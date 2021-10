Velký návrat, Tour a konec. Vakoč se překvapivě rozhodl ukončit kariéru

Po působivém představení na letošní Tour, kde byl v roli pomocníka vidět coby tahoun tempa na špici pelotonu, dostal Vakoč od své stáje Alpecin nabídku smlouvy na další sezony.

Přesto se rozhodl nevyužít ji.

Další cyklistické snažení už mu nedávalo smysl.

„Zjistil jsem, že už nevidím touhu pokračovat,“ přiznává nyní pro iDNES.cz. „Splnil jsem si na kole, co jsem chtěl. Zažil jsem, co jsem si přál zažít. Teď se těším, až se vrhnu do jiných oblastí života.“

SPLNĚNÝ SEN. Petr Vakoč na Tour de France 2021

Přiznává, že spouštěčem k jeho loučení s kariérou byl právě start na letošní Tour, kterým si splnil velký cíl. „K tomu, abych se na ni i po svém děsivém zranění znovu probojoval, jsem tři roky všechno směřoval.“

Vakočovu zdárně se rozvíjející kariéru drasticky narušil těžký pád v lednu 2018, když jej při tréninku na kempu v Jižní Africe srazilo zezadu nákladní auto.

Se šesti zlomenými obratli poté bojoval o život. Podstoupil tři náročné operace, v krunýři se opět učil chodit, přesto měl neustále na mysli jediné: „Já se vrátím.“

TĚŽKÉ CHVÍLE. V korzetu po třech operacích v roce 2018.

Lékaři mu dlouho tvrdili, že návrat do profipelotonu je nepravděpodobný. Odmítal však poraženecké nálady.

Třináct měsíců po havárii se při závodě Kolem San Juanu skutečně znovu objevil v pelotonu. Tehdy ještě v barvách stáje Quick-Step, kde závodil od roku 2014.

Po sezoně 2019 přestoupil do druhodivizního Alpecinu, k hvězdnému Mathieuovi van der Poelovi. Jemu, ale i Timovi Merlierovi pomáhal vyhrávat etapy na letošní Tour.

„Že jsem se po zranění dokázal vrátit až na tak vysokou úroveň, na to jsem hrdý úplně nejvíc,“ říká. „Ale na druhou stranu, bylo to opravdu extrémně vyčerpávající. Takhle mi to stačí. Tělo už mi dávalo různé signály, jakými byly zažívací problémy a alergie, že toho má dost a potřebuje orazit.“

Po Tour si vzal několik týdnů na rozmyšlenou, než se po startu na závodě Arctic Race rozhodl, že tato sezona bude jeho poslední.

Profipeloton tak opouští cyklista, jenž svého času platil za velký talent české cyklistiky. Nejvíce exceloval v první polovině sezony 2016, kdy ovládl hned tři klasiky nebo semiklasiky: Brabantský šíp, Classic Sud Ardeche a Drome Classic.

Celkem nasbíral Petr Vakoč za kariéru sedm profesionálních vítězství včetně titulu mistra republiky 2015, vyhrané etapy na worldtourovém závodě Kolem Polska v sezoně 2014 a celkového vítězství na Czech Cycling Tour 2015. Ve sbírce má rovněž stříbrnou medaili z mistrovství Evropy do 23 let 2013.

SKVĚLÉ JARO 2016. Petr Vakoč v dresu českého šampiona slaví už třetí vítězství sezony, právě ovládl Brabantský šíp.

Třikrát se představil v roli pomocníka na podnicích Grand Tour: na Giru 2015 a Tour 2016 a 2021. Na kontě má i dvanáct klasikářských monumentů.

Ve své „druhé kariéře“ po jihoafrické havárii na sebe loni upozornil šestým místem na Paříž - Tours a celkově devátou příčkou v etapovém závodě Kolem Lucemburska. Letos se třikrát umístil v první desítce etap na závodech Arctic Race a Tour du Limousin.