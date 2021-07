A zbylo jich šest. Vakočův tým prořídl. Tour bude dál bláznivá, očekává Čech

Mathieu van der Poel se původně chtěl o svém dalším pokračování v závodě rozhodnout až během pondělního volného dne. Ale odstoupil už v neděli dopoledne. Proč?

Že nenastoupí do nedělní etapy, jsme se dozvěděli až těsně před jejím startem. Podle mě definitivní rozhodnutí padlo až ráno. Asi i kvůli špatnému počasí nechtěl před olympiádou nic riskovat. Což je škoda, předtím se totiž Mathieu na tuhle etapu těšil a chystal se v ní do úniku. Myslím, že by v něm dalším uprchlíkům pěkně zatopil. Ale olympiáda (na horském kole) je teď pro něj zásadní.

V průběhu etapy potom z Tour odstoupil také Tim Merlier. Co se stalo?

Předpokládám, že na něj ty kopce i ve spojitosti s počasím byly příliš. Nejspíš ve chvíli, kdy už bylo jasné, že nestihne limit, z kola slezl. Bohužel.

Teď tedy máte jasno, že všechny zbylé sprinty pojedete na Jaspera Philipsena, který v nich už dvakrát dojel druhý.

Ve sprinterských etapách určitě budeme pracovat pro Jaspera a snažit se zůstávat jako tým pospolu. O úniky se v nich nebudeme pokoušet.

Zato v ostatních etapách byste mohli mít volné ruce.

Ano. Doufám, že ještě něco předvedeme. S klukama jsme si dali za úkol, že ještě jednu etapu tady vyhrajeme. Já osobně mám vytipovanou tu zvlněnou čtrnáctou, den předtím, než se v Pyrenejích pojede do Andorry. Ta je z těch zbývajících jediná, která není placatá, nebo horská. Rád bych se v ni o něco pokusil.

Když zhodnotíte závodění během posledních dvou dnů v Alpách, vzhledem k podmínkám i nastavenému tempu bylo mimořádně divoké?

Byly tvrdé a hodně těžké i stylem, jak se závodilo. Zejména v sobotu, kdy se jela hned od startu podlaha. V neděli to bylo přece jen pohodlnější, cítil jsem se v balíku hodně dobře. Po prvním kopci v něm zbylo nějakých 50 lidí, ale já s nimi pořád v klidu zůstával. Až na Col du Pré (prémii mimořádné kategorie) jsem odpadl a počkal, až se vytvoří pořádně velká skupinka, se kterou budu pokračovat dál, abych se nemusel stresovat ohledně limitu. A pak jsme jeli normální tempo až do cíle. Docela jsem si ten den užil. Ve sjezdech mi sice byla zima, ale celkově mi ani takové počasí nevadí.

Dave Brailsford, manažer stáje Ineos, v sobotu prohlásil, že takhle intenzivní závodění v prvním týdnu Tour ještě neviděl. Souhlasíte?

Určitě. Bylo to extrémní a všichni na to udiveně koukají. Zvlášť poslední tři etapy byly na doraz od začátku do konce. Řeknete si, že 250kilometrová etapa bude sice dlouhá, ale pojede se v ní nějaké normální tempo. Jenže ono se v ní v pátek závodilo, jako by to byla jednorázová klasika. A další den v Alpách to samé. Vážně extrém. Navíc i první dny Tour byly klasicky stresující. Takový první týden se závoděním naplno, který navíc nadělal v pořadí veliké rozdíly, v posledních letech vážně nebyl. Vždyť vidíte, jak zamíchal pořadím.

Těžký den v horách. Petr Vakoč za cílem 9. etapy Tour de France.

A kolik velkých jmen je už mimo hru.

Dneska, když jsem se po Col du Pré rozhodl pokračovat v grupetu, jsem tam jel i s Woutem van Aertem (do té doby druhým mužem celkové klasifikace). Na tom je vidět, jak si letošní Tour vybírá na lidech daň.

Myslíte, že se teď trochu zklidní, když Tadej Pogačar jasně vede? Nebo si naopak spousta lidí bude chtít spravit chuť?

Myslím, že to dál bude dost bláznivé. Hned úterní sprinterská etapa může být dost náročná, protože v těch předchozích mnozí závodníci zjistili, že i ve sprinterských etapách to tady je s dojížděním úniků složité. Což jim jen dodá chuti do dalších úniků. Uvidíme, zda teď od ostatních týmů dostaneme víc pomoci při stahování uprchlíků, když už tu na spurty nemáme dva lidi, ale jen Jaspera Philipsena.