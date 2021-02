Cyklistický talent Klabouch chce výš, láká ho slavná Tour

Nadále nosíte barvy jednoho z nejlepších českých týmů?

Jezdím už čtyři roky za kontinentální tým Topforex – ATT Investments. Dvakrát se nám podařilo vyhrát na mistrovství republiky týmovou časovku. Pravidelně dojíždíme na domácích i zahraničních závodech v první pětce. Letos se stal dokonce jeden z našich jezdců profesionálem.

Jste ve věku, kdy se stále připravujete na profesionální kariéru?

Myslím si, že ano. Každý se posouvá jinak. Někomu to trvá déle, někdo je hotovým jezdcem rychle. Každým rokem se zlepšuji a mám i výsledky. Věřím, že se letos znovu výrazně posunu dál.

Aktuálně se chystáte na novou sezonu na soustředění ve Španělsku. Je to pro vás novinka, nebo už klasická součást přípravy?

Už třetí rok po sobě se připravujeme na stejném místě. Víme, kam při tréninku jezdit. Přes zimu už je to naše víceméně domácí prostředí.

Cítíte se v dobré kondici?

Musím říct, že všechno vypadá velice dobře. Oproti předchozím létům je znát, že jsem na tom mnohem lépe, a samozřejmě to na sobě cítím. Na sezonu se moc těším a doufám, že formu v trénincích dokážu prodat i v závodech.

Těžíte z našlapaných kilometrů na soustředění celou sezonu?

Je to tak. Pomáhá nám to v porovnání s jinými českými týmy, které nemají možnost soustředění v zahraničí. Hlavně zpočátku sezony je to pro nás velká výhoda, protože v létě už se to začíná srovnávat.

Jak jste si vedl v minulé sezoně?

Pro tým jsou důležité závody v tuzemsku, na kterých se nám dařilo. Mistrovství republiky je vrcholem celé sezony. V kategorii do 23 let jsme měli vítěze, sám jsem byl sedmý. Musíme sbírat body i v zahraničí na mezinárodních závodech. Získávají se umístění jednotlivce v první desítce, což je další z našich cílů. Často se nám to dařilo plnit.

Zkrátila se loňská sezona kvůli koronaviru o hodně závodů?

Úvodní byly v Chorvatsku, kde se stihly odjet jen dva jednodenní závody. Plánoval se ještě etapový, ten nebyl vůbec. Až do června se nezávodilo, ale od té doby už všechno probíhalo podle plánu. Museli jsme chodit na testy, ale velký zásah do programu už nenastal.

Na závody do zahraničí jezdíte už několik let.

Už toho mám v cizině odjeto poměrně dost. Když o víkendu nemáme Český pohár, tak jezdíme na závody do zahraničí. Není to pro mě nic nového a každým rokem se do programu snažíme zařazovat kvalitnější závody.

Co vás čeká letos?

Znovu budeme začínat v Chorvatsku, kde se pojede na začátku března. Pak nás hned čeká Český pohár ve Velké Bíteši. Bude to jeden z prvních sezonních cílů jak pro mě, tak i pro celý tým. Chceme vítězství mezi jednotlivci i týmy. Vrcholem bude znovu mistrovství republiky do třiadvaceti let a Elite na přelomu června a července.

Čeho byste ve své kariéře chtěl dosáhnout?

Rozhodně bych se chtěl posunout do týmu z vyšší divize. V cyklistice jsou čtyři – národní, kontinentální, prokontinentální a World Tour. Za cíl si dávám, abych se posunul do té prokontinentální, kde bych mohl startovat na nejlepších závodech světa. Ať už jsou to klasiky Paříž–Roubaix nebo slavná Tour de France.