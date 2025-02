My sázíme na mladé, oni na zahraničí. Šéf stáje Elkov Kasper o české konkurenci

„Díky změnám, které v našem kádru proběhly, budeme silnější,“ věří sportovní ředitel hradecké třetidivizní stáje Petr Kaltofen, který v této funkci začne druhý rok.

Zda to tak bude, se ukáže první březnový týden v Chorvatsku, kde budou cyklisté východočeské stáje na silnici závodit letos poprvé.

Tradičně, jejich sezona tam v posledních letech začínala téměř pokaždé.

Jak jste dospěli k definitivní podobě letošní sestavy, do které k borcům z minulého roku přibylo několik jiných, kteří nahradili odcházející?

Vycházíme z dlouhodobé koncepce, podle které chceme dát šanci mladým borcům s perspektivou. Proto k nám přišli právě cyklisté, kteří patří do mládežnických reprezentací. K nim přibyla velká kvalita v podobě Matúše Štočka a Michala Schlegela, který navíc do týmu přinese zkušenost.

Co naopak znamená odchod Lukáše Kubiše, který po jediné sezoně u vás odešel poté, co týmu pomohl řadou výborných výsledků?

Určitě jde o velmi kvalitního cyklistu, který u nás dostal patřičný prostor a dokázal ho využít. Jeho odchod částečným oslabením být může, ale jak už jsem řekl, věřím, že přišli velmi kvalitní borci a že budeme silnější.

Co čekáte od Michala Schlegela, který se do hradecké stáje vrátil po tříletém angažmá v druhodivizní španělské stáji?

Kvalitu a zkušenost, což je pro naše mladé závodníky velmi důležité. Absolvoval největší světové etapové závody, právě v takových závodech mohou být jeho rady užitečné, má potřebný nadhled.

Michal Schlegel ze stáje Elkov Kasper s trofejí za prvenství v etapovém závodě Okolo Malopolska

Má poté, co ho hlavně závěr angažmá ve Španělsku rozladil, dostatečnou motivaci?

Myslím si, že má velkou, a nejen kvůli Španělsku. I když konec tam ho nepotěšil, s prostředím v tamním týmu nebyl moc spokojený. Naproti tomu prostředí tady v Hradci velmi dobře zná.

Vaše stáj v posledních letech soupeří o pomyslný český trůn s týmem ATT Investments a ten byl loni počtem získaných bodů do žebříčku UCI o něco úspěšnější. Jak to vidíte letos?

Hlavně to nebereme a ani nechceme brát jako nějaký souboj. Oni mají výrazně širší kádr závodníků, objedou víc závodů a tím je to dané. Navíc ATT jde i cestou zahraničních závodníků, kdežto my s výjimkou Štočka vsázíme jen na jezdce české. I závody musíme vybírat trochu jinak, chceme v nich dát šanci našim mladým, aby se posunovali výš.

ATT vám bude konkurovat pod trenérem Otakarem Fialou, který působil přes 30 let ve vaší stáji a po minulé sezoně poměrně nečekaně přešel právě ke konkurenci. Jak jste to vzali?

Bylo to jeho rozhodnutí, které s nikým nekonzultoval, takže jsme to vzali jako hotovou věc. Místo něj jsme angažovali Aleše Řehoře, jenž má s trénováním také velké zkušenosti. A sází na trochu jiné a modernější metody. Myslím si, že tahle změna nám naopak může pomoct.

Sezonu začínáte v první polovině března v Chorvatsku, v druhé půlce budete pokračovat ve Slovinsku, pak začne domácí sezona. Které budou její vrcholy pro vás?

Doma určitě Czech Tour, dále Okolo Slovenska či Okolo Rakouska, což jsou všechno závody první kategorie, kde kluci mají možnost poměřit se s borci z týmů nejvyšší kategorie WorldTour. Na ty cílíme, aby tam forma byla největší, aby se tam naši jezdci mohli předvést právě před týmy nejvyšší kategorie v co nejlepším světle.

Jako tým budete obhajovat tituly v závodě s hromadným startem – český získal i nadále váš jezdec Tomáš Přidal, slovenský vybojoval odcházející Kubiš a rok předtím Štoček. Velká výzva pro letošní rok?

Určitě a určitě na ně zase budeme útočit jako loni, kdy se to vydařilo možná až nečekaně. Letos to sice jeden z hlavních našich cílů bude, ale nijak se k tomu neupínáme jako na alfu a omegu celé sezony.

Co dělat, aby sezona byla dobrá?

Na to je víc pohledů. Jeden ze základních je ten, aby byli všichni zdraví. Druhý, kdyby se na jejím konci někomu povedlo postoupit do vyšší kategorie týmů. A vynikající by byla obhajoba titulů mistra republiky.

Pro vás to bude druhá sezona v této funkci, co vám ukázala první?

Že tým, a teď hlavně myslím jeho servisní část, je sestaven na nejvyšší úrovni, všichni fungují jako skvělá parta. A kdyby se pokračovalo i po sportovní stránce tak, jak to bylo dosud, tak budu spokojený.