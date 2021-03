Cyklokrosařskou reprezentaci povede i Klouček, doplní Dlaska

„Jsem rád, že se vrací trenérská legenda. Petr Klouček za svoji trenérskou kariéru spolu s Milanem Chrobákem a Antonínem Ungermanem získal 22 medailí na mistrovství světa, z toho osm ze dvou světových šampionátů v Táboře v letech 2001 a 2010,“ uvedl na webu cyklokros.cz viceprezident Českého svazu cyklistiky a šéf cyklokrosové komise Petr Balogh.

„Na obnovenou spolupráci se moc těším a věřím, že to povede k lepším výsledkům našich reprezentantů,“ řekl Balogh.

Klouček má z aktivní kariéry bronz z MS 1983, dvakrát byl mistrem republiky (1980 a 1982), přidal i tři stříbra a dva bronzy. Funkci trenéra reprezentace opustil po úspěšném vystoupení týmu na MS v Táboře 2010. Nahradil ho Stanislav Bambula, jehož vystřídal v roce 2015 Dlask.

Čtyřiašedesátiletý Klouček přiznal, že se mu zpátky zpočátku příliš nechtělo. „V první řadě mě ukecal Petr Balogh. Bylo mi to blbé i vůči Petrovi Dlaskovi, s nímž se znám od jeho deseti let. A jsem přesvědčený o tom, že právě Petr Dlask má velký přehled a cyklokrosu rozumí. Když mi řekl, že by se mnou moc rád pracoval, to byl asi ten hlavní zlom, kdy jsem kývnul,“ řekl Klouček.