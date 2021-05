Že jsem zpět? Já nikdy neodešel. Pořád jsem tady, říká znovu hladový Sagan

Před půl rokem si na italské Grand Tour střihl dlouho očekávanou premiéru.



A byla báječná, vždyť na Giru Peter Sagan ukončil 15měsíční vítězný půst, když všem nečekaně ujel v desáté etapě a cílem projel sám s 19vteřinovým náskokem na Brandona McNultyho.

Itálie je pro Sagana vůbec země zaslíbená.

„Beru ji jako svůj druhý domov. Tady jsem s cyklistikou začínal, mám tady spoustu známých, vždycky se do Itálie rád vracím,“ říká.

Právě v Liquigasu dělal své první cyklistické krůčky. V italské stáji začal vítězit na nejprestižnějších závodech světa, tady se z něj stal Tourminátor. Naučil se místní jazyk, líbil se mu i pohodový způsob života.

LONI. Peter Sagan vítězí v 10. etapě Gira.

„Když jsme loni projížděli okolo Veneta, bylo to pro mě docela emocionální. Zase jsem se cítil jako doma, protože Itálie je nádherná. A Giro je oproti Tour, kde je daleko větší tlak, mnohem větší zábava. Kdyby byla normální sezona se všemi fanoušky, užil bych si to ještě víc,“ líčil rodák z Žiliny.

Tehdy bojoval i o fialový dres v bodovací soutěži, který mu ale nakonec unikl o skoro 50 bodů.

„Letos bude cíl stejný jako vloni. Chci se pokusit vyhrát některé etapy, které by mi mohly sedět, a pokud to půjde, zabojuju i o dres v bodovací soutěži,“ říká.

Koho bude muset porazit?

Třeba Caleba Ewana, i když je otázkou, jestli Ewan dojede až do cíle. Nevysoký Australan má totiž dost odvážný plán.

„Chci startovat na Giru, Tour i Vueltě a na každém závodu vyhrát etapu,“ tvrdí, a tím i naznačuje, že pro něj není až tak důležité dojet až do Milána.

Po devítiměsíční pauze po hororové nehodě s Fabiem Jakobsenem se do pelotonu vrací Dylan Groenewegen. Má za sebou těžké období, kdy trénoval v černém overalu s černými brýlemi, aby ho lidé nepoznávali. Anonymové mu vyhrožovali smrtí, jeho dům hlídala policie.

„Fyzicky se ale cítím stoprocentně, Giro ukáže, jestli jsem připravený i po mentální stránce. Dlouho jsem nezávodil, musím si zase zvyknout na peloton,“ říká nizozemský buldozer.

Domácí fanoušci budou fandit Giacomu Nizzolovi, Belgičani zase Timu Merlierovi. Nebezpeční budou i Fernando Gaviria s Eliou Vivianim.

Sagan se ale nikoho z nich nebojí. Nemá proč, vždyť forma mu za poslední týdny vystoupala nahoru.

Zatracený covid

Neměl přitom lehký start sezony.

Původně ji měl zahájit už v lednu v Argentině. Tamní závod byl ale zrušen, a tak chtěl poprvé startovat na únorovém Omloopu, Kuurne-Brusel-Kuurne, následně na Strade Bianche.

Nic z toho nevyšlo.

Na Kanárských ostrovech, kde byl na vysokohorském kempu s bratrem Jurajem a Erikem Baškou, totiž všichni tři onemocněli covidem.

„Ztratil jsem chuť a čich a cítil jsem se hrozně unavený. Ale neměl jsem horečku ani další příznaky. I tak to bylo náročné,“ popisoval.

Museli do karantény, takže nemohli trénovat venku. Předlouhé tři týdny pak trvalo, než se dočkal negativního výsledku testu.

„Ale návrat nešel kdovíjak rychle. Trénoval jsem nejprve hodinu, hodinu a půl, další den jsem odpočíval. Vyšel jsem na procházku do hor a pak byl hrozně unavený, že jsem si musel na dvě hodiny lehnout. Spal jsem mnohem víc než obvykle, což mi ukázalo, že jsem opravdu nemocný. Takhle jsem ztratil tři týdny, což je na startu sezony hrozně moc,“ líčil.

Na ostrově tak i s karanténou strávil víc než šest týdnů.

