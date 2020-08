Z extrému do extrému. Po restartu sezony se Vakoč nezastaví: Ale snad to vydrží

„Měl jsem radost, že jsme se ve finále všichni profíci domluvili a závod nepustili. Rozložili jsme si práci mezi sebe,“ těšilo mistra z roku 2015.

Spolupráci naplánovali před startem. Důvod byl jednoduchý: konkurovat početní převaze hradecké stáje Elkov-Kasper.

Velkou část závodu se tak na čele balíku Vakoč točil se Zdeňkem Štybarem, Janem Hirtem nebo Josefem Černým a starali se o tempo.

„Sjeli jsme únik, abychom mohli v závěru závodit,“ popisoval jezdec stáje Alpecin-Fenix. „Na konci jsem pak viděl možnost k útoku, ale bohužel to nevyšlo.“

Když se Vakoč na posledních stovkách metrů zvedl ze sedla, Elkov jeho nástup zachytil. „Zkusil jsem to na vítězství, víc jsem pro to udělat nemohl,“ líčil osmadvacetiletý závodník.

Pro triumf si nakonec dojel čtyřiadvacetiletý Adam Ťoupalík. Počkal si na vhodnou příležitost, zhruba 150 metrů před cílem zabral a nechal za sebou i dotahujícího se Štybara.

„Klobouk dolů před ním, jak to zvládl,“ smekl Vakoč před novým mistrem. „Před závodem jsem si říkal, že je asi největší adept na vítězství, což potvrdil. V závěru ukázal, že má skvělou formu a že ho bude těžké porazit.“

Z extrému do extrému

Republikového šampionátu se neúčastnili Roman Kreuziger i Slovák Peter Sagan, jejichž týmy před blížící se Tour de France nechtěly riskovat. „Chápu to,“ říká Vakoč. „I u nás jsou opatření dost přísná.“

Nejen bezpečnostní opatření, další věcí, kterou v letošní „koronavirové“ sezoně poznává, je i nahuštěný kalendář.

Téměř všechny odložené jarní závody našly své místo v druhé části roku, a tak po restartu sezony času na odpočinek příliš není.

„Je to hodně náročné, je to takové z extrému do extrému. Dlouho se nic nedělo a teď jsem prakticky pořád na cestách,“ říká.

V srpnu nejprve absolvoval v Itálii klasiku Strade Bianche, po ní odjel do Česka na Cycling Tour, následovala ještě jedna cesta do Itálie, kde v rychlém sledu absolvoval další tři klasiky, a návrat na republikové mistrovství. V pondělí pak odjíždí na mistrovství Evropy de francouzského Plouay.

„S cestováním je to trochu složitější. Od týmu máme sice povolené létat, ale možnosti jsou hodně omezené. Třeba teď na Evropu poletíme jen do Paříže, odtamtud pak pojedeme autem,“ líčil.

Na náročný program si ale Vakoč nestěžuje, naopak. „Snad to tak zůstane a na cestách budu až do října,“ doufá.

Se vzrůstajícími počty potvrzených případů nákazy napříč Evropou se však zvyšuje šance, že se některé závody znovu odloží nebo zruší.

„Snažíme se na to nemyslet, ale samozřejmě to pořád visí ve vzduchu,“ ví. „Nejvíc stresující to bylo před tím, než sezona nastala. Cestovali jsme do Itálie a říkali si: Je klidně možné, že tady odjedeme jenom dva závody a tím to skončí.“

Šance přijde

Že se sezona opět nezastaví, doufá i kvůli tomu, že pro Alpecin-Fenix by měl vrchol ročníku přijít až v říjnu.

Druhodivizní tým totiž nedostal divokou kartu pro žádnou Grand Tour, a tak své síly upíná hlavně na slavná jednorázová klání.

„Skoro všechno směřuje k ardenským a kostkovaným klasikám, takže by se dalo říct, že v říjnu jsou pro nás ty nejdůležitější závody,“ říká Vakoč.

Lídrem by na nich měla být největší hvězda stáje Nizozemec Mathieu van der Poel. Ten zatím na vítězství po restartu ročníku stále čeká, nejlépe byl třetí na italském Gran Piemonte.

„Mathieu je super týmový parťák a výborný závodník. Je zážitek s ním už jen trénovat, natož závodit. Bohužel zatím neměl ty nejlepší výsledky, ale dostává se do formy. Myslím si, že v dalších závodech to předvede a začne konečně vyhrávat,“ věří český závodník.

Šanci by měl ale dostat i Vakoč.

„Myslím, že víc volnosti bych mohl mít právě v ardenských závodech. Ještě ale úplně přesně nevím, jak to budeme mít naplánované. Také se toho hodně změnilo,“ přemítal. „První šanci bych ale mohl dostat už za týden během Tour Poitou-Charentes (Europe Tour, Francie, čtyřetapový závod).“

Bude ji chtít využít.