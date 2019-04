Sagan dorazil do Prahy. Představil pamětní medaili za půl milionu

Váží jen 184,9 gramů.



Pouze 100 kusů jí bylo vyrobeno.

Cena? Skoro půl milionu korun.

Řeč je o pamětní zlaté medaili, kterou si na oslavu svých tří triumfů na světových šampionátech nechal od TrustWorthy Investment vyrobit cyklista Peter Sagan.

Každá medaile má své číslo a každá z nich má i svůj certifikát. Majitel téhle výjimečné sady se také osobně setká s cyklistickou hvězdou.

Hvězdou, která v pondělí zavítala do Prahy, aby medaili slavnostně představil.

„Trojnásobný mistr světa Peter Sagan,“ představila ho moderátorka akce Kateřina Nekolná.

Sagan zamával a dočkal se velkého potlesku.

Jak se vám daří, Petře?

„Dobře,“ odvětil usměvavý cyklista. „V osobním i cyklistickém životě. Někdo měl možná větší očekávání, co se první části sezony týče, ale očekávání jsou jedna věc a závody druhá. Nezávodil jsem v nejlepší formě, v jaké jsem kdy byl. Tahle sezona ještě není u konce, těším se na druhou část. Mohlo by to být lepší a já se o to pokusím.“

Po sérii otázek konečně přestavil medaili za půl milionu.

Do dnešního dne už si ji koupilo celkem 65 sběratelů, už jen 35 jich tak na trhu zbývá. A to byla medaile oficiálně představena teprve nyní.

„Je drahá a všichni asi ví proč, protože je zlatá,“ rozesmál kompletně zaplněný sál v hotelu Le Palais. „Je to pro mě pocta, velmi mě to těší. Tím, že je ze zlata a je na počest třech zlatých medailí z mistrovství světa, má to i určitou symboliku. Je to pěkné i pro sběratele.“

Slovenský cyklista si po úvodní náročné části sezony momentálně dává na pár dní úplnou pauzu od kola.

Následně vyrazí do Spojených států, kde se tradičně bude připravovat na červencovou Tour de France a následné mistrovství světa.

Jestli se pokusí o rekordní čtvrtý titul mistra světa?

„Pokusím se, to určitě. Postavím se na trať, otázkou je, v jaké formě. Ale budu na startu a uvidíme. Ono vyhrát mistrovství světa to není tak jednoduché, jak to vypadá,“ pousmál se.