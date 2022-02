Vakoč vyměnil silniční kolo za horské a připravuje se na Cape Epic

Devětadvacetiletý Vakoč, který naposledy oblékal dres stáje Alpecin-Fenix a během kariéry absolvoval jednou Giro d’Italia (2015) a dvakrát Tour de France (2016 a 2021), ukončil po minulé sezoně trochu překvapivě své působení na silnici. Místo toho se jeden z nejlepších českých závodníků posledních let vrhnul na jiné cyklistické odvětví, jak si už delší dobu přál.

„Biky mě strašně baví a myšlenka jezdit na horských kolech mě napadala už dlouhá léta, hlavně během zimní přípravy, kdy jsem na horském kole trávil hodně času. Věděl, že na něm budu chtít zase jednou i závodit, jako mládí. Kristiana znám už hrozně dlouho. Extrémně důležité pro mě je, jak si sedíme po lidské stránce. V celém týmu je naprosto skvělá atmosféra,“ řekl Vakoč na tiskové konferenci týmu v Praze.

Už za měsíc a půl ho čeká první velká výzva. „Pro mě byl Cape Epic velkým snem, skoro stejně velkým jako jet Tour de France. I tím, že jsem na bikách začínal. Tyhle maratonské závody jsem si chtěl vždy zkusit. Už v tom roce, kdy Kristian vyhrál Cape Epic (2014), jsme se bavili o tom, co všechno to obnáší, jak to funguje a tak podobně. A jet to po boku někoho, kdo to v minulosti vyhrál, čerpat z jeho zkušeností, to je pro mě něco úžasného. Vždy mě bavilo učit se nové věci, učit se od těch nejlepších a budu v tom dál pokračovat,“ uvedl Vakoč.