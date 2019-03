Kvalita nad kvantitou. Saganovo heslo při honbě za cyklistickými Monumenty

Už druhým rokem po sobě se první březnový víkend neobjevil ani na jedné belgické klasice, tedy Omloopu Het Nieuwsblad a Kuurne-Brusel-Kuurne - tradičních otvírácích sezony klasikářů.



O nadcházejícím víkendu se ho fanoušci nedočkají ani na italském Strade Bianche.

Ne, Peter Sagan není nemocný. Netrápí ho ani nějaké zranění. On jen šetří se silami na největší bitvy.

Místo zápolení v menších jednorázových závodech ladí formu na vysokohorském soustředění na jihu Španělska v Sierra Nevadě.

Inovátor

Jestli chcete potkat budoucí vítěze velkých Grand Tour, najdete je právě tady. Ale hvězdy klasik?

Na vysokohorském soustředění před vrcholem sezony?

V minulosti nic takového nehrozilo. Až Peter Sagan dokázal, že to funguje.

Poprvé se takhle na jarní část sezony připravoval před třemi lety, kdy následně ovládl Gent-Wevelgem a také Flandry - svůj první Monument kariéry.

„Tohle je vlastně můj největší přínos pro Petra,“ říká jeho trenér Patxi Vila. „Přesvědčil jsem ho, že má smysl jezdit na vysokohorské kempy. A na Petrovi je dobré, že je otevřený novým nápadům.“

Právě tréninkové jednotky ve vysoké nadmořské výšce jsou tak teď klíčovou částí jeho tréninkového programu. V průběhu roku absolvuje minimálně tři, nyní se připravuje v Sierra Nevadě.



„A ta idea je jasná - být díky nim v nejlepší formě právě pro jarní klasiky,“ popisuje Vila.

Sagan už své místo v cyklistické historii má, je trojnásobným mistrem světa. Teď chce přidat další zářezy na nejcennějších cyklistických klasikách světa.

A právě přínos kempů v nadmořské výšce mu k tomu má pomoct - měl by díky tomu mít větší vytrvalost a aerobní kapacitu.

„A když si vezmete, že Roubaix je nejtěžší závod roku, který je celý o vytrvalosti, trénink v nadmořské výšce je proto ideální. Udělá z vás odolnějšího cyklistu. V posledních letech se nám to potvrdilo,“ vysvětluje kouč.

Naštěstí závody miluje

Letos má před sebou slovenská superstar přetěžký úkol.

Chce postupně ovládnout Milán-San Remo, Kolem Flander, Paříž-Roubaix a nakonec i Lutycch-Bastogne-Lutych – nejstarší z klasik.

Proč se tak najednou zaměřuje jen na největší závody roku? Vždyť v minulosti byl Sagan mužem, který by nejraději závodil vždy a všude.

Ve 29 letech načíná novou fázi své kariéry.

Už není mladým zázrakem s velkou budoucností, patří mezi zkušené bardy v nejlepších letech. Nyní touží hlavně po úspěších na nejprestižnějších závodech a rozumně jim dává v kalendáři přednost.

Upřednostňuje kvalitu nad kvantitou.

„Už minulý rok jsme dost změnili tréninkový plán. Nechali jsme Petra lyžovat, dali mu víc prostoru na to, a by mohl trávit čas s rodinou. Víme totiž, že když už trénuje, tak trénuje víc než kdokoliv jiný. Zároveň se ale rád baví a nikdo nechce, aby ten jeho oheň vyhasl. Proto jsme trénink museli uzpůsobit,“ popisuje Vila.

Proto aktuálně závodí méně. Zato když už se na startovní čáře objeví, je čerstvější a motivovanější než kdy dřív.

Vila se každoročně snaží Sagana udržet na nejvyšší výkonnostní úrovni. K tomu je důležité uzpůsobit trénink tak, aby ho nenudil, aby nebyl rutinní.

Vždyť slovenský cyklista se mezi elitou pohybuje už skoro dekádu a hlavní cíle jeho sezony za tu dobu zůstávají prakticky neměnné - jarní klasiky, Tour, mistrovství světa. Proto je potřeba čas od času život okořenit. Ať už jiným tréninkem, nebo třeba letošní premiérovou účastí na Lutychu.

„Každým rokem se snažíme udělat něco jinak. Chceme, aby naši cyklisté byli ze svých závodních kalendářů nadšení. Aby se z nich těšili,“ říká Vila. „A já se zároveň zamýšlím nad tím, jak nejlépe motivovat kluka, který přijde do velkého světa cyklistiky a začne hned vyhrávat a najednou uběhne deset let. Musím se neustále snažit, aby ho to bavilo, aby byl pořád motivovaný do tréninku i do závodů. Peter naštěstí závody miluje.“

Zvládne nemožné věci

V minulých letech už Sagan ovládl jak Flandry, tak i Roubaix. Na Milán-San Remo dojel dvakrát druhý, a právě triumf na Primaveře Slovákovi ve sbírce chybí.

Aby udržel formu od 23. března, kdy se jede právě San Remo, až na konec dubna v Lutychu, zákonitě musel slovenský cyklista některé závody vynechat.

Proto nyní nepojede ani sobotní Strade Bianche.

LONI V ROUBAIX. Nejrychlejší tři cyklisté závodu Paříž-Roubaix: vítěz Peter Sagan ze Slovenska (uprostřed), druhý Silvan Dillier ze Švýcarska (vlevo) a třetí Niki Terpstra z Nizozemska.

„Minulý rok platilo právě Strade za nejtěžší závod roku. Všichni po něm byli úplně zničení. Na trase jsou čtyři tisíce metrů stoupání a když vám k tomu zaprší, sebere to spoustu energie,“ říká Vila.



Proto si Sagan startovní číslo na záda nalepí až 13. března na Tirreno-Adriatico.

A pak už ho čeká možná nejtěžší zkouška kariéry. Udržet absolutní formu po celý měsíc bude mimořádně obtížné. Pokud by opravdu vyhrál všechny čtyři Monumenty jarní části sezony, byl by to zázrak. Ale kdo jiný by něco takového mohl dokázat než právě Sagan?

„Už si s ním na to zvykáme. Některé věci vypadají nemožně, ale on je zvládne. Jeho normální výkonnostní úroveň je tak vysoko, že s kvalitním tréninkem to opravdu může dokázat. Má závodní instinkt i vítěznou mentalitu. Proto je takový, jaký je,“ uzavírá Vila.