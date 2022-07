Sagan: Cítím se mnohem líp než v Boře. Můj nový tým není založen na byznysu

Dvaatřicetiletý Sagan bojoval v letošní sezoně s covidem i postcovidem.

„Na jaře ho oslabovaly dlouhodobé následky lednového covidu,“ podotkl jeho kouč Jens Van Beylen. „Pořád se cítil unavený, ať už po trénincích nebo po závodech, stěžoval si na bolest v nohách. Nikdy předtím se takhle necítil. Covid se patrně podepsal na Peterově výkonnosti, opakovaném onemocnění a dost možná i na jeho březnových žaludečních problémech.“

V týmu si lámali hlavu: Co s tím?

„Prováděli jsme tehdy celou sérii testů, jenže stále jsme nemohli přijít na konkrétní příčinu Peterových potíží,“ řekl kouč. Proto se někteří lékaři přiklonili k postcovidu, který na jaře devastoval nejednoho profesionálního cyklistu.

Ve vysokohorském prostředí Kalifornie poté hledal Sagan novou závodnickou mízu. V červnu na worldtourovém závodě Kolem Švýcarska konečně zase vyhrál etapu. Jenže pět dnů poté musel odstoupit, měl opět pozitivní test na covid. Patrně pouze kvůli zbytkovým hodnotám v těle.

Před startem Tour věřil, že je opět v kondici.

Teď by ji - pokud by se naplnil ideální scénář - chtěl potvrdit etapovým vítězstvím. Ještě dostane na Tour dvě sprinterské příležitosti.

Během pondělního volného dne se jeho druhodivizní stáj Total Energies ubytovala až ve městě Narbonne, nedaleko od břehů Středozemního moře a padesát kilometrů od Carcassonu, kde byl cíl nedělní etapy a bude zde i start úterního šestnáctého dějství závodu. U narbonnského hotelu Novotel paradoxně vozový park Saganova týmu parkoval hned vedle autobusu, kamionů a aut stáje Bora, kterou slovenský cyklista loni na podzim po pěti letech opustil.

Ve čtvrt na tři odpoledne opustil jídelní vůz Total Energies, kde právě poobědval, načež debatoval o Tour v rozhovoru pro RTVS, deník Šport a iDNES.cz.

Jak jste trávil třetí volný den?

Dobře. Dopoledne jsme potrénovali, byli jsme se projet podél moře, pak jsme se naobědvali a teď se chystám oddechovat.

Nesvádělo vás ve zdejších úmorných teplotách (37 stupňů) moře i ke krátkému osvěžení? Nebo máte takové aktivity od týmu zakázané?

Ale co bychom si nemohli zaplavat, můžeme, i na hotelu máme bazén. Ale já radši nejdu.

Jak hodnotíte vaše dosavadní vystoupení na Tour?

Že jedeme dál. Už nám zbývá jen poslední týden, čtyři etapy, časovka a Paříž, takže to docela uteče. A co se týče mých výsledků, no... Není to tady jednoduché. Mohly by být i lepší. Co už, stěžovat si nebudu.

O druhém týdnu závodu experti tvrdili, že je co do obtížnosti ze všech nejnáročnější. Souhlasíte s nimi?

Asi ano, nejprve Alpy a potom tři etapy, které se sice na první pohled zdály snazší, ale i tak v sobě obsahovaly hodně nastoupaných metrů. Věřím, že třetí týden proběhne už oukej... Sice bude pořádné teplo, ale už by to mělo jít z kopce.

Vyskytla se během dosavadního průběhu závodu etapa, o které jste si řekl: Tu bych nejradši přeskočil?

To jsou asi všechny etapy, které bych nejradši přeskočil, jenže takhle to nefunguje. (zasměje se) Nejhorší to asi bylo v pátek, když přišel brzy únik, se to roztrhalo, foukalo a já se ocitl vzadu a chytnul jsem zásek. Tehdy jsem se cítil docela zle.

Energii naopak dodávají letošní obrovské zástupy diváků podél trati, ne?

Jo, je pěkné po dvou letech vidět, že se svět zase trochu vrací do normálu.

Máte zatím na této Tour na kontě čtvrtá, pátá, šestá místa. Co vám chybí k vítězství?

To mi povězte vy, co tam chybí. Já nevím.

Jsou van Aert, Philipsen a Pedersen, vaši nedělní přemožitelé, v takovém mírně zvlněném typu etap momentálně výkonnostně odskočení od ostatních?

Prostě ti tři byli v neděli v Carcassonu rychlejší než já. Víc nevím, co k tomu mám říci. Van Aert je hodně dobrý celkově, ve spurtech i v kopcích. To se mu potom líp sbírají body na zelený dres.

Jak prožíváte, že po tolika letech objíždíte Tour s jiným týmem?

Určitě necítím v Total Energies takový tlak, jaký předtím býval v Boře. Tady se cítím mnohem líp, víc rodinně. Je to tým založený na vztazích a ne na byznysu.

Sledujete také souboj o žlutý dres? Co mu říkáte?

Karty jsou rozdané, tak uvidíme, co s nimi hráči dokážou provést. Nemusí to být jen o těch dvou (Vingegaardovi a Pogačarovi), taky Ineos může sehrát roli. Tour se rozhoduje vždycky až ve třetím týdnu.