Myslíme na žlutý dres. Pro Mathieua, říká Vakoč, jediný Čech na letošní Tour

V červenci 2016 v pouhých třiadvaceti na Tour debutoval. Koho by tehdy napadlo, že potrvá dlouhých pět let, než Petr Vakoč znovu nastoupí do třítýdenního závodu. V lednu 2018 jej na kempu v Jižní Africe srazil náklaďák, bojoval o život, o návrat k cyklistice, o opětovné uznání v pelotonu, o pozici v novém týmu. Nyní se v dresu stáje Alpecin Fénix vrací i na Tour, start je v sobotu.