sedět, že je ten cílový kopec přece jen dost těžký. Aby smazal i ten odstup za Alaphilippem? V to pomalu ani u nás v týmu nikdo nedoufal. Našim cílem dnes bylo, že zkusíme s Mathieuem vyhrát etapu. O žlutém dresu se vůbec nemluvilo.

Copak na vaší týmové poradě nezaznělo, že si už při prvním průjezdu přes Mur de Bretagne zkusí dojet pro osmisekundový bonus, aby tak snížil v celkovém pořadí odstup na Alaphilippa?

Vůbec. O tom se nikdo nebavil. Jestli to měl sám Mathieu v hlavě, to opravdu nevím, ale předem určený plán to nebyl.

Van der Poelovy emoce za cílem:

Dnes jste na rozdíl od soboty zvolili jinou taktiku a netahali jste od začátku etapy tempo na špici pelotonu. Chtěli jste, aby se o tuto práci podělili jiní?

Ano. Včera jsme vzali zodpovědnost na sebe a dnes jsme čekali, jak se k tomu postaví další týmy. Quick Step tahal znovu i proto, že měl žlutý dres. Ale my si svoje odpracovali včera. Nebylo to tentokrát úplně na nás. Když včera Mathieu dojel patnáctý, nebyl na nás v tomto směru ani žádný tlak. Myslím, že jsme se rozhodli správně.

Jaké byly tedy tentokrát vaše pokyny od sportovních ředitelů?

Abych před prvním nájezdem na Mur de Bretagne dovezl tým na co nejlepší pozici. Věděli jsme, že tu bývá už 60 až 70 kilometrů před cílem zablokovaná silnice a nedá se pak moc prodrat dopředu, protože řada týmů tam jede vedle sebe. Tak jsem jel nějakých 40 kilometrů před Mur na špici vedle dalších týmů, které usilovaly o etapu nebo jedou na celkové pořadí, abych tam našim klukům vypracoval co nejlepší pozici. Soukromou cílovou čáru jsem měl na nějakém 165. kilometru na spodku stoupání. Úkol jsem splnil perfektně a tím má práce skončila. Bylo to docela náročných 40 kilometrů, které jsem strávil na špici.

Však také van der Poel celý svůj tým chválil a chystal se, že vám musí každému co nejvíc poděkovat. Prý mu někdy věříte víc, než si věří on sám. Je to tak?

To nedokážu posoudit, jak moc si on věří. Řekl bych, že docela dost. Ale z předchozích zkušeností vím, že když má lídr pochybnosti, tak mu pomůže, pokud od týmu uslyší: My uděláme pro tebe všechno tak, jako kdyby ses cítil na vítězství, prostě ti připravíme pozici jako vždycky. To pak takovému jezdci dodá mnohem víc sebevědomí, než kdybyste mu řekli: Dobře, když si zrovna nevěříš, tak dneska nic neděláme.

Sestava Alpecinu-Fénix při prezentaci před startem nedělní etapy:

Teď budete, dost možná až do středeční časovky, hájit žlutý dres. Což bude pro vás další nová zkušenost, protože v Quick Stepu jste při své premiéře na Tour v roce 2016 nic takového nezažil.

Jo, bude to poprvé. Předpokládám, že bychom ho mohli pár dní udržet. Bude na nás, abychom závod kontrolovali, ale čekají nás dvě rovinaté etapy, takže by to nemělo být extrémně náročné. Zároveň máme zítra v plánu jet s našimi sprintery i o etapu, ať už to zkusí Tim Merlier nebo Jasper Philipsen.

Svým způsobem máte už teď na této Tour jako tým splněno. Cokoliv dalšího, co přijde, bude bonus, ne?

Dá se to tak říct. Už před začátkem Tour jsme měli mítink, při kterém jsme si řekli, že už pouhá naše účast na Tour je splněním snu, který vedení týmu před lety mělo. Našim cílem tu bylo vyhrát jednu etapu, a to se povedlo, takže nervozita by měla odpadnout a cokoliv přijde v dalších dnech, bude navíc. Už po sobotní první etapě bylo vedení spokojené s tím, jakým stylem jsme aktivně závodili a řekli nám: Když to nevyšlo, tak to nevyšlo. Ale dnes se to povedlo náramně.

Podobně jste vstoupili i do Gira, kde ve 2. etapě vyhrál Tim Merlier sprinterský dojezd.

Zrovna jsme se o tom bavili. Povídali jsme si, že kluci, co pojedou Vueltu, mají teď natavenou laťku hodně vysoko.