„A přišel jsem kvůli tomu téměř o celý výkonnostní základ, který jsem v zimě budoval. Proto musím do nohou zase dostat kilometry, musím najít rytmus. Myslím, že se budu zlepšovat etapu po etapě, den po dni,“ plánoval si.

Na Tirrenu ještě vypadal vyčerpaně, pak ale dojel čtvrtý na San Remu, následně vyhrál etapu v Katalánsku a před týdnem pak i v Romandii. Zavřel tak pusu spoustě kritikům, kteří už ho odsouvali na druhou kolej.

„Proč by mě to mělo překvapovat?“ ptal se Sagan na dotaz novináře po svém triumfu na Romandii. „Všichni mluví o tom, že Sagan je zpět, ale já nikdy neodešel. Pořád jsem tady.“

Po sezoně pryč z Bory?

Možná to byl vzkaz i šéfovi stáje Ralphu Denkovi, který se na startu sezony o Saganovi trochu nevybíravě vyjádřil.

„Je to jeden z nejlépe placených cyklistů v profipelotonu a musíme si vyhodnotit, jestli chceme v tomhle pokračovat, nebo raději ty peníze investujeme do mladých závodníků. Ať je to, jak chce, Peter Sagan vstupuje do podzimu své kariéry,“ prohlásil Denk.

Reakce slovenského cyklisty na sebe nenechala dlouho čekat.

„Jestli si myslí, že mé výhry pro tým nepotřebuje, budu tím prvním, kdo se poohlédne po týmu, který mě chtít bude,“ vzkázal mu Sagan.

A začaly námluvy.

Prestižní francouzský deník L´Equipe na konci dubna přišel s informací, že Sagan po sezoně Boru opustí a přesune se do Quick-Stepu za Zdeňkem Štybarem a Josefem Černým; spolu s ním prý i zkušený Ital Daniel Oss nebo Polák Maciej Bodnar.

Jeho bývalý kouč Peter Zánický zase prozradil, že Sagan jedná o jednoletém prodloužení v Boře a zájem prý má také Movistar, který by musel změnit značku kol z Canyonu na Specialized.

„To všechno ještě uvidíme. Myslím si, že mnoho týmů – a i ten náš – čeká na to, jak dopadne Giro, po něm budeme o něco chytřejší. Do konce května určitě nebude jasné, jaký dres budu v příští sezoně oblékat. Jsem profesionál a počkám, jak se situace vyvine, nejsem nedočkavý a ani netrpělivý,“ řekl k tomu Sagan.

I on sám už dříve připouštěl, že neví, co bude, až mu skončí smlouva s Borou. Ve své knize napsal, že už jednou byl blízko konci kariéry, že postrádal motivaci. V poslední době to ale vypadá, že ji znovu našel. Že našel elán do tréninků, závodů a především, že mu chybí výhry.

„Všiml jsem si, že Peter zase o něco lehčeji zvládá kopce na menší převod. Dvakrát třikrát se silněji opře do pedálů a je tam, kde potřebuje být. K týmu jsem se připojil loni a od té doby vidím jen motivovaného Petera. Loni jsme byli na tréninkovém kempu v Söldenu a kdo odjel tréninkovou hodinu navíc v dešti? Ano, Sagan,“ nechal se slyšet sportovní ředitel Bory Jean Pierre Heynderickx.

„V posledních letech se hodně mluvilo o tom, že Sagana už závody nebaví. Nezapomínejte ale na to, že se v jeho životě stalo spousta věcí. Rozvod, odloučení od syna a tak dále. Takové věci mu nepochybně přitížily,“ uvedl belgický expert José de Cauwer. „Přesto mám pocit, že Sagan stále touží po triumfech. Bylo to vidět v Romandii, když porazil Colbrelliho. Krásně kolo na kolo, riskantní, silné.“

Navíc, i syn Marlon už mu dělá radost.

Zatímco jeho vrstevníci jezdí na odrážedlech nebo na kole s přídavnými kolečky, malý Sagan zdědil geny po tátovi. Minimálně co se techniky jízdy a citu pro kolo týče.

Ve třech letech na kole zvládá schody i menší boule, což Sagan ukázal ve videu na Instagramu.

Video se líbilo Albertu Contadorovi. Elia Viviani mu k němu napsal: „Skvělééé!“ A fanoušci se ptali, kdy pojede po zadním kole jako táta.

On sám už nikomu nemusí nic dokazovat, přesto se zdá, že je znovu hladový.

To je před Girem dobrá zpráva